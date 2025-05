Stipendi in Serie B, quanto guadagnano giocatori e allenatori?

Buon 1° maggio 2025, le frasi più belle per la Festa dei lavoratori

Stipendi Serie B, quanto guadagnano calciatori e allenatori? In un mondo del calcio che ormai è sinonimo anche di ricchezza visto il vorticoso giro di denaro che gravita attorno al pallone, cerchiamo di fare i conti in tasca alla Cadetteria.

La Serie B 2024/2025 ha visto ai nastri di partenza venti club, tra cui società molto blasonate come Sampdoria, Palermo, Bari e Salernitana.

In virtù anche della retrocessione dello scorso anno - subito cancellata con la vittoria di questo campionato -, quest’anno in Serie B è stato il Sassuolo ad avere il monte ingaggi calciatori più alto di tutti: 29,2 milioni lordi.

Per quanto riguarda invece gli stipendi degli allenatori e dello staff tecnico, in testa a questa speciale classifica c’è la Sampdoria con 4,6 milioni lordi: i doriani durante questa travagliata stagione culminata con la retrocessione hanno cambiato diversi mister e ora attendono di capire se potranno fare i playout in virtù del caso Brescia.

In generale lo stipendio medio di un calciatore di Serie B è di 100.000-150.000 euro lordi all’anno, ma i giocatori più importanti possono arrivare tranquillamente a guadagnare oltre 300.000 euro mentre i più giovani si devono accontentare di una cifra tra i 30.000 e i 70.000 euro.

Vediamo allora quali sono i calciatori di Serie B con lo stipendio più alto, chi sono invece gli allenatori più pagati e quali sono le differenze di guadagno con Serie A e Serie C.

Calciatori Serie B più pagati In Serie B non sono stati resi noti nel dettaglio gli stipendi dei calciatori, ma diverse stime indicano in Domenico Berardi del Sassuolo come il più pagato. Anche Massimo Coda della Samp con 600.000 euro dovrebbe essere tra i calciatori che guadagnano di più in Serie B, mentre Joel Pohjanpalo a Palermo dovrebbe incassare 1,7 milioni. Nel complesso queste sono le cinque squadre di Serie B con il monte ingaggi calciatori più alto. Sassuolo - 29,2 milioni

- 29,2 milioni Sampdoria - 20,1 milioni

- 20,1 milioni Palermo - 19,4 milioni

- 19,4 milioni Cremonese - 19,0 milioni

- 19,0 milioni Salernitana - 18,8 milioni Vista la retrocessione della Samp e i playout della Salernitana, mai come quest'anno in Serie B avere un ampio monte stipendi ha garantito risultati sul campo, visto che la Juve Stabia ha speso in totale 5,1 milioni, la Carrarese 4,6 milioni e il Mantova 4,1 milioni.

Stipendi Serie B, gli allenatori più pagati Come abbiamo detto nella Serie B 2024/2025 è la Sampdoria ad aver speso più per gli stipendi di allenatori e staff, con Cremonese e Sassuolo a seguire. Tra gli allenatori più pagati della Serie B ci sarebbe Giovanni Stroppa che dovrebbe ricevere dalla Cremonese uno stipendio pari a 1 milione a stagione, una cifra potrebbe essere simile - ma il condizionale è d'obbligo - a quella percepita da Fabio Grosso del Sassuolo. Andrea Pirlo nel periodo in cui è stato l'allenatore della Sampdoria avrebbe ricevuto 650.000 euro a stagione, mentre non sappiamo l'ammontare dello stipendio del suo successore Andrea Sottil, con Leonardo Semplici che invece avrebbe ricevuto 200.000 euro per sei mesi di contratto.