Sondaggi politici, bene Renzi e Pd: in calo Meloni e M5s, male Salvini

L’ultimo sondaggio politico di Swg, reso noto in data 9 settembre dal Tg La7 di Enrico Mentana, sorride al centrosinistra, con i partiti di opposizione che nel complesso andrebbero a rosicchiare qualche punto percentuale a un centrodestra che comunque non sembrerebbero aver risentito troppo del caso-Sangiuliano, con l’ex ministro che si è dimesso a causa della vicenda riguardante i suoi rapporti con Maria Rosaria Boccia.

Per il sondaggio sarebbe in flessione Fratelli d’Italia, anche se il partito di Giorgia Meloni verrebbe indicato sempre stabilmente oltre la soglia psicologica del 30% e, per distacco, la prima forza politica del Paese.

Dopo un periodo di relativa crescita, tornerebbe a calare nelle intenzioni di voto una Lega ormai lontana anni luce dai bei tempi che furono: Matteo Salvini si giocherà tutto nel Consiglio federale in programma in autunno, con l’ipotesi di una scissione da parte di Roberto Vannacci che al momento sembrerebbe essere stata accantonata.

Questo nuovo calo del Carroccio indicato dal sondaggio andrebbe a proiettare Forza Italia di nuovo davanti alla Lega, con gli azzurri che avrebbero compiuto un piccolo passo in avanti verso l’obiettivo della doppia cifra.

In generale nonostante i segni negativi attestati a Meloni e Salvini, il governo per il sondaggio sembrerebbe godere di buona salute, anche se le sfide più importanti arriveranno nelle prossime settimane quando ci sarà da imbastire la legge di Bilancio 2025.

Sondaggi politici: ok Renzi e Pd, cala il M5s

Sul fronte delle forze di opposizione, il sondaggio politico di Swg tornerebbe a indicare in crescita il Partito Democratico dopo che, per tutta l’estate, i dem hanno inanellato una lunga serie di segni negativi.

Il distacco tra Elly Schlein e Giorgia Meloni però sarebbe ancora importante, ma a breve ci sarà un nuovo banco di prova elettorale con le urne che torneranno ad aprirsi in tre Regioni: Liguria, Emilia-Romagna e Umbria.

Per il sondaggio sarebbe in leggero calo il Movimento 5 Stelle, ormai dilaniato dalle polemiche interne che sembrerebbero aver fiaccato i pentastellati proprio nel momento in cui tutte le energie dovrebbero essere riservate nel fare opposizione al governo.

Bene invece Alleanza Verdi-Sinistra che, nonostante l’assenza di un vero leader ormai conditio sine qua non della politica moderna, starebbe confermandosi anche nei sondaggi agli ottimi livelli delle elezioni europee.

Nonostante l’addio di Luigi Marattin e altri esponenti di Italia Viva, Matteo Renzi sarebbe in risalita nelle intenzioni di voto e ora appare essere più vicino all’agognata soglia di sbarramento del 3%, asticella che invece verrebbe al momento superata da Azione.

Sempre più lontani dal 3% sia +Europa sia Pace Terra Dignità che, stando al sondaggio, potrebbero sperare di eleggere propri deputati e senatori nel prossimo Parlamento solo in caso di un’alleanza elettorale con altre forze politiche.

