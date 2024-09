Chi è Maria Rosaria Boccia: curriculum e cosa è successo con il ministro Sangiuliano

Chi è Maria Rosaria Boccia? Senza dubbio stiamo parlando della donna del momento, salita alle cronache per il suo ruolo all’interno del ministero alla Cultura e per i suoi rapporti con Gennaro Sangiuliano, la cui poltrona ora sarebbe in bilico nonostante la premier Giorgia Meloni abbia difeso pubblicamente il suo ministro.

Ma cosa è successo e perché ora tanto si sta parlando di Maria Rosaria Boccia? La vicenda è molto più complessa di quello che può apparire, anche perché la donna sta pubblicando a scaglioni sui social mail e screenshot riguardanti anche l’organizzazione del vertice dei ministri della Cultura dei Paesi del G7. In più c’è la questione riportata dal Fatto Quotidiano degli occhiali da sole con telecamera incorporata indossati a Montecitorio.

Tutto nasce da un post su Instagram datato 26 agosto in cui la donna, sotto una foto che la ritrae insieme al ministro Sangiuliano, lo ringrazia “per la nomina a Consigliere del Ministro per i Grandi Eventi”. Da questo momento diversi giornali hanno iniziato a “indagare” sull’effettivo ruolo di Boccia nel dicastero.

Il ministero però subito ha smentito la cosa, con Sangiuliano che poi ha ammesso di aver pensato all’incarico - gratuito - che però in seguito sarebbe saltato per un possibile conflitto di interessi che però non è stato specificato. Negli ultimi tempi Boccia avrebbe accompagnato il ministro in diversi appuntamenti istituzionali, da Taormina a Polignano.

Maria Rosaria Boccia così ha iniziato a pubblicare audio, mail e screenshot che invece sembrerebbero provare il suo ruolo nel ministero. In particolare c’è una mail inviata a lei da Alessandro Ferrari, un dirigente del ministero, dove si legge nel testo “dando seguito a quanto anticipato per le vie brevi poco fa, le allego i contatti miei e del mio collega per qualsiasi esigenza legata alla sua nomina quale Consigliere del Ministro ‘PER I GRANDI EVENTI’”.

“Non capisco come si possano chiedere le mie dimissioni, non ho fatto nulla di male, né a livello giuridico, né a livello istituzionale - avrebbe detto Sangiuliano come riportato dalla Stampa -. Ho pagato tutto io con la mia carta di credito personale. Pubblico tutto, ricevute ed estratti conto relativi a tutti i posti in cui siamo stati insieme, da Taormina a Polignano, da Sanremo a Milano. Solo a Riva Ligure il sindaco ha insistito per pagare tutto lui e siamo stati suoi ospiti”.

Cerchiamo di scoprire allora qualcosa in più su chi è Maria Rosaria Boccia, dando uno sguardo alla biografia e al curriculum della donna che è stata al centro di un recente faccia a faccia tra Giorgia Meloni e Gennaro Sangiuliano.

Maria Rosaria Boccia: biografia e curriculum

Maria Rosaria Boccia ha 41 anni ed è nata a Pompei l’11 luglio del 1983. Spulciando la sua biografia sappiamo che si è diplomata al Liceo Pascal e poi ha conseguito due lauree: in Economia Aziendale all’Università Partenope di Napoli e in Economia e Management all’Università telematica Pegaso.

La sua famiglia gestisce dei negozi di abbigliamento e abiti da cerimonia e anche lei sembrerebbe lavorare nel mondo della moda: sul suo profilo Instagram che conta oltre 40.000 follower si definisce presidente di Fashion Week Milano Moda, di cui però ci sono poche notizie a riguardo.

Il curriculum di Maria Rosaria Boccia è molto vario. Docente in vari atenei, organizzatrice di eventi e ora c’è il mistero della sua nomina a consigliere del ministro Gennaro Sangiuliano per i “Grandi Eventi”.

Cosa è successo con Gennaro Sangiuliano

Da quando questa vicenda è diventata di dominio pubblico molto si è parlato anche della natura del rapporto tra Maria Rosaria Boccia e Gennaro Sangiuliano, con il ministro che è sposato con la giornalista Federica Corsini.

“Cosa credete che facesse Salvini con la Isoardi? E poi con la Verdini, anche prima di stabilizzare la loro relazione? - sarebbe stato lo sfogo di Sangiuliano riportato da La Stampa - E Franceschini con la De Biase, prima che diventasse sua moglie?”.

Se queste frasi riportate fossero vere, si potrebbe pensare che tra i due ci possa essere un rapporto privato che sarebbe “il motivo per cui abbiamo bloccato la sua nomina come consigliera per i grandi eventi; aveva il curriculum e le carte in regola per svolgere quel ruolo, ma quando la nostra reciproca stima professionale è diventata un fatto privato, io per primo ho ritenuto di dover fermare tutto, dovrebbero applaudirmi per questo”.

Maria Rosaria Boccia ha spiegato “che tra me e il ministro continuano a esserci ottimi rapporti”, parlando al tempo stesso di “stima e una lealtà lavorativa che appartiene a pochi, un sano sentimento chiamato ‘bene’”.

Le polemiche però non riguardano la sfera personale del ministro, ma gli atti a cui avrebbe avuto accesso la donna. Sangiuliano così avrebbe escluso che Boccia “abbia ricevuto materiale sensibile o legato ai dispositivi di sicurezza del G7, le cose che ha pubblicato sui social erano già uscite sui giornali e non hanno carattere di riservatezza”.

Mentre le forze di opposizione hanno chiesto chiarezza per questa vicenda, Giorgia Meloni in tv ha preso le difese del suo ministro: “Mi garantisce che questa persona non ha avuto accesso a nessun documento riservato, particolarmente per quello che riguarda il G7, e soprattutto mi garantisce che neanche un euro degli italiani e dei soldi pubblici è stato speso per questa persona. Queste sono le cose che a me interessano per i profili di governo, poi il gossip lo lascio ad altri perché non ritengo di doverlo commentare io”.

La vicenda riguardante Maria Rosaria Boccia appare essere comunque in divenire visti i continui post della donna dove di volta in volta vengono rivelati nuovi particolari, con il ministro Gennaro Sangiuliano che al momento non avrebbe intenzione di dimettersi ritenendo di non aver fatto nulla di male.

