La riforma fiscale si fa sempre più necessaria, anche per le partite IVA, che attualmente pagano più IRPEF dei lavoratori dipendenti.

A dare l’allarme è la CGIA, con lo studio pubblicato il 25 gennaio, che numeri alla mano mostra come sia fondamentale andare verso una riduzione dell’IRPEF.

Ad oggi, il taglio del cuneo fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 gennaio, interessa la busta paga dei lavoratori dipendenti.

I grandi esclusi dalla riduzione della pressione fiscale sono pensionati, incapienti e lavoratori autonomi.

L’analisi della CGIA si sofferma proprio sulle partite IVA, e sul fatto che i lavoratori autonomi abbiano pagato nel 2018 il 30% di IRPEF in più rispetto ai lavoratori dipendenti, e ben il 67% in più rispetto ai pensionati.

Secondo le dichiarazioni della sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze Maria Cecilia Guerra, però, il Governo starebbe lavorando a una riforma dell’IRPEF che renda il Fisco più equo e progressivo.

Riforma fiscale partite IVA: ecco perché serve la riduzione IRPEF

Lo studio della CGIA pubblicato il 25 gennaio parla chiaro: nel 2018, i lavoratori autonomi hanno pagato più IRPEF dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.

Secondo le dichiarazioni dei redditi del 2018, le partite IVA pagano il 30% di IRPEF in più rispetto ai lavoratori dipendenti e il 67% in più rispetto ai pensionati:

La CGIA sottolinea, nella sua analisi, che per nella categoria “lavoratori autonomi” sono inclusi i professionisti, i soci di società di persone, i collaboratori familiari e le ditte individuali, mentre sono esclusi i contribuenti in regime forfettario.

Dati alla mano, è facile smentire l’idea molto diffusa che solo i lavoratori dipendenti subiscono il prelievo fiscale alla fonte.

Sottolinea Paolo Zabeo, il coordinatore dell’Ufficio studi della CGIA:

“Sia chiaro, nessuno nega che tra gli autonomi ci siano delle aree di evasione o di sottodichiarazione che, ovviamente, vanno assolutamente sradicate. I risultati di questa elaborazione, comunque, dimostrano in maniera inconfutabile che le partite IVA sono mediamente più tartassate degli altri contribuenti-persone fisiche.”

Riforma fiscale partite IVA, oggi pagano più IRPEF dei lavoratori dipendenti

Ma come mai le partite IVA si trovano a pagare più IRPEF rispetto ai lavoratori dipendenti e ai pensionati?

Secondo la CGIA, il gap tra i pagamenti di queste tre categorie è dovuto alla combinazione di due fattori:

il prelievo IRPEF è maggiore in quanto i redditi da lavoro degli autonomi sono più alti rispetto a quelli dei dipendenti e dei pensionati;

le detrazioni fiscali spettanti ai lavoratori autonomi, soprattutto quelli con un reddito medio/basso, sono nettamente inferiori a quelle riconosciute ai dipendenti.

Il primo passo verso una riforma dell’IRPEF è stato fatto col taglio al cuneo fiscale, che ha reso più ricche le buste paga dei lavoratori dipendenti con la nuova formulazione del bonus Renzi.

A questo punto però, dichiara il segretario della CGIA Renato Mason, il Governo dovrebbe pensare di alleggerire la pressione fiscale anche sulle partite IVA:

“Questo, indirettamente, avvantaggerebbe anche i lavoratori dipendenti, visto che in questi ultimi anni di difficoltà economica la stragrande maggioranza dei nuovi posti di lavoro è stata creata dalle attività imprenditoriali di piccola dimensione.”

Secondo le dichiarazioni della sottosegretaria al Ministero dell’Economia Maria Cecilia Guerra ai microfoni dei colleghi di Informazione Fiscale, intervistata durante il convegno dell’ANC del 23 gennaio, il potenziamento del bonus Renzi altro non è che la prima fase della riforma fiscale.

La fase successiva, a cui il MEF sta lavorando, è un bonus per gli incapienti e per i pensionati, anche secondo le dichiarazioni di Laura Castelli, vice ministro dell’Economia per il Movimento 5 Stelle.

Nonostante ci siano dubbi su dove verranno reperite le risorse per questi bonus, le categorie che vengono preservate sono quella dei pensionati e degli incapienti: per ora, almeno, non si parla di riduzione della pressione fiscale per i lavoratori autonomi.

A meno che la legge delega a cura del MEF prevista per aprile non riservi soprese (positive), anche per quest’anno le partite IVA rimarranno il bancomat del Governo.

Gettito IRPEF e partite IVA: i dati della CGIA

Secondo i dati della CGIA basati sulle dichiarazioni dei redditi del 2018, lo Stato ha ricevuto come gettito IRPEF 157,5 miliardi di euro, di cui:

l’88,5% da lavoratori dipendenti e pensionati;

il 10,5% dai lavoratori autonomi.

Eppure, sottolineano dall’Ufficio studi della CGIA, il confronto tra l’incidenza della percentuale dei contribuenti e quella sul gettito dimostra che i lavoratori autonomi sono sottoposti a una maggiore tassazione.

A livello territoriale, la regione che presenta il più alto numero di lavoratori attivi è la Lombardia, con oltre 3.962.000 dipendenti e quasi 777.000 lavoratori autonomi, seguita dal Lazio, per quanto riguarda il numero di lavoratori dipendenti, cioè poco più di 2,1 milioni, e dal Veneto, per quanto riguarda i lavoratori autonomi, che sono circa 429.300.

Infine, il confronto con gli altri Paesi europei non è confortante: nel 2018, gli italiani hanno pagato 33,4 miliardi di euro di tasse in più rispetto all’ammontare complessivo medio versato dai cittadini dell’Unione Europea.

Da questa comparazione solo Francia, Belgio, Danimarca, Svezia, Austria e Finlandia hanno una pressione fiscale superiore alla nostra.