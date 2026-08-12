Questa è la mossa da fare nei tuoi investimenti prima della riunione di Jackson Hole del 27 agosto

Il concetto di Fed put ha a lungo rappresentato una sorta di rete di sicurezza implicita per i mercati azionari americani. Si tratta dell’idea, consolidata nel tempo, secondo cui la Federal Reserve interverrebbe con politiche monetarie accomodanti ogni volta che le quotazioni subissero correzioni significative, proteggendo di fatto gli investitori da ribassi prolungati.

Questa convinzione ha radici profonde, risalenti alle gestioni di Alan Greenspan e proseguite sotto Ben Bernanke, Janet Yellen e Jerome Powell, ma negli ultimi mesi ha iniziato a mostrare crepe evidenti. Con l’arrivo di nuove leadership e un orientamento più orientato al controllo della liquidità e dell’inflazione, molti operatori temono che quella protezione automatica sia destinata a svanire o quantomeno a diventare meno affidabile.

Tuttavia non è il momento di piangere la scomparsa di questo meccanismo.

Al contrario, l’approssimarsi del simposio di Jackson Hole, in programma verso la fine di agosto, offre un’opportunità concreta per posizionarsi in modo costruttivo attraverso le opzioni.

Il momento giusto per usare le opzioni

Il simposio annuale organizzato dalla Federal Reserve di Kansas City a Jackson Hole rappresenta da decenni uno degli appuntamenti più seguiti dai mercati finanziari globali. È lì che i banchieri centrali, economisti e policy maker si riuniscono per discutere temi di lungo periodo, e spesso le parole pronunciate dal presidente della banca centrale finiscono per orientare le aspettative di politica monetaria per i mesi successivi.

In un contesto in cui il cosiddetto Fed put appare più debole, l’evento assume un peso particolare perché potrebbe chiarire se l’istituto intenda mantenere un approccio restrittivo o se, al contrario, lasci spazio a segnali di maggiore flessibilità. In questo contesto è opportuno non restare immobili ad aspettare l’esito dei discorsi, ma di anticipare un possibile movimento rialzista dei prezzi azionari tramite l’acquisto di call options con scadenza poco successiva alla conclusione del simposio.

Questa strategia si fonda su una scommessa semplice e diretta: le azioni continueranno a salire. L’idea è di acquistare opzioni call sull’SPDR S&P 500 ETF Trust, noto con il ticker SPY, o su indici e titoli correlati, scegliendo scadenze che coprano le settimane immediatamente successive all’evento di Jackson Hole. In questo modo, se i mercati interpreteranno positivamente i messaggi provenienti dal Wyoming e spingeranno le quotazioni al rialzo, le call guadagneranno valore grazie all’effetto leva tipico delle opzioni.

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Il contesto potrebbe risultare vantaggioso

Il vantaggio di questa impostazione risiede nella definizione del rischio: il capitale a rischio è limitato al premio pagato, mentre il potenziale di guadagno rimane aperto verso l’alto. In un momento in cui molti investitori si interrogano sulla tenuta del Fed put, questa operazione trasforma l’incertezza in un’ipotesi operativa concreta, basata sull’osservazione storica che i mercati tendono spesso a reagire con ottimismo agli eventi di grande risonanza mediatica e istituzionale, specie quando non emergono toni eccessivamente restrittivi.

Negli ultimi periodi l’SPY ha mostrato una leggera flessione, ma la tendenza di fondo rimane orientata al rialzo, sostenuta da flussi di capitale e da una liquidità ancora abbondante nonostante i cambiamenti in atto alla Federal Reserve. Comprare call con scadenze vicine permette di sfruttare eventuali movimenti rapidi senza esporsi a un decadimento temporale eccessivo, tipico delle opzioni a più lunga durata.

Si tratta di una scommessa sulla continuità del momentum, piuttosto che su un intervento salvifico della banca centrale. Anche se il Fed put tradizionale potesse risultare meno efficace, i mercati azionari americani hanno dimostrato più volte di saper trovare nuovi catalizzatori, e Jackson Hole potrebbe rivelarsi uno di questi.