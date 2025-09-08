Previsioni riunione BCE 11 settembre, il mercato attende le parole di Lagarde. Cosa aspettarsi?

Ormai ci siamo. Mancano appena tre giorni al grande evento market mover di questa settimana: la riunione del Consiglio direttivo della BCE, Banca centrale europea guidata da Christine Lagarde, che si terrà tra tre giorni, giovedì 11 settembre 2025. Quali sono le previsioni degli analisti per l’esito del meeting?

Analisti e mercati sono concordi nel ritenere che la BCE lascerà i tassi sui depositi, i tassi sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale al 2%, al 2,15% e al 2,40%, per la seconda volta consecutiva, dopo la prima pausa del ciclo dei tassi che è partito nel giugno del 2024 e che è culminato in ben otto sforbiciate, che è stata annunciata alla fine dell’ultima riunione dello scorso 24 luglio, prima della pausa estiva.

D’altronde, l’inflazione dell’Eurozona, così come è stato fatto notare da alcuni esponenti della Banca centrale europea, è tornata a oscillare al target dell’istituzione, pari al 2%, a fronte di un PIL dell’Eurozona che, seppur indebolito, non sta ancora lanciando alcun vero segnale di SOS alla BCE affinché intervenga con ulteriori tagli dei tassi.

Ricordiamo che l’annuncio sui tassi arriverà alle 14.15 ora italiana, con un comunicato che sarà diramato dalla Banca centrale europea al termine della riunione del Consiglio direttivo. La presidente Christine Lagarde prenderà la parola alle 14.45, rispondendo alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa successiva all’annuncio.

Dunque, la BCE può permettersi il lusso di confermare lo status quo, anche stavolta. Più che nutrire dubbi sull’esito della riunione di giovedì prossimo - il nulla di fatto viene considerato di fatto scontato - gli interrogativi che si affollano sui mercati riguardano cosa farà Lagarde nelle riunioni successive del 2025: quella di fine ottobre, che si terrà a Firenze, e quella di dicembre, attesa per la metà del mese.

La banca centrale tornerà a tagliare il costo del denaro dell’Eurozona, oppure continuerà a rimanere con le mani in mano, forte di quella situazione di equilibrio in cui è convinta al momento di trovarsi, in attesa di capire quelle che saranno le conseguenze dei dazi imposti dall’amministrazione USA contro l’Europa intera, la cui entità, pari al 15%, è finalmente nota sebbene, per quanto niente affatto certa, visto che Trump è tornato di recente a sbandierare la minaccia di nuovi dazi contro il Continente a causa della decisione dell’Unione europea di infliggere una maxi multa al colosso americano Google?

Proprio la difficoltà a fare la conta dei danni che i dazi infliggeranno al PIL dell’area euro, nello specifico, spiega l’immobilismo di Lagarde che vuole capire in che modo i fondamentali economici dell’Eurozona reagiranno allo schiaffo mollato dall’America di Trump prima di tornare a valutare o meno l’opportunità di procedere a un nono taglio dei tassi. Quell’urgenza a blindare in modo preventivo l’economia europea, di fatto, Lagarde - ancora intimorita dal rischio di sottovalutare gli scatti dell’inflazione, come avvenne alla fine del 2021, quando definì transitoria l’accelerazione dei prezzi - al momento non l’avverte, a dispetto delle colombe, che lanciano alert vari sui rischi disinflazionistici del blocco. Più che la disinflazione, è il ritorno dell’inflazione che spaventa la numero uno della BCE, e in realtà non necessariamente a torto. Il bazooka fiscale annunciato dalla Germania di Friedrich Merz, e la decisione dell’UE di aumentare le spese per la difesa potrebbero benissimo, essendo manovre di politica fiscale espansiva, far risalire il termometro dell’inflazione.

Ci sono così alcuni economisti che hanno già decretato come la fase di tagli dei tassi di interesse da parte della BCE sia giunta al capolinea. In evidenza soprattutto le previsioni di Deutsche Bank che, a seguito dell’accordo che è stato raggiunto sui dazi tra l’Unione europea e gli Stati Uniti di Trump, ha annullato il precedente outlook elaborato, che puntava all’arrivo di altre sforbiciate entro la fine dell’anno, annunciando di stimare la fine del ciclo di allentamento monetario dell’Eurotower.

Non solo. Gli esperti del colosso tedesco prevedono che la BCE tornerà ad alzare i tassi di interesse alla fine del 2026, e una previsione che punta su una stretta monetaria, anche in questo caso alla fine del 2026, è stata stilata anche dalla divisione di ricerca di BNP Paribas. “Crediamo che il ciclo dei tagli dei tassi sia terminato e che la prossima mossa sia un rialzo dei tassi, nel quarto trimestre del 2026”, hanno scritto gli analisti di BNP dopo la riunione di luglio, quando la BCE ha messo in pausa per la prima volta i tagli dei tassi. A commentare quella pausa sono stati anche gli analisti di Goldman Sachs, che hanno depennato anche loro la prospettiva di ulteriori riduzioni firmate da Lagarde, sottolineando che “probabilmente il Consiglio direttivo della BCE lascerà i tassi, a meno che non si verifichi un deterioramento significativo dell’outlook”. Cosa che, almeno finora, non si è manifestata. Nelle ultime settimane, le aspettative di una fine del ciclo di tagli dei tassi da parte di Francoforte si sono ulteriormente rafforzate, come emerge da un sondaggio con cui Reuters ha interpellato economisti e strategist nei giorni compresi tra il 1° e il 4 settembre. Nel breve termine, la stragrande maggioranza degli economisti intervistati - 66 su 69 - hanno detto di credere che la BCE, dopo aver tagliato il tasso sui depositi, di ben 200 punti base tra il 6 giugno del 2024 e il 5 giugno del 2025, portandoli al 2%, non farà nulla giovedì, per l’appunto, per il secondo meeting consecutivo. Quasi il 60% degli economisti, 40 su 69, ritiene che la fase dei tagli si sia completata, almeno per il 2025, e non mancano neanche gli economisti, una trentina circa, che vedono il tasso sui depositi al 2% o a un livello più alto di entro la fine del 2026. Di fatto, con un PIL che per ora non è scivolato in una fase di recessione e l’inflazione che rimane attorno al 2%, la BCE ha pochi motivi di procedere a una ennesima riduzione dei tassi.

Dagli ultimi dati macro dell’Eurostat, l’agenzia di statistica europea, è emerso infatti che, nel corso del secondo trimestre del 2025, il prodotto interno lordo dell’area euro ha riportato un rialzo dello 0,1%, il PIL dell’area euro ha segnato un rialzo dello 0,1% rispetto al trimestre precedente, rallentando in modo evidente rispetto al +0,6% del primo trimestre. È quanto ha reso noto l’agenzia di statistica europea Eurostat, confermando i numeri preliminari. Su base annua, ovvero rispetto al secondo trimestre del 2024, la performance del prodotto interno lordo dell’Eurozona è stata di una crescita dell’1,5%. Vero è che questi numeri contano di fatto poco, in quanto non tengono ancora in considerazione l’impatto dei dazi di Trump.