Legge di bilancio 2023, anticipazioni sul testo della manovra

Il testo della Legge di bilancio 2023 dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri nella giornata di lunedì 21 novembre. L’approvazione sarà rapida, così che il testo possa iniziare l’iter parlamentare che dovrà essere completato in tempo per la fine dell’anno, così da scongiurare il rischio dell’esercizio provvisorio.

Sappiamo che per la Legge di bilancio 2023 il governo avrà a disposizione circa 30 miliardi di euro, i quali serviranno per la conferma degli sgravi contributivi che nel 2022 hanno comportato un aumento degli stipendi, come pure per introdurre una nuova opzione di pensionamento anticipato, la cosiddetta quota 103.

Ma la priorità resta il caro energia: secondo indiscrezioni, infatti, ben 21 miliardi di euro stanziati con la Legge di bilancio 2023 saranno utilizzati per contrastare l’aumento del costo delle bollette di luce e, soprattutto, gas.

Novità anche sul fronte flat tax, che tuttavia sarà una misura di portata limitata in quanto si rivolgerà solamente ai lavoratori autonomi, come pure sulla nuova rottamazione che porterà alla cancellazione delle cartelle sotto i 1.000 euro.

Stando alle ultime indiscrezioni, quindi, il testo della Legge di bilancio 2023 è ormai pronto e restano da limare solamente alcuni dettagli. Ecco cosa sappiamo oggi, a pochi giorni dall’elaborazione finale del provvedimento, su cosa ci sarà nella prima manovra firmata dal governo Meloni e quali sono le novità attese per l’anno venturo.

Misure per il contrasto del caro bollette

Il caro energia resta una priorità del governo Meloni, nonostante un primo passo - importante, vista ad esempio la riattivazione delle trivelle nell’Adriatico - sia stato già fatto con il decreto Aiuti quater.

Nel dettaglio, circa 21 miliardi di euro saranno dedicati a tale capitolo, a fronte del quale ci sarà anche una revisione della tassa sugli extraprofitti. In questi giorni, infatti, il ministero dell’Economia è al lavoro per rivedere tale tassa già nel 2023, portando l’attuale aliquota del 25% ad almeno il 33%, come tra l’altro previsto dal Regolamento dell’Unione Europea. Ma non è da escludere un aumento fino al 40%, anche perché nel frattempo in sostegno del Governo è intervenuto il Tar del Lazio che proprio in questi giorni ha ritenuto inammissibili i ricorsi proposti dalle aziende energetiche contro l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate le obbligava al pagamento del contributo straordinario.

Nel 2023, quindi, si punterà maggiormente sulla tassa sugli extraprofitti, per la quale tra l’altro dovrebbe esserci anche un cambiamento della base imponibile, in quanto verrà adottato un modello Ires: la tassazione dovuta, infatti, verrà calcolata non più sul differenziale tra i saldi Iva, ma sugli utili.

Conferma del taglio del cuneo fiscale

Cattive notizie per i lavoratori dipendenti: non ci sarà nel 2023 un ulteriore aumento di stipendio, né tantomeno bonus una tantum che verranno aggiunti in busta paga.

Con le poche risorse a disposizione, infatti, il governo Meloni si limiterà a confermare lo sgravio contributivo del 2% già introdotto da Mario Draghi, rivolto esclusivamente a coloro che hanno un reddito annuo inferiore a 35.000 euro (2.692 euro al mese). Tuttavia, poteva anche andare peggio: il suddetto sgravio, infatti, doveva essere in vigore solamente per il 2022, salvo poi ritornare a un’aliquota contributiva piena, pari al 9,19% per i lavoratori dipendenti del settore privato.

Il rischio, quindi, era di avere stipendi più bassi nel 2023 rispetto al 2022. Non sarà così, in quanto con la Legge di bilancio 2023 vengono stanziate le risorse per la conferma di tale sgravio.

Inoltre, il governo promette che si tratta solamente di un primo passo: nei prossimi anni, infatti, si cercherà d’innalzare la soglia che oggi dà diritto allo sgravio in oggetto, pari appunto a 35 mila euro, oltre ad aumentare la misura complessiva dello sgravio al 5%, di cui due terzi saranno applicati sull’aliquota a carico del dipendente e un terzo su quella a carico dell’azienda.

Nuova rottamazione

Con la Legge di bilancio 2023 verrà finanziata una nuova pace fiscale. Nel dettaglio, ci si muoverà su due differenti binari:

da una parte vengono cancellate le mini cartelle con importo fino a 1.000 euro;

dall’altra, invece, per le cartelle d’importo compreso tra i 1.000 e i 3.000 euro ci sarà uno sconto del 50%.

Nel mentre, il ministero dell’Economia sta valutando anche un terzo strumento, finalizzato a cancellare le sanzioni comminate a coloro che pur avendo presentato regolarmente la dichiarazione dei redditi non sono stati in grado, specialmente a causa delle difficoltà scaturite dallo scoppio della pandemia, di versare tutte le tasse dovute entro il termine previsto.

Flat tax

Se ne è parlato molto, specialmente in campagna elettorale, ma per il momento la flat tax viene introdotta in forma ridotta. Per adesso, infatti, il governo si limiterà ad innalzare la soglia dei 65 mila euro entro cui oggi chi ha partita Iva può rientrare nel regime forfettario; per il momento l’incremento sarà fino alla soglia degli 85 mila euro, ma in futuro si punta ad arrivare fino a 100 mila euro.

Nel frattempo dovrebbe essere introdotta la cosiddetta flat tax incrementale, rivolta sempre ai lavoratori autonomi, in alternativa al regime forfettario.

Riforma delle pensioni

Novità anche sul fronte pensioni, vista l’introduzione di una nuova misura di flessibilità: chiamata quota 103, consentirà l’accesso alla pensione all’età di 62 anni, a patto di aver maturato almeno 41 anni di contributi.

Nel contempo è prevista anche la conferma dell’Ape sociale, come pure l’estensione della platea delle beneficiarie di Opzione donna.

Reddito di cittadinanza

Il reddito di cittadinanza viene confermato nella Legge di bilancio 2023, ma in manovra potrebbero essere apportate delle modifiche alla normativa. La più importante, annunciata da diversi esponenti del Centrodestra, riguarda il divieto di rifiutare anche una sola offerta di lavoro ritenuta congrua.

Per il resto non dovrebbero esserci grandi cambiamenti, anche perché il ministro del Lavoro, Marina Calderone, ha dichiarato che per ritarare la misura ci vorranno almeno 6 mesi di tempo.