Esenzione Imu immobili occupati, come accedere al rimborso

Molti non ne sono a conoscenza, ma possono richiedere il rimborso IMU se gli immobili erano occupati nell’anno di imposta per il quale è stata versata. Scatta l’esenzione IMU, ecco come accedere al rimborso.

La sentenza n.° 60 del 18 aprile 2024 della Corte Costituzionale riconosce esenzione IMU per immobili occupati anche se l’occupazione è antecedente all’entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2023. Risulta costituzionalmente illegittima la norma che prevede l’IMU sugli immobili occupati abusivamente.

La sentenza apre quindi la strada per le richieste di rimborso dell’IMU versata sugli immobili occupati.

Ecco come non pagare l’IMU in caso di occupazione abusiva e in quali casi è possibile richiedere il rimborso delle somme già versate.

Naturalmente è necessario contemperare le esigenze di tutti, anche di chi si trova ad avere un immobile occupato e deve versare le imposte. Il comma 81 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2023 , legge 197 del 2022, prevede l’ esenzione dal pagamento dell’IMU per gli immobili occupati . Ma la novità importante è la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme che non prevedono l’esenzione IMU per gli immobili occupati.

In Italia le occupazioni abusive sono purtroppo un problema frequente e in questi casi riuscire a liberare l’immobile non è semplice soprattutto se all’interno vi sono minori da tutelare. Le occupazioni abusive sono il riflesso, o la conseguenza, determinata dall’ emergenza abitativa . Gli alloggi popolari sono, infatti, pochi e di conseguenza chi non riesce a ottenere un contratto di affitto, o non può permetterselo, spesso si vede costretto a occupazioni abusive.

Vediamo in quali casi vi è l’ esenzione IMU per gli immobili occupati e in quali casi secondo la Corte Costituzionale è possibile ottenere il rimborso delle imposte versate prima del 2023.

A tutela di queste persone è intervenuta la Legge di Bilancio per il 2023 e in seguito la Corte Costituzionale che ha aperto la strada ai rimborsi. L’esenzione IMU è però subordinata al verificarsi di determinate condizioni .

Fino all’introduzione dell’esenzione, i proprietari hanno dovuto versare l’IMU nonostante l’occupazione abusiva. Il caso tipico è quello del figlio che eredita da un genitore un immobile in una città diversa e che si ritrova a non averne la disponibilità materiale in quanto occupato abusivamente.

L’IMU è l’ Imposta municipale propria , sono tenuti al versamento della stessa i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Tra le esenzioni più importanti vi è quella per la prima casa, tranne il caso in cui sia inserita in una categoria catastale di lusso .

L’ esenzione IMU per gli immobili occupati risponde alle esigenze di moltissimi proprietari di casa che hanno scoperto di avere un immobile occupato abusivamente, hanno difficoltà a eseguire lo sfratto e, allo stesso tempo, devono pagare le imposte in quanto proprietari.

l’imposta non va versata per gli immobili abusivamente occupati, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per i reati previsti dagli artt. 614, secondo comma, e 633 c.p., o per i quali sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Per ottenere l’esenzione IMU immobili occupati è necessario comunicare al Comune interessato il possesso dei requisiti per l’esenzione.

Deve trattarsi di immobili non utilizzabili né disponibili , per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

A dettare le regole per l’ esenzione IMU immobili occupati è il comma 81 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023. Il testo stabilisce quali sono le condizioni per far valere l’esenzione.

Rimborso IMU immobili occupati abusivamente, a stabilirlo è la Corte Costituzionale

In questo quadro importante si inserisce una sentenza della Corte Costituzionale e in particolare la sentenza 60 del 18 aprile 2024. In essa la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 per non aver escluso dall’IMU gli immobili occupati abusivamente per i quali è stata presentata una denuncia tempestiva.

La questione di costituzionalità è stata sollevata dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione per violazione dei principi costituzionali di equità fiscale, capacità contributiva, ragionevolezza e protezione della proprietà privata.

La sentenza è importante perché ha sanzionato ab origine la mancata previsione dell’esenzione IMU e, di conseguenza, ha esteso retroattivamente l’efficacia della di bilancio 197 del 2022.

Ne consegue che per gli immobili occupati abusivamente prima del 1° gennaio 2023 e per i quali sussistevano le condizioni previste per l’applicabilità dell’esenzione IMU, non è dovuta l’imposta. Le buone notizie non finiscono qui perché i contribuenti che hanno versato l’imposta possono chiedere il rimborso.

La richiesta deve rispettare i termini di prescrizione dei tributi locali, che sono di cinque anni dal pagamento, come specificato dall’articolo 1, comma 164, della legge n. 296/2006. Si è quindi ancora nei termini per chiedere il rimborso delle imposte versate prima del 1° gennaio 2023.