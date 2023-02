Investire in Cina è diventato ancora più rischioso

Il difficile scenario macroeconomico dei Paesi occidentali ha incentivato molti investitori a seguire sempre con maggior interesse l’investimento in Cina. Il Paese si trova di fronte a uno scenario borsistico apparentemente più stimolante a differenza di quello europeo e statunitense.

Sebbene il mercato cinese non sia attualmente afflitto da una politica monetaria restrittiva, l’economia mostra degli aspetti critici. Primo fra tutti la pressione del mercato immobiliare che ha comportato un calo rilevante delle vendite di appartamenti dal 2021 a oggi. Un ulteriore problema da non sottovalutare è poi quello legato alla guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, che ha spesso comportato conseguenze borsistiche devastanti per gli investitori.

Segnali positivi dall’economia cinese

Fortunatamente arrivano notizie leggermente positive dal mercato immobiliare cinese: i prezzi delle nuove case in Cina sono aumentati dello 0,1% su base mensile a gennaio. La domanda potrebbe tornare a spingere il piede sull’acceleratore nonostante l’aumento dei casi di Covid-19 e la carenza di liquidità abbiano contenuto l’attività di compravendita immobiliare. A quanto pare le misure di allentamento stanno dando qualche frutto, riaccendendo il motore della seconda economia più grande al mondo. Difatti, nonostante il prezzo degli immobili in Cina si mantenga complessivamente su un trend decrescente, le misure di stimolo per sostenere il settore potrebbero concretizzarsi già nel prossimo trimestre.

Novità dalla guerra commerciale USA-Cina

Washington e Pechino in passato si sono spesso scontrate su questioni quali i diritti umani, il commercio, la tecnologia e il mercato dei capitali. Proprio in un momento di stallo tra le due maggiori economie del mondo, la relazione fra Stati Uniti e Cina è tornata a far preoccupare gli operatori di borsa a causa del recente abbattimento di un presunto pallone spia cinese su territorio statunitense. La Cina ha infatti avvertito che intende vendicarsi per le violazioni della sua sovranità dopo che il presidente Biden si è mostrato intenzionato a prendere provvedimenti sanzionatori.

L’avvertimento di ritorsione appare infatti come una reazione all’aggiunta da parte degli Stati Uniti di alcune aziende cinesi a una lista nera delle esportazioni a causa di una presunta partecipazione delle stesse a un programma globale di spionaggio. Come se non bastasse, la Cina ha imposto multe e sanzioni contro due società di difesa statunitensi, fra cui Lockheed Martin, etichettandole come «entità inaffidabili» a causa della loro presunta partecipazione nel rifornimento di armi in Taiwan.