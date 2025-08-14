Sergio Marchionne e la stoccata all’Italia provinciale. “Ad agosto andate in ferie da cosa?”

L’economia cinese, insieme a quella indiana, è tra quelle che sono cresciute di più negli ultimi anni, grazie al comparto tecnologico, a quello manifatturiero e a quello agricolo.

Ma qualche crepa inizia a vedersi anche dalle parti del “drago cinese”. Soprattutto se andiamo ad analizzare i dati del settore immobiliare, da qualche anno in forte crisi a causa della debolezza della domanda interna che neanche gli interventi del governo centrale riescono a «rianimare».

È questo uno dei motivi alle origini del crollo verticale della società immobiliare China Evergrande che, fortemente indebitata e già in liquidazione, verrà ufficialmente tolta dal listino della borsa di Hong Kong a partire dal prossimo 25 agosto.

I debiti record di China Evergrande China Evergrande è riuscita a ottenere uno dei record meno ambiti in assoluto: quello di società più indebitata del pianeta. Basti pensare che il debito complessivo dell’immobiliare nei confronti di banche e obbligazionisti ammonta a circa 300 miliardi di dollari (per farsi un’idea è più o meno il triplo del Prodotto Nazionale Lordo dell’intera Bulgaria). Una situazione finanziariamente drammatica che ha portato il tribunale a emettere un’ordinanza di liquidazione a gennaio 2024. Un’ordinanza che era stata preceduta dall’arresto del fondatore Xie Ka Yan (bandito a vita dai mercati immobiliari cinesi e multato di 47 milioni di yuan) per reati finanziari a settembre 2023 e dalla multa di 4,2 miliardi di yuan (pari a 584 milioni di dollari) imposta dalla China Securities Regulatory Commission per violazioni assortite, tra cui la falsificazione di documenti finanziari.

L’esclusione dalle borse In questi giorni è arrivato anche l’annuncio dell’esclusione delle azioni Evergrande dai listini. Il 28 luglio è infatti scaduto il termine stabilito dalle norme borsistiche di Hong Kong che prevedono la possibilità di sospendere in maniera definitiva un’azienda se la negoziazione dei suoi titoli è stata sospesa per 18 mesi. Una decisione accettata dagli stessi vertici dell’azienda che hanno annunciato che non si opporranno in sede legale.