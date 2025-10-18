Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Il ritorno degli anni ’70: il ciclo economico si ripete, ma come possiamo reagire oggi?

Pietro Pisello

18 Ottobre 2025 - 13:05

Stiamo attraversando un ciclo economico molto simile a quello degli anni ’70, che impone di ripensare la propria asset allocation.

Il ritorno degli anni ’70: il ciclo economico si ripete, ma come possiamo reagire oggi?

Seguici su

Il debito sovrano ai massimi storici, l’inflazione che non accenna a rallentare, i tassi d’interesse elevati e le tensioni geopolitiche in aumento: uno scenario che sa di déjà vu e ci riporta direttamente agli anni ’70. Una combinazione che, inevitabilmente, rischia di avere conseguenze concrete sui nostri risparmi.
A lanciare l’allarme è Ray Dalio, celebre investitore e fondatore di Bridgewater Associates, il più grande hedge fund al mondo, con centinaia di miliardi di dollari in gestione. Intervenuto al Greenwich Economic Forum, Dalio ha ribadito la sua visione basata sulla teoria dei cicli economici — le cosiddette “stagioni dell’economia” — secondo cui ogni fase richiede una diversa strategia di investimento. E, secondo lui, il nuovo (o vecchio) ciclo che stiamo vivendo impone di ripensare la propria asset allocation.

Scenario economico: come negli anni ’70, cosa sta succedendo? [...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora oppure Prova senza abbonamento

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# ETF
# Economia Globale
# Costruzione portafoglio
# Investimenti

Iscriviti a Money.it

Money Awards Logo

Le votazioni ai Money Awards sono aperte!

Registrati su Money.it e vota la tua azienda preferita ai People's Money Awards 2025!

Vota ora
FT logo

Social media, la fine dei gatekeepers

Le comunità in Italia e Germania che avevano avuto accesso anticipato alla (…)

17 ottobre 2025

Ecco come i brand emergenti stanno conquistando quote di mercato a danno delle aziende del lusso

Inditex cresce più del rivale H&M e vanta un margine EBITDA oltre il (…)

14 ottobre 2025

Perché i progressisti dovrebbero preoccuparsi del calo dei tassi di natalità?

Studi recenti mostrano che la mancanza di preoccupazione della sinistra per (…)

10 ottobre 2025

L’intelligenza artificiale può davvero riscrivere le regole della ricerca farmaceutica?

Tra costi crescenti e fallimenti clinici, l’IA promette di accelerare i (…)

7 ottobre 2025

Prepararsi al crash prima dell’età dell’oro dell’intelligenza artificiale

La storia delle rivoluzioni tecnologiche mostra un ciclo di bolle, (…)

3 ottobre 2025

La forza delle minoranze e la debolezza delle maggioranze: il paradosso delle democrazie

Dal caso Wimbledon a dazi e debito pubblico, come le democrazie liberali (…)

30 settembre 2025

Ultime analisi

17/10/2025 - 07:51

È come il 1999 per i mercati finanziari? Sì, ma questa volta è meglio

16/10/2025 - 15:11

3 motivi per cui LVMH vola (e potrebbe farlo anche il lusso italiano)

15/10/2025 - 15:20

La crescita delle azioni Telecom Italia è una trappola?

14/10/2025 - 19:12

Perché non devi avere paura dei dazi se investi

13/10/2025 - 14:37

Mercati azionari: Trump fa marcia indietro ma il vero pericolo arriva comunque dalla Cina

Selezionati per te

Allarme bolla speculativa. È 4 volte più grande della crisi finanziaria del 2008

Analisi dei Mercati

Allarme bolla speculativa. È 4 volte più grande della crisi finanziaria del 2008
Conviene comprare azioni Ferrari dopo il crollo del 15%?

Analisi dei Mercati

Conviene comprare azioni Ferrari dopo il crollo del 15%?

Correlato

Investire a bassa volatilità: protezione o illusione? La nuova ricerca dopo 50 anni di studi

Finanza personale

Investire a bassa volatilità: protezione o illusione? La nuova ricerca dopo 50 anni di studi