Il ritorno degli anni ’70: il ciclo economico si ripete, ma come possiamo reagire oggi?

Il debito sovrano ai massimi storici, l’inflazione che non accenna a rallentare, i tassi d’interesse elevati e le tensioni geopolitiche in aumento: uno scenario che sa di déjà vu e ci riporta direttamente agli anni ’70. Una combinazione che, inevitabilmente, rischia di avere conseguenze concrete sui nostri risparmi.

A lanciare l’allarme è Ray Dalio, celebre investitore e fondatore di Bridgewater Associates, il più grande hedge fund al mondo, con centinaia di miliardi di dollari in gestione. Intervenuto al Greenwich Economic Forum, Dalio ha ribadito la sua visione basata sulla teoria dei cicli economici — le cosiddette “stagioni dell’economia” — secondo cui ogni fase richiede una diversa strategia di investimento. E, secondo lui, il nuovo (o vecchio) ciclo che stiamo vivendo impone di ripensare la propria asset allocation.

Scenario economico: come negli anni ’70, cosa sta succedendo? [...]