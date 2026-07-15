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Debito italiano record a 3,181 miliardi, ma è più stabile e meno rischioso di quello USA. Ecco i dati che lo dimostrano

Guido Gennaccari

15 Luglio 2026 - 16:02

Spesa per interessi USA sopra il 3% del PIL: torna ai livelli degli anni ’80. L’Italia invece era all’8-12% e ora è al 4%.

Debito italiano record a 3,181 miliardi, ma è più stabile e meno rischioso di quello USA. Ecco i dati che lo dimostrano
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Il debito pubblico italiano tocca un nuovo record a 3,181 mld di euro ma risulta più stabile e meno rischioso di quello americano, come mai?

Il rendimento di mercato dei titoli di stato è un primo elemento importante ma riflette anche le fiammate inflazionistiche (con relative aspettative) e la forza del dollaro. Una analisi normalizzata per un confronto è possibile con il trend relativo alla spesa per interessi.

1) La spesa per interessi, in termini di PIL americano, è tornata sopra il 3% come nel periodo 1985-1995, quando però i tassi di mercato erano più alti, anche se in trend discendente, con inflazione tendenzialmente sotto il 5%. Se volessimo fare paragone con l’Italia, che oggi raggiunge il 4% di spesa annua per interessi, negli 1985-1995 eravamo stabilmente sopra l’8% con top del 12%! La spesa per interessi era una voce importante del totale spesa pubblica, come veniva sottolineato dei dibattiti politici. [...]

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