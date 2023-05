Cosa temono i mercati oggi? I dati e i rischi da monitorare

I mercati oggi valutano una serie di dati economici e di rischi finanziari: cosa sta succedendo nelle Borse mondiali?

Dopo deludenti risultati macro dalla Cina, l’Eurozona sarà protagonista con diversi aggiornamenti importanti per chiarire quanto davvero sia lontana la recessione e se il sentiment sta peggiorando o no tra i cittadini europei.

Sotto i riflettori, ovviamente, ci sono ancora gli Usa con la complessa e grave questione dell’aumento al tetto del debito, per il quale l’accordo non c’è.

In questa cornice di incertezza, dati economici e rischi di ulteriori turbolenze minacciano i mercati anche oggi.

L’Europa al test dei dati: delusione o sorpresa?

Giornata impegnativa per i mercati europei: saranno svelati i dati preliminari sulla crescita per la zona euro, l’inflazione in Italia, i dati sulla disoccupazione per la Gran Bretagna e, soprattutto, l’indagine ZEW sul sentiment economico tedesco.

Non si vedono sorprese nei dati sul Pil della zona euro, anzi, gli analisti presumono che il ritmo tiepido visto nel quarto trimestre non sia ripreso.

Sotto i riflettori c’è soprattutto il sondaggio tedesco ZEW di maggio. La situazione economica della Germania è stata considerata relativamente negativa il mese scorso.

La debolezza della più grande economia della zona euro sarà motivo di preoccupazione per i rialzisti del mercato, dato che hanno appena visto che la più grande economia asiatica sta ancora lottando per far partire la domanda e sta facendo poco per il commercio globale.

Sullo sfondo ci sono le attese sulla politica monetaria Bce. Un aumento dei tassi di giugno da parte della Banca centrale europea sembra certo e un sondaggio Reuters mostra che l’Eurotower aumenterà il costo del denaro in ciascuna delle prossime due riunioni.

La Cina perde slancio

I dati economici della Cina per aprile hanno ampiamente deluso le aspettative poiché l’economia ha continuato a mostrare un percorso irregolare di ripresa dall’impatto delle sue rigorose restrizioni Covid.

La spesa dei consumatori e l’attività industriale del dragone sono cresciute a un ritmo più lento del previsto ad aprile, aggiungendo segnali che la ripresa nella seconda economia mondiale sta perdendo slancio.

La produzione industriale è aumentata del 5,6% rispetto all’anno precedente, ha dichiarato martedì il National Bureau of Statistics, inferiore alla stima mediana del 10,9% in un sondaggio di economisti di Bloomberg. Le vendite al dettaglio sono aumentate meno delle previsioni e la crescita degli investimenti in immobilizzazioni nei primi quattro mesi dell’anno è rallentata più del previsto.

I numeri sono stati deludenti e suggeriscono che i politici potrebbero aver bisogno di intensificare il sostegno alla crescita.

Gli Usa spaventano il mondo: sarà default?

Continua il dibattito sul tetto del debito degli Stati Uniti. Mancano poco più di due settimane prima che il governo federale possa rimanere senza liquidità per pagare i suoi conti. Il presidente Joe Biden e il presidente della Camera dei rappresentanti repubblicana Kevin McCarthy si incontrano martedì per trovare un terreno comune sui livelli di spesa e su qualsiasi altra cosa necessaria per concordare un aumento del limite di debito di $ 31,4 trilioni della nazione.

Intanto, anche sul fronte politica monetaria Usa emerge confusione. Due funzionari della Federal Reserve hanno segnalato di essere favorevoli a una sospensione degli aumenti dei tassi di interesse, mentre un terzo politico ha affermato che il compito della banca centrale di contenere l’inflazione non è stato completato.

“Noi della Federal Reserve probabilmente abbiamo più lavoro da fare per cercare di riportare l’inflazione verso il basso”, ha detto lunedì il presidente della Fed di Minneapolis Neel Kashkari. Il suo collega della Fed di Chicago, Austan Goolsbee, ha riferito che era preoccupato che i funzionari non inasprissero eccessivamente nella scorsa riunione. Il presidente della Fed di Atlanta Raphael Bostic ha chiarito che ora preferisce sospendere la politica.

Turchia al ballottaggio, mercati nel caos

La Turchia terrà un ballottaggio, con il presidente Recep Tayyip Erdogan che non è riuscito a ottenere abbastanza voti per una vittoria al primo turno.

Il 69enne, cercando di prolungare i suoi due decenni al potere, affronterà Kemal Kilicdaroglu, 74 anni, in un altro voto il 28 maggio dopo aver fatto meglio di quanto previsto dai sondaggi.

Le azioni e le obbligazioni turche sono diminuite, mentre il costo per assicurare il debito del governo contro un default è aumentato, poiché i risultati hanno spiazzato gli investitori che scommettevano su una rapida fine delle politiche economiche non convenzionali di Erodogan, che includono il mantenimento dei tassi di interesse ben al di sotto del livello di inflazione.