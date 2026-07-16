La classifica dei 10 calciatori più pagati al mondo nel 2026

Chi sono i calciatori più pagati al mondo? Nel 2026 la risposta arriva sullo sfondo del Mondiale più ricco di sempre - il primo a 48 squadre e ospitato da tre Paesi, tra Stati Uniti, Canada e Messico - dove a incrociarsi ci sono anche due dei calciatori più facoltosi del pianeta: da una parte il veterano Lionel Messi, trascinatore dell’Argentina campione in carica, dall’altra il diciottenne Lamine Yamal, gioiello della Spagna. Due generazioni a confronto, unite dalla corsa allo stesso trofeo e da un posto fisso nella classifica dei paperoni del pallone.

Del resto il calcio da anni si è trasformato da sport a business, con i principali club al mondo controllati da fondi speculativi, emiri o magnati internazionali, facendo scomparire la figura del presidente-tifoso che un tempo caratterizzava anche il nostro Paese.

A fare chiarezza, come sempre, ci ha pensato Forbes, che nella classifica 2026 dedicata agli atleti più pagati ha conteggiato non solo gli stipendi, ma anche i guadagni legati a sponsor, pubblicità e attività extracalcistiche. Il dato più eloquente è che tra i primi 50 sportivi più pagati al mondo figurano ben sette calciatori.

In testa si conferma Cristiano Ronaldo, che secondo Forbes ha toccato quota 300 milioni di dollari complessivi (235 sul campo e 65 fuori dal campo), consolidando lo status di primo miliardario della storia del calcio con un patrimonio stimato in 1,2 miliardi.

Al secondo posto c’è proprio Lionel Messi, con 130 milioni di dollari totali diventati 140 milioni, ormai anch’egli nel club dei miliardari (1,1 miliardi di patrimonio secondo Forbes), mentre il terzo gradino del podio è occupato da Karim Benzema, forte dei suoi 104 milioni garantiti dall’ultimo anno di contratto in Arabia Saudita.

La top 10 conferma la spinta dei giovanissimi, con Lamine Yamal e Jude Bellingham ormai stabilmente ai vertici, segno di un vero e proprio «ricambio generazionale» ai piani alti del calcio mondiale. E anche quest’anno, ovviamente, non compare alcun italiano o giocatore del nostro campionato tra i calciatori più pagati: un dato che fotografa bene il momento del nostro calcio. Un tempo la Serie A era l’Eldorado dei grandi campioni, oggi invece il palcoscenico principale si è spostato altrove, tra Arabia Saudita, Premier League e Liga spagnola.

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Calciatori più pagati al mondo: la classifica secondo i dati 2026

Stando ai guadagni complessivi - stipendi, vincite, sponsor e investimenti - questi sarebbero i dieci calciatori più pagati nel 2026 secondo la classifica di Forbes, costruita incrociando il ranking degli atleti più ricchi con quello dei protagonisti attesi al Mondiale.

Atleta Nazionalità Squadra Guadagni sul campo* Guadagni fuori dal campo* Guadagni totali* Cristiano Ronaldo Portogallo Al Nassr 235 milioni 65 milioni 300 milioni Lionel Messi Argentina Inter Miami 70 milioni 70 milioni 140 milioni Karim Benzema Francia Al Ittihad 100 milioni 4 milioni 104 milioni Kylian Mbappé Francia Real Madrid 70 milioni 25 milioni 95 milioni Erling Haaland Norvegia Manchester City 60 milioni 20 milioni 80 milioni Vinicius Junior Brasile Real Madrid 40 milioni 20 milioni 60 milioni Mohamed Salah Egitto Liverpool 35 milioni 20 milioni 55 milioni Sadio Mané Senegal Al Nassr 50 milioni 4 milioni 54 milioni Jude Bellingham Inghilterra Real Madrid 29 milioni 15 milioni 44 milioni Lamine Yamal Spagna Barcellona 33 milioni 10 milioni 43 milioni

*Cifre in dollari

Cristiano Ronaldo è, dunque, per distacco ancora una volta il calciatore più pagato al mondo in virtù del faraonico ingaggio percepito dai sauditi dell’Al Nassr, ma il fenomeno lusitano può contare anche su ingenti entrate che esulano dal calcio. C’è di più: è l’unico atleta ancora in attività ad aver superato i 2 miliardi di dollari di guadagni in carriera, e i suoi 300 milioni incassati in dodici mesi eguagliano il record assoluto mai registrato da Forbes, condiviso con il pugile Floyd Mayweather.

Per quanto riguarda le entrate diverse dagli stipendi o dai premi conquistati nei vari tornei, il numero uno sarebbe però Lionel Messi, seguito poi proprio dal campione portoghese e da Kylian Mbappé, la stella francese che da anni sta scalando di prepotenza questa classifica.

Guardando al ranking aggiornato, salta all’occhio l’influenza araba sugli stipendi più esosi, anche se il Real Madrid resta l’unico club a piazzarne ben tre tra i paperoni massimi del pallone (Mbappé, Vinicius Junior e Jude Bellingham).

Stipendi questi che appaiono fuori portata in Italia: con la scadenza del contratto di Dusan Vlahovic, il calciatore più pagato della Serie A è ora il capitano dell’Inter Lautaro Martínez, che guadagna «solo» 9 milioni netti a stagione. Cifre lontane anni luce da quelle dei top player mondiali.

I guadagni faraonici di questi campioni - ma anche gli ingaggi dei colleghi immediatamente alle loro spalle sono da sogno - indicano chiaramente come il calcio sia letteralmente inondato da un fiume di denaro: per alcuni si tratterebbe di una bolla pronta a esplodere, per altri, invece, il pallone sarebbe ancora un solido business capace di generare a lungo giri d’affari e profitti da capogiro.