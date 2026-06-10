Lotito ha venduto la Lazio? Si rincorrono voci per un annuncio questo venerdì, a chiusura delle borse. E intanto il titolo vola in borsa.
Stadi vuoti e contestazioni: non è certo uno dei periodi più rosei della storia di Claudio Lotito alla Lazio, un’avventura che potrebbe anche essere giunta alla conclusione.
Dopo le smentite dei mesi scorsi, infatti, torna a rincorrersi la voce di una possibile cessione della Lazio, con l’annuncio da parte di Lotito che, secondo le indiscrezioni, potrebbe arrivare a breve.
Al di là delle voci di corridoio, l’indizio più importante arriva da Piazza Affari, dove la Lazio solo oggi ha guadagnato il 5%, raggiungendo quota 1,64 euro per azione: il valore più alto da dicembre 2020. Non ci sono notizie di calciomercato tali da giustificare una simile tendenza, anzi: a oggi le indiscrezioni su quel fronte non sorridono ai tifosi biancocelesti, visto che si parla di un mercato completamente finanziato dalle cessioni. Né arrivano buone notizie sul fronte stadio, con la ristrutturazione del Flaminio ancora ferma alle pratiche amministrative.
Che sia quindi arrivata la fine dell’avventura di Lotito alla Lazio, una proprietà lunga oltre vent’anni? L’annuncio, sempre secondo indiscrezioni, dovrebbe arrivare nel fine settimana, a borse chiuse, fermo restando che non è escluso possa trattarsi di una comunicazione di altro tipo.
Perché il titolo della Lazio vola in borsa?
Una cosa è certa: deve esserci una spiegazione al +5% segnato oggi dal titolo della Lazio a Piazza Affari. Come anticipato, infatti, non possono essere ragioni di campo a giustificare un simile interesse nei confronti dei biancocelesti, chiamati quest’anno alla stagione del riscatto dopo le annate deludenti vissute prima con Baroni e poi con Sarri.
A Gennaro Gattuso spetterà il compito di rilanciare le ambizioni della Lazio, anche se l’ex tecnico della Nazionale potrebbe presto ritrovarsi dentro un vortice societario. Secondo le indiscrezioni rilanciate in queste ore, che potrebbero spiegare la crescita improvvisa del titolo - per quanto, va detto, è già successo nei mesi scorsi che ci fosse un tale balzo in borsa salvo poi concludersi con un nulla di fatto - Lotito dovrebbe fare un annuncio questo venerdì, subito dopo la chiusura della Borsa.
Che tipo di comunicazione sarà non è dato sapere, anche se molti ritengono possa trattarsi dell’ufficialità della cessione. Ma a chi? Fermo restando che al momento si tratta solo di voci, nei giorni scorsi si era parlato di una proposta da parte della banca d’investimenti Jp Morgan, per un valore di 450 milioni di euro. Una notizia prontamente smentita da Claudio Lotito, che in questi mesi ha sempre usato il pugno duro per rispondere a chi gli chiedeva conferme in merito a una possibile cessione.
Tuttavia, un rapporto con i tifosi ai minimi storici potrebbe averlo spinto a cambiare idea. Ne sapremo di più nelle prossime ore, anche perché non è escluso che, come già accaduto in altre occasioni, possa arrivare già oggi un comunicato di smentita da parte di Lotito.
Dopo la Salernitana la Reggina
Nel frattempo non si fermano gli investimenti di Lotito nel calcio. Dopo la chiusura della vicenda Salernitana, venduta in seguito alla promozione in Serie A del club campano nella stagione 2020-2021, poiché le regole federali vietano di essere proprietari di più club nella stessa categoria, Lotito potrebbe ora acquistare un altro club del Sud Italia.
Si tratta della Reggina: secondo indiscrezioni, infatti, il patron della Lazio sarebbe a capo di una cordata interessata a rilevare la proprietà del club calabrese, attualmente in Serie D.
Alcuni incontri ci sarebbero già stati, con il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, che, visto il rapporto di amicizia con Lotito, si sarebbe fatto da tramite per la trattativa. A oggi, quindi, tutto sembra andare nella direzione di una buona riuscita dell’affare, resta da capire però se l’operazione verrà portata avanti in concomitanza con la Lazio o se, nel frattempo, quest’ultima verrà ceduta.
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