Quanto guadagna Gennaro Gattuso? Domanda di grande attualità ora che Ringhio è il nuovo allenatore della Lazio, approdato sulla panchina biancoceleste dopo una delle pagine più dolorose della storia recente del calcio italiano.

Dopo aver vinto tutto da calciatore, da tempo Gennaro Gattuso ha intrapreso la carriera da allenatore, anche se con fortune decisamente inferiori rispetto a quelle vissute in campo.

Con la maglia del Milan ha vinto due Champions League e altrettanti Scudetti, oltre a essere stato una delle colonne della Nazionale azzurra che ha vinto il Mondiale 2006 in Germania. Una volta appesi gli scarpini al proverbiale chiodo, l’ex centrocampista è passato dal campo alla panchina e, finora, come allenatore ha alzato un solo trofeo: una Coppa Italia ai tempi del Napoli.

Fino all’estate del 2025 Gattuso era stato l’allenatore dell’Hajduk Spalato, storico club croato che aveva lasciato - nonostante i due anni di contratto e senza volere una buonuscita - dopo un calo nella seconda parte della stagione che non era stato digerito né dai tifosi né dallo stesso Ringhio. Per lui era arrivata quasi subito e un po’ a sorpresa la chiamata della Nazionale, come nuovo ct dell’Italia in sostituzione di Luciano Spalletti.

Ma l’avventura azzurra si è conclusa malamente lo scorso 3 aprile con una risoluzione consensuale del contratto con la FIGC, all’indomani della mancata qualificazione ai Mondiali 2026 per la terza volta consecutiva, stavolta per mano della Bosnia.

Il nuovo capitolo, dunque, si chiama Lazio: Claudio Lotito ha scelto Gattuso come successore di Maurizio Sarri, destinato all’Atalanta, affidandogli la missione di riportare i biancocelesti in Europa dopo due stagioni senza coppe.

Lo stipendio di Gennaro Gattuso alla Lazio

L’accordo tra Gennaro Gattuso e la Lazio è stato raggiunto a fine maggio, al termine di una trattativa lampo con Lotito. Ringhio sarà operativo a Formello dal 1° luglio 2026, con le visite mediche fissate per il 10 luglio e il primo allenamento il 13.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Gattuso ha firmato un contratto biennale con scadenza giugno 2028. Lo stipendio di Gattuso alla Lazio è di circa 1,5 milioni di euro netti a stagione, a cui si aggiungono bonus legati alla qualificazione alle competizioni europee.

Un ingaggio al di sotto di alcune precedenti esperienze - ma coerente con le storiche ristrettezze di bilancio biancocelesti - che Ringhio ha accettato senza esitazioni. D’altronde, Lotito a Gattuso pensava già dal 2019: nell’ottobre di quell’anno il mister era addirittura in macchina verso Roma quando un rocambolesco 3-3 rimontato contro l’Atalanta salvò Simone Inzaghi e lo fece tornare indietro. Sette anni dopo, l’appuntamento mancato è diventato realtà.

Lo stipendio di Gennaro Gattuso come ct dell’Italia

Gennaro Gattuso il 15 giugno 2025 era stato ufficializzato come nuovo ct della Nazionale, raccogliendo così l’eredità di Luciano Spalletti esonerato dopo la rovinosa sconfitta in Norvegia.

Firmò un contratto di un anno con un unico obiettivo dichiarato: portare l’Italia ai Mondiali 2026. Anche se le cifre ufficiali non vennero mai rese note, si vociferò che lo stipendio di Gattuso come ct fosse di circa 2 milioni netti, meno dei 2,6 milioni percepiti dal predecessore Spalletti.

Il bilancio sulla panchina azzurra - 6 vittorie, 1 sconfitta e 1 pareggio in 8 partite - avrebbe potuto sembrare positivo, se non fosse che l’unica cosa che contava era il Mondiale. E il Mondiale non è arrivato: gli azzurri sono stati eliminati ai rigori dalla Bosnia nella finale dei playoff a Zenica, sancendo per la terza volta consecutiva la mancata partecipazione alla rassegna iridata. Il 3 aprile 2026 la FIGC e Gattuso hanno risolto consensualmente il contratto, con il ct che si è congedato con parole che pesano come macigni: «Con il dolore nel cuore, non avendo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati, ritengo conclusa la mia esperienza sulla panchina della Nazionale.»

I guadagni di Gennaro Gattuso

Per quanto riguarda la carriera da allenatore, dopo alcune deludenti esperienze su panchine di mezza Europa, Gennaro Gattuso a giugno 2024 è diventato il nuovo allenatore dell’Hajduk Spalato, storico club croato, confermando la sua voglia di vivere il calcio anche fuori dai confini nazionali.

Con il club croato si è legato con un contratto di due anni fino a giugno 2026, mentre come reso noto dalla stampa locale lo stipendio di Gattuso era di 450.000 euro a stagione.

Il pallone per Gattuso però non è mai stato una questione di soldi: l’allenatore ha lasciato l’Hajduk a fine stagione rinunciando ai possibili denari di un’eventuale buonuscita nonostante i due anni di contratto. Per lui è arrivata quasi subito la chiamata della Nazionale.

Prima dell’Hajduk il tecnico calabrese ha avuto una breve esperienza all’Olympique Marsiglia dove non è stato reso noto l’ammontare del suo stipendio.

In precedenza a Valencia - altra esperienza durata solo qualche mese - alcune voci hanno parlato di uno stipendio da 3 milioni più bonus.

A Napoli subentrando, Gennaro Gattuso si è assicurato 750.000 euro durante la prima stagione, stipendio poi raddoppiato a 1,5 milioni durante la seconda, riuscendo anche a mantenere per sé una parte dei diritti di immagine, una rarità quando si tratta con Aurelio De Laurentiis.

Quando invece è stato chiamato al Milan, inizialmente ha percepito uno stipendio di 120.000 euro all’anno per guidare la squadra Primavera. Dopo essere stato promosso in prima squadra, Gattuso ha incassato 2 milioni l’anno.

Quando allenava l’Ofi Creta, invece, Ringhio ha rinunciato al suo stipendio vista la crisi finanziaria del club greco già prima delle sue dimissioni. Secondo il Corriere poi, fu lui stesso a pagare lo stipendio ai calciatori a Natale sborsando 50.000 euro.

Quando poi passò al Pisa, disse di aver scelto i toscani anche perché non aveva «assilli economici» e quindi era libero di scegliere il progetto che più lo aveva intrigato senza dare troppo peso ai soldi.

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Il patrimonio di Gennaro Gattuso

Da calciatore nella sua lunga carriera al Milan, Gattuso è arrivato anche a guadagnare 4 milioni a stagione. Bisogna poi contare anche i tanti bonus ottenuti grazie ai successi sul campo, con la vittoria al Mondiale del 2006 con la Nazionale che per esempio gli è valso un premio da 250.000 euro.

Sul web si legge che da calciatore avrebbe guadagnato oltre 20 milioni lordi quasi tutti vestendo la maglia rossonera, non disdegnando poi anche alcune attività imprenditoriali come quella dedicata alla depurazione e all’allevamento dei molluschi nella sua Corigliano Calabro.

Per alcuni siti stranieri grazie a tutti questi incassi al momento Gennaro Gattuso potrebbe contare su un patrimonio personale di 20 milioni di dollari, ma occorre sottolineare che si tratta di stime e non di dati certi.