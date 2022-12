Calendario riunioni Fed 2023: le date dei prossimi meeting

Il calendario delle riunioni Fed del 2023 è ufficialmente rivelato.

Gli incontri della banca centrale Usa nel prossimo anno saranno molto seguiti, dopo che il 2022 ha visto il governatore Powell e il suo board tra i protagonisti dell’economia mondiale. I riflettori si accenderanno più che mai su meeting e conferenze stampa, per capire fin dove arriverà la politica dei rialzi tassi e quali prospettive si stimano per inflazione e crescita nella potenza statunitense.

Ulteriori aumenti del costo del denaro, per frenare prezzi in rallentamento ma ancora elevati, potrebbero innescare una recessione, poiché prestiti e mutui hanno oneri alti per consumatori e imprese.

Powell ha già anticipato che il 2023 sarà ancora un anno all’insegna di tassi in aumento, anche se con un ritmo inferiore. Cosa accadrà?

Per scoprirlo, occorrerà seguire con attenzione le riunioni FOMC. Di seguito, il calendario aggiornato degli incontri Fed 2023.

Calendario Fed: incontri del 2023

La banca centrale Usa programma solitamente 8 riunioni l’anno (in due giorni), con ulteriori incontri da stabilire in caso di necessità.

Di seguito, le date dei meeting stabiliti per il 2023, ai quali segue la conferenza stampa:

25-26 gennaio

15-16 marzo*

3-4 maggio

14-15 giugno*

26-27 luglio

20-21 settembre*

1-2 novembre

13-14 dicembre*

*Le date con asterisco indicano le riunioni associate a una sintesi delle proiezioni macroeconomiche (dot plot).

Calendario Fed: gli incontri del 2022

La banca centrale si è riunita nei seguenti giorni nel 2022 (come di consueto stabiliti in due giorni):

25-26 gennaio 2022

15-16 marzo 2022*

3-4 maggio 2022

14-15 giugno 2022*

26-27 luglio 2022

20-21 settembre 2022*

1-2 novembre

13-14 dicembre 2022*

*Meeting associati a proiezioni economiche Dot Plot.

Calendario Fed: gli incontri del 2021

Queste le date degli incontri Fed del 2021:

26-27 gennaio 2021

16-17 marzo 2021*

27-28 aprile 2021

15-16 giugno 2021*

27-28 luglio 2021

21-22 settembre 2021*

2-3 novembre 2021

14-15 dicembre 2021*

*Meeting associati a proiezioni economiche Dot Plot.

Calendario riunioni Fed 2020

Poco prima della fine del 2019 il mercato ha iniziato a interessarsi al calendario delle riunioni Fed riferito al 2020. La banca centrale ha immediatamente reso note le date da monitorare per le decisioni di politica monetaria e per la relativa conferenza stampa.

*Meeting associati a proiezioni economiche Dot Plot.

Il calendario 2020 delle riunioni Fed ha subito alcuni cambiamenti improvvisi, imposti dalla particolare situazione che gli USA e il mondo intero si sono trovati ad affrontare.

Tra la fine del vecchio e l’inizio del nuovo anno dalla Cina si è progressivamente diffusa al resto del mondo una nuova epidemia di coronavirus, che è poi mutata in vera e propria epidemia.

Quest’ultima ha messo con le spalle al muro le economie globali (alcune più di altre) e ha imposto alle grandi banche centrali di agire. La Fed, dal canto suo ha sorpreso i mercati tramite un duplice intervento:

3 marzo : primo taglio dei tassi (non previsto) dall’1,75% all’1,25%;*

: primo taglio dei tassi (non previsto) dall’1,75% all’1,25%;* 15 marzo: secondo taglio dei tassi. È iniziata senza preavviso una riunione Fed che è stata seguita poi dalla tradizionale conferenza stampa di Powell.

Visti i citati interventi, la riunione prevista per il 18 marzo è stata cancellata.

Il calendario 2019

Anche nel 2019 i meeting di politica monetaria del FOMC sono stati in totale otto. In ciascuno di essi i policymaker si sono occupati dello sviluppo delle condizioni economico-finanziarie statunitensi e hanno cercato di lavorare in favore della stabilità.

Come di consueto, ogni riunione Fed ha avuto una durata di due giorni al termine dei quali sono state comunicate le decisioni adottate dai membri del comitato presieduto da Jerome Powell. Nel seguente calendario delle date 2019 è stato riportato soltanto il giorno in cui sono state rese note le deliberazioni.

Calendario delle riunioni associate a proiezioni economiche

Tutti i meeting del 2019 sono stati seguiti dalla conferenza stampa del presidente Jerome Powell. Dopo anni di politiche monetarie ultra espansive la banca centrale ha imboccato la via della normalizzazione e nel corso 2018 ha alzato i tassi di interesse ben quattro volte. Poi però le cose sono peggiorate e il FOMC ha iniziato a tagliare per far fronte a un rallentamento sempre più evidente.

La particolarità del momento storico ha imposto alla Federal Reserve maggiore chiarezza nei confronti degli americani e dei mercati internazionali: la banca centrale ha così scelto di chiarire le decisioni di politica monetaria prese in ogni riunione associandole ad una conferenza stampa.

Soltanto nella metà delle date citate, però, il FOMC ha fornito un aggiornamento delle proprie previsioni economiche. Nello specifico, le date del calendario 2019 in cui ciò è accaduto sono state:

20 marzo

19 giugno

18 settembre

11 dicembre

Nel 2020 invece le riunioni Fed associate a Dot Plot e proiezioni economiche sono state previste per:

18 marzo 2020

10 giugno 2020

16 settembre 2020

16 dicembre 2020