Riunione Fed, tassi fermi. Powell esclude un rialzo, inflazione e lavoro in focus

Riunione Fed oggi 1° maggio: nessuna sorpresa sui tassi, ancora fermi.

Nella conferenzaa stampa, Powell ha sottolineato che l’inflazione non ha ancora mostrao i risultati sperati e che la politica monetaria resta sufficientemente restrittiva. Nessuna data sui tagli ai tassi, che non sono però annullati. I dati offriranno il percorso giusto.

Il 2024 si sta rilevando assai complesso per la banca centrale Usa. Ieri, l’indice del costo del lavoro del primo trimestre è salito più del previsto negli Usa, rafforzando l’idea che la Fed non possa diminuire il costo del denaro nel breve periodo.

Nella dichiarazione ufficiale della banca centrale si legge, infatti, che “Negli ultimi mesi sono mancati ulteriori progressi verso l’obiettivo di inflazione del 2% fissato dal Comitato....le prospettive economiche sono incerte e il Comitato resta molto attento ai rischi di inflazione.” Inoltre, a testimonianza di un aperto dibattito su quando iniziare a tagliare i tassi, il documento specifica che “il Comitato ritiene che non sarà opportuno ridurre l’intervallo obiettivo finché non avrà acquisito maggiore fiducia che l’inflazione si sta muovendo in modo sostenibile verso il 2%”.

Il voto sull’invariabilità dei tassi è stato unanime. Si ricorda che in questa riunione non erano previste le proiezioni economiche e neanche il dot plot sulle stime relative ai tassi nei prossimi anni.

La banca centrale americana ha anche annunciato che frenerà il ritmo con cui sta riducendo il suo bilancio a partire dal 1° giugno, consentendo il deflusso di soli 25 miliardi di dollari in titoli del Tesoro ogni mese rispetto agli attuali 60 miliardi di dollari. I titoli garantiti da mutui ipotecari continueranno a defluire fino a 35 miliardi di dollari al mese.

Per quanto riguarda la reazione dei mercati, il biglietto verde ha ceduto l’avanzata di martedì in un contesto di calo dei rendimenti statunitensi lungo tutta la curva, il tutto dopo che la Fed ha lasciato i tassi di interesse invariati, come previsto, e il capo Powell ha escluso un rialzo dei tassi di interesse come prossima mossa della Fed.

Un altro rialzo dei tassi improbabile; politica monetaria sufficientemente restrittiva al momento (facendo intendere che per ora si abbraccia la teoria di più alti più a lungo); inflazione più forte del previsto, con pochi progessi al ribasso negli ultimi mesi; economia forte e nessuna stagflazione; mercato del lavoro osservato attentamento, con primi segnali di debolezza: questi sono stati i passaggi chiave della conferenza stampa di Powell.

Ul governatore della banca centrale Usa era davvero molto atteso, soprattutto per chiarimenti riguardanti le mosse future sulla politica moetaria. Powell non si è sbilanciato su quando avverrà il taglio ai tassi, limitandosi a dire che i dati offriranno la strada da seguire. Tuttavia, l’esclusione di un aumento del costo del denaro è stata ben accolta dai mercati azionari e ha caratterizzato il discorso come più accomodante del previsto.

La conclusione della riunione del 1° maggio potrebbe quindi essere che Powell si attiene alla narrazione secondo cui le sorprese sull’inflazione di quest’anno sono solo ostacoli sulla strada, piuttosto che indicazioni per la Fed di intraprendere una strada diversa. Si ritarderanno i tagli dei tassi, ma alla fine i tagli dei tassi arriveranno.

La decisione sui tassi di interesse è arrivata senza sorprendere le attese nella riunione che ha visto Powell e gli altri membri del FOMC discutere per due giorni. In diretta ora la conferenza stampa.

Alla domanda sulla potenziale divergenza politica tra le principali banche centrali, Powell afferma che ciò potrebbe effettivamente accadere. Secondo lui gli altri Paesi non hanno la forte crescita che hanno gli Stati Uniti. Altre giurisdizioni potrebbero ricorrere prima ai tagli dei tassiAlla domanda sulla potenziale divergenza politica tra le principali banche centrali, Powell afferma che ciò potrebbe effettivamente accadere. Secondo lui gli altri paesi non hanno la forte crescita che hanno gli Stati Uniti. Altre giurisdizioni potrebbero ricorrere prima ai tagli dei tassi

Powell afferma che la Fed non punta sui salari, ma chiarisce che la Fed vuole vedere una crescita salariale più lenta come parte dello sforzo per ridurre l’inflazione all’obiettivo del 2%.

Per quanto riguarda quando è probabile che la Fed ottenga la fiducia necessaria per tagliare i tassi, Powell dice: “Non so esattamente quando accadrà.”

Documento decisione di politica monetaria

Gli indicatori recenti suggeriscono che l’attività economica si è espansa a un ritmo sostenuto. La crescita occupazionale è rimasta forte e il tasso di disoccupazione è rimasto basso. L’inflazione si è attenuata nell’ultimo anno, ma rimane elevata.

Il Comitato cerca di raggiungere il massimo dell’occupazione e dell’inflazione al tasso del 2% nel lungo periodo. Il Comitato ritiene che i rischi legati al raggiungimento degli obiettivi in ​​materia di occupazione e inflazione stiano raggiungendo un migliore equilibrio. Le prospettive economiche sono incerte e il Comitato resta molto attento ai rischi di inflazione.

A sostegno dei suoi obiettivi, il Comitato ha deciso di mantenere l’intervallo obiettivo per il tasso dei fondi federali tra il 5-1/4 e il 5-1/2%. Nel considerare eventuali aggiustamenti all’intervallo obiettivo per il tasso dei fondi federali, il Comitato valuterà attentamente i dati in arrivo, l’evoluzione delle prospettive e l’equilibrio dei rischi. Il Comitato ritiene che non sarà opportuno ridurre l’intervallo obiettivo finché non avrà acquisito maggiore fiducia che l’inflazione si sta muovendo in modo sostenibile verso il 2%. Inoltre, il Comitato continuerà a ridurre le sue partecipazioni in titoli del Tesoro, debito di agenzie e titoli garantiti da ipoteca di agenzie, come descritto nei piani precedentemente annunciati. Il Comitato è fortemente impegnato a riportare l’inflazione al suo obiettivo del 2%.

Nel valutare l’orientamento appropriato della politica monetaria, il Comitato continuerà a monitorare le implicazioni delle informazioni in arrivo per le prospettive economiche. Il Comitato sarebbe pronto a modificare opportunamente l’orientamento della politica monetaria qualora emergessero rischi che potrebbero impedire il raggiungimento degli obiettivi del Comitato. Le valutazioni del Comitato terranno conto di un’ampia gamma di informazioni, comprese letture sulle condizioni del mercato del lavoro, sulle pressioni inflazionistiche e sulle aspettative di inflazione, nonché sugli sviluppi finanziari e internazionali.

A votare per l’azione di politica monetaria sono stati Jerome H. Powell, presidente; John C. Williams, vicepresidente; Thomas I. Barkin; Michael S. Barr; Raffaello W. Bostic; Michelle W. Bowman; Lisa D. Cook; Mary C. Daly; Filippo N. Jefferson; Adriana D. Kugler; Loretta J. Mester; e Christopher J. Waller.