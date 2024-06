Riunione Fed 12 giugno: i tassi restano invariati

È stata pubblicata la decisione della Federal Reserve avvenuta al termine della riunione di oggi 12 giugno. Come ampiamente previsto alla vigilia, per la settima riunione consecutiva, il tasso di interesse resta invariato al 5,25%-5,5%.

Come si legge nella nota ufficiale, la Fed ritiene che l’occupazione è rimasta forte e la disoccupazione bassa. L’inflazione anche se attenuata negli ultimi mesi, resta elevata anche se si sta avvicinando gradualmente all’obiettivo del 2%. Ma le prospettive economiche sono incerte e per questo il Comitato ha deciso di far restare i tassi invariati.

Il percorso di allentamento monetario della banca centrale Usa si sta dimostrando più complesso del previsto e si è già differenziato, per esempio, da quello della Bce. L’Eurotower ha infatti iniziato a tagliare i tassi di interesse con la mossa da 25 punti base del 6 giugno. Anche se la stessa Lagarde ha espresso parole molto caute sui prossimi tagli, gli Usa dall’economia più resiliente restano indietro e in una maggiore incertezza.

Powell in conferenza ha ribadito che i dati sull’inflazione, seppur si siano attenuati leggermente, restano elevati. E così finché non ci sarà maggior fiducia dai dati sull’inflazione, i tassi di interesse resteranno tali e non si procederà a ribassi.

Sempre nel corso della conferenza, il presidente della Federal Reserve ha annunciato che ritiene improbabile che il taglio dei tassi inizi a settembre già con la prossima riunione. Più probabile che la discesa avverrà a partire dal prossimo anno. «La nostra sensazione è che i tagli dei tassi previsti quest’anno avverranno l’anno prossimo», le parole del presidente.

Proiezioni dotplot: stime sull’inflazione aggiornate al rialzo

Pubblicate anche le proiezioni macroeconomiche. La previsione sulla crescita del Pil nel 2024 è rimasta al 2,1% così come nel 2025 al 2%. Tasso di disoccupazione stabile al 4% mentre sale la previsione sull’inflazione nel 2024 che dal 2,4% della precedente proiezione, il dato è stato riaggiornato al 2,6%. Una sorpresa che mostra come le proiezioni non sono così accomodanti come ipotizzato dai mercati. La nuova proiezione mostra che 11 politici su 19 non prevedono più di un taglio dei tassi quest’anno. Cala anche la probabilità del taglio dei tassi a settembre che dal 80% è sceso al 70%.

18:37 Borse europee in rialzo dopo il calo dell’inflazione negli Usa La notizia del calo dell’inflazione negli Usa ha portato una ventata positiva anche nelle borse europee che dopo due giorni negativi rialzano la testa nella sessione odierna. La Borsa di Milano ha chiuso con un +1,43% riconquistando quota 34mila punti, persa martedì per la prima volta dal 6 maggio.