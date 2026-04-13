Tra i bond sovrani che stanno pagando di più lo scotto della guerra USA-Iran, i BTP non sono certo gli unici. In un mercato dei Titoli di Stato ostaggio della guerra USA-Iran e delle nuove fiammate dei prezzi del petrolio - che puntualmente, come oggi, tornano a scatenare la paura di un aumento dell’inflazione - l’angoscia colpisce l’intero mercato del reddito fisso.

Non tutti i bond stanno soffrendo allo stesso modo, come ha fatto notare la BCE nel suo ultimo bollettino economico. Ma la tensione rimane alta, come dimostra il rialzo dei rendimenti che sta interessando un po’ tutti i Titoli di debito. A dimostrarlo la cronaca di oggi, lunedì 13 aprile 2026, dove la decisione del Presidente americano Donald Trump di bloccare lo Stretto di Hormuz torna a spaventare chi investe nei bond.

Il blocco, scattato oggi alle 16 ora italiana, ha alimentato ulteriormente la paura di un aumento dell’inflazione in tutto il mondo, a danno dei bond. Che scendono un po’ ovunque, a fronte dell’ennesimo rialzo dei rendimenti, per la relazione inversamente proporzionale che esiste tra rendimenti e prezzi nel mercato delle obbligazioni. Il campanello di allarme torna dunque a essere suonato: oggi non tanto per i BTP e lo spread BTP-Bund, ma per altri Titoli di Stato in particolare. [...]