Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Bonus libri scolastici, a.s. 2026-2027. Guida ai bandi ancora aperti con requisiti e importi

Simone Micocci

5 Agosto 2026 - 13:41

Come risparmiare sui libri di testo? Ecco quali sono i bandi per la richiesta di bonus ancora aperti in Italia e quali sono i requisiti.

Bonus libri scolastici, a.s. 2026-2027. Guida ai bandi ancora aperti con requisiti e importi
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

Con l’inizio dell’anno scolastico 2026-2027 (qui il calendario aggiornato) ormai vicino, per le famiglie degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado è arrivato il momento di acquistare i libri di testo, una delle spese più temute in vista del ritorno tra i banchi.

È proprio in questo periodo, quindi, che aumenta la ricerca di bonus per i libri scolastici. In alcuni casi, però, potrebbe essere già troppo tardi: come vedremo di seguito, infatti, i termini per richiedere i contributi destinati alle famiglie con Isee basso, generalmente gestiti dalle Regioni o dai singoli Comuni, sono infatti già scaduti in diverse zone d’Italia.

In altre realtà, invece, i bandi sono ancora aperti oppure devono essere pubblicati. In questi casi, quindi, c’è ancora la possibilità di ottenere il bonus libri scolastici per l’anno 2026-2027, a condizione di rispettare i requisiti previsti e di rientrare nelle eventuali graduatorie.

Chi è alla ricerca di un contributo per l’acquisto dei libri di testo deve quindi verificare innanzitutto il bando regionale o, dove previsto, quello pubblicato dal proprio Comune, prestando particolare attenzione a requisiti, importi e scadenze. Per facilitare la ricerca, di seguito trovate tutte le informazioni e gli aggiornamenti disponibili, suddivisi in base alla Regione di residenza.

Bonus libri scolastici, quali bandi sono ormai scaduti

Cominciamo dalle cattive notizie: al 5 agosto 2026, in alcune Regioni i termini per richiedere il contributo per l’acquisto dei libri scolastici sono già scaduti e, salvo eventuali riaperture, non è più possibile presentare domanda.

È il caso della Lombardia, dove la componente “Materiale didattico” della Dote scuola 2026-2027 poteva essere richiesta fino al 7 maggio 2026 dalle famiglie con Isee non superiore a 15.748,78 euro.

Termini conclusi anche in Piemonte, dove il Voucher scuola è scaduto il 16 luglio, e in Sardegna, dove le domande dovevano essere presentate al proprio Comune entro il 24 giugno 2026. In quest’ultimo caso il contributo era riservato agli studenti delle scuole secondarie con Isee fino a 20.000 euro.

Non è più possibile fare domanda neppure in Toscana, dove il bando Libri Gratis si è chiuso il 30 giugno 2026, con una successiva finestra riservata soltanto alla correzione delle domande già presentate.

Diversa è invece la situazione della Puglia, dove è scaduta solamente la prima finestra, mentre una seconda apertura è prevista a settembre.

Quali bandi per il bonus libri sono ancora in corso

I bandi ancora aperti si concentrano soprattutto in Campania e nel Lazio, dove la gestione del contributo è affidata ai singoli Comuni. Qui, quindi, scadenze e modalità di presentazione della domanda possono cambiare anche all’interno della stessa Regione.

Nel dettaglio, in Campania il bonus è rivolto agli studenti delle scuole secondarie appartenenti a famiglie con Isee fino a 13.300 euro, mentre la priorità viene riconosciuta alle domande con Isee non superiore a 10.633 euro.

Tra i bandi attivi ci sono, ad esempio, quello del Comune di Lacco Ameno, con scadenza il 31 agosto, e quello di Ischia, aperto fino al 5 settembre 2026. È opportuno, quindi, che le famiglie controllino l’avviso pubblicato dal Comune nel quale ha sede la scuola frequentata così da valutare se sono ancora in tempo per l’invio della domanda.

Anche nel Lazio i Comuni stanno pubblicando in questi giorni i propri bandi. Il contributo è destinato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali o paritarie, con Isee non superiore a 15.493,71 euro. Le scadenze sono differenti: a Sezze, ad esempio, la domanda può essere presentata fino al 4 settembre, mentre a Velletri il termine è fissato al 21 settembre 2026.

Quali bandi per il bonus libri sono in uscita

Per chi non ha ancora presentato domanda, ci sono comunque alcune nuove aperture già programmate per il mese di settembre.

In Emilia-Romagna, ad esempio, le richieste per il contributo destinato all’acquisto dei libri di testo potranno essere inviate online dal 4 settembre al 23 ottobre 2026, con la misura rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con Isee non superiore a 15.748,78 euro.

Una seconda possibilità riguarda la Puglia, dove la prima finestra si è chiusa il 15 luglio, ma le domande riapriranno dalle ore 12:00 dell’8 settembre fino alle ore 12:00 del 22 settembre 2026. Il contributo è rivolto agli studenti residenti nella Regione e iscritti alle scuole secondarie.

Sono inoltre attesi i nuovi bandi di altre Regioni, tra cui Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Sicilia, Umbria e Veneto, ma al momento non sono state comunicate date ufficiali per la presentazione delle domande.

In Umbria, in particolare, è stato annunciato il passaggio a un nuovo sistema che dovrebbe evitare alle famiglie di anticipare l’intera spesa, ma se ne attendono ancora i dettagli su requisiti e tempistiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Libri
# Bonus famiglia
# Studenti
# Scuola secondaria di II grado
# Scuola secondaria di I grado
# Regioni
FT logo

Dalle valutazioni estreme alla correzione. Cosa sta guidando il repricing degli asset?

Gli investitori stanno finalmente mostrando segni di stanchezza verso le (…)

3 agosto 2026

«La mia vita è rovinata». Investitori in preda al panico dopo lo scoppio della bolla AI

Il crollo della bolla AI travolge il Kospi, mentre gli investitori retail (…)

30 luglio 2026

Quando la finanza pesa più dell’economia reale. L’America sta ripetendo gli errori del 2008?

La ricchezza mondiale cresce, ma è sempre più sganciata dall’economia reale. (…)

24 luglio 2026

Russia e Cina pronti a spegnere Starlink. Gli investitori stanno sottovalutando il rischio?

Gli investitori tech continuano a ignorare il rischio geopolitico: il (…)

17 luglio 2026

La grande operazione di insabbiamento sui data center per l’AI, spiegata sul Financial Times

Le regole sulla trasparenza sembrano non valere per i data center e le big (…)

9 luglio 2026

Bending Spoons non basta. Perché la tecnologia europea non riesce a scalare?

Perché gli americani e i cinesi ci stanno superando in ogni campo (…)

2 luglio 2026

Selezionati per te

Quando escono i voti dell'esame di Maturità 2026?

Scuola

Quando escono i voti dell’esame di Maturità 2026?
Tutti la sottovalutano, ma questa laurea garantisce il posto di lavoro a 9 studenti su 10

Scuola

Tutti la sottovalutano, ma questa laurea garantisce il posto di lavoro a 9 studenti su 10

Correlato

Quanto costa riscattare la laurea e quando conviene il riscatto degli anni di università

Pensioni

Quanto costa riscattare la laurea e quando conviene il riscatto degli anni di università