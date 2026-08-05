Bonus libri scolastici, a.s. 2026-2027. Guida ai bandi ancora aperti con requisiti e importi

Con l’inizio dell’anno scolastico 2026-2027 (qui il calendario aggiornato) ormai vicino, per le famiglie degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado è arrivato il momento di acquistare i libri di testo, una delle spese più temute in vista del ritorno tra i banchi.

È proprio in questo periodo, quindi, che aumenta la ricerca di bonus per i libri scolastici. In alcuni casi, però, potrebbe essere già troppo tardi: come vedremo di seguito, infatti, i termini per richiedere i contributi destinati alle famiglie con Isee basso, generalmente gestiti dalle Regioni o dai singoli Comuni, sono infatti già scaduti in diverse zone d’Italia.

In altre realtà, invece, i bandi sono ancora aperti oppure devono essere pubblicati. In questi casi, quindi, c’è ancora la possibilità di ottenere il bonus libri scolastici per l’anno 2026-2027, a condizione di rispettare i requisiti previsti e di rientrare nelle eventuali graduatorie.

Chi è alla ricerca di un contributo per l’acquisto dei libri di testo deve quindi verificare innanzitutto il bando regionale o, dove previsto, quello pubblicato dal proprio Comune, prestando particolare attenzione a requisiti, importi e scadenze. Per facilitare la ricerca, di seguito trovate tutte le informazioni e gli aggiornamenti disponibili, suddivisi in base alla Regione di residenza.

Bonus libri scolastici, quali bandi sono ormai scaduti

Cominciamo dalle cattive notizie: al 5 agosto 2026, in alcune Regioni i termini per richiedere il contributo per l’acquisto dei libri scolastici sono già scaduti e, salvo eventuali riaperture, non è più possibile presentare domanda.

È il caso della Lombardia, dove la componente “Materiale didattico” della Dote scuola 2026-2027 poteva essere richiesta fino al 7 maggio 2026 dalle famiglie con Isee non superiore a 15.748,78 euro.

Termini conclusi anche in Piemonte, dove il Voucher scuola è scaduto il 16 luglio, e in Sardegna, dove le domande dovevano essere presentate al proprio Comune entro il 24 giugno 2026. In quest’ultimo caso il contributo era riservato agli studenti delle scuole secondarie con Isee fino a 20.000 euro.

Non è più possibile fare domanda neppure in Toscana, dove il bando Libri Gratis si è chiuso il 30 giugno 2026, con una successiva finestra riservata soltanto alla correzione delle domande già presentate.

Diversa è invece la situazione della Puglia, dove è scaduta solamente la prima finestra, mentre una seconda apertura è prevista a settembre.

Quali bandi per il bonus libri sono ancora in corso

I bandi ancora aperti si concentrano soprattutto in Campania e nel Lazio, dove la gestione del contributo è affidata ai singoli Comuni. Qui, quindi, scadenze e modalità di presentazione della domanda possono cambiare anche all’interno della stessa Regione.

Nel dettaglio, in Campania il bonus è rivolto agli studenti delle scuole secondarie appartenenti a famiglie con Isee fino a 13.300 euro, mentre la priorità viene riconosciuta alle domande con Isee non superiore a 10.633 euro.

Tra i bandi attivi ci sono, ad esempio, quello del Comune di Lacco Ameno, con scadenza il 31 agosto, e quello di Ischia, aperto fino al 5 settembre 2026. È opportuno, quindi, che le famiglie controllino l’avviso pubblicato dal Comune nel quale ha sede la scuola frequentata così da valutare se sono ancora in tempo per l’invio della domanda.

Anche nel Lazio i Comuni stanno pubblicando in questi giorni i propri bandi. Il contributo è destinato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali o paritarie, con Isee non superiore a 15.493,71 euro. Le scadenze sono differenti: a Sezze, ad esempio, la domanda può essere presentata fino al 4 settembre, mentre a Velletri il termine è fissato al 21 settembre 2026.

Quali bandi per il bonus libri sono in uscita

Per chi non ha ancora presentato domanda, ci sono comunque alcune nuove aperture già programmate per il mese di settembre.

In Emilia-Romagna, ad esempio, le richieste per il contributo destinato all’acquisto dei libri di testo potranno essere inviate online dal 4 settembre al 23 ottobre 2026, con la misura rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con Isee non superiore a 15.748,78 euro.

Una seconda possibilità riguarda la Puglia, dove la prima finestra si è chiusa il 15 luglio, ma le domande riapriranno dalle ore 12:00 dell’8 settembre fino alle ore 12:00 del 22 settembre 2026. Il contributo è rivolto agli studenti residenti nella Regione e iscritti alle scuole secondarie.

Sono inoltre attesi i nuovi bandi di altre Regioni, tra cui Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Sicilia, Umbria e Veneto, ma al momento non sono state comunicate date ufficiali per la presentazione delle domande.

In Umbria, in particolare, è stato annunciato il passaggio a un nuovo sistema che dovrebbe evitare alle famiglie di anticipare l’intera spesa, ma se ne attendono ancora i dettagli su requisiti e tempistiche.