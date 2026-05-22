Quando inizia la scuola a settembre? E quando finirà l’anno scolastico 2026/2027? Anche se gli studenti stanno guardando con impazienza alla conclusione dell’anno scolastico 2025/2026, il pensiero di molti genitori già corre già agli impegni per il prossimo anno scolastico.

I calendari scolastici 2026/2027 sono stati, ormai, definiti dalla maggior parte delle Regioni che hanno già deciso quando suonerà la prima e l’ultima campanella e quando gli alunni potranno godersi giorni di meritato riposo per festività e ponti, tenendo conto non solo delle esigenze locali, ma anche delle specificità di ogni territorio.

Per il prossimo anno scolastico i calendari si preannunciano, per molte Regioni, generosi di ponti strategici che si aggiungono alle sospensioni lunghe delle vacanze natalizie e pasquali.

I calendari forniscono agli insegnanti, alle famiglie e agli studenti un quadro chiaro di come saranno organizzate le attività didattiche il prossimo anno scolastico, permettendo a chi ne ha bisogno di pianificare eventuali viaggi e impegni senza pregiudicare la presenza a scuola.

Tra le varie novità va sottolineato che l’Emilia Romagna avvia, proprio da quest’anno, il progetto sperimentale delle scuole aperte in estate. Vediamo tutte novità per il prossimo anno scolastico.

Scuole aperte dal 31 agosto

In Emilia Romagna il 31 agosto riaprono le scuole, si tratta di un progetto sperimentale che parte quest’anno. L’apertura anticipata delle scuole primarie dal 31 agosto non significa che le lezioni ripartiranno da questa data. L’avvio delle lezioni riparte, infatti, dal 15 settembre. Dalla fine di agosto, invece, parte un sistema di attività educative, culturali, musicali e sportive che servono a sostenere le famiglie nelle ultime due settimane di vacanze estive.

Ad organizzare le attività saranno direttamente le amministrazioni locali che sceglieranno le sedi e le modalità dei servizi offerti in autonomia. I bambini della scuola primaria potranno partecipare ai laboratori negli edifici scolastici che saranno gestiti dal personale extrascolastico e da educatori.

Ogni amministrazione, in autonomia, potrà scegliere se riaprire solo alcuni plessi, concentrando le attività in essi, o distribuire il progetto su tutte le scuole del territorio.

Calendario feste scolastiche 2026/2027

Le festività nazionali, durante le quali sicuramente la scuola resterà chiusa sono:

domenica 4 ottobre San Francesco d’Assisi (nel 2026 il 4 ottobre torna ad essere festa nazionale civile, ma nel 2026 cade di domenica e si sentiranno i suoi effetti solo a partire dal 2027);

domenica 1° novembre Tutti i Santi;

martedì 8 dicembre Immacolata Concezione;

venerdì 25 dicembre Natale;

sabato 26 dicembre Santo Stefano;

venerdì 1° gennaio Capodanno;

mercoledì 6 gennaio Epifania;

domenica 28 marzo Pasqua;

lunedì 29 marzo Lunedì dell’Angelo;

domenica 25 aprile Festa della Liberazione;

sabato 1° maggio Festa del Lavoro;

mercoledì 2 giugno Festa della Repubblica;

Santo Patrono del Comune in cui ha sede la scuola;

tutte le domeniche.

Calendari regionali anno scolastico 2026/2027

I calendari regionali danno comunicazione di quali saranno le sospensioni delle lezioni durante il prossimo anno scolastico, ma va sempre considerato che il Collegio dei docenti potrebbe deliberare anche altre sospensioni, nel rispetto del numero minimo di lezioni previsto per l’anno scolastico. Le scuole hanno un margine di circa 3-5 giorni che usano solitamente per creare ponti locali. Vediamo, quindi, Regione per Regione, quando saranno sospese le lezioni, oltre che per le feste nazionali.

Provincia autonoma di Bolzano

Inizio lezioni : lunedì 7 settembre;

: lunedì 7 settembre; Ponte di Ognissanti : da sabato 31 ottobre a domenica 8 novembre;

: da sabato 31 ottobre a domenica 8 novembre; Ponte dell’Immacolata : da sabato 5 dicembre a martedì 8 dicembre;

: da sabato 5 dicembre a martedì 8 dicembre; Vacanze natalizie : da giovedì 24 dicembre a mercoledì 6 gennaio;

: da giovedì 24 dicembre a mercoledì 6 gennaio; Vacanze di Carnevale : da sabato 6 febbraio a domenica 14 febbraio;

: da sabato 6 febbraio a domenica 14 febbraio; Vacanze pasquali : da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo;

: da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo; Pentecoste : sabato 15 maggio a lunedì 17 maggio;

: sabato 15 maggio a lunedì 17 maggio; Fine delle lezioni: 16 giugno (per la scuola dell’infanzia 30 giugno).

Il calendario prevede 35 settimane di lezione complessive, articolate su 5 giorni a settimana. Le scuole secondarie di secondo grado, in ogni caso, possono prevedere l’attività didattica anche il sabato.

Molise

Inizio lezioni : 14 settembre;

: 14 settembre; Ponte di Ognissanti : lunedì 2 novembre;

: lunedì 2 novembre; Ponte dell’Immacolata : da lunedì 7 dicembre a martedì 8 dicembre;

: da lunedì 7 dicembre a martedì 8 dicembre; Vacanze natalizie : dal 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio;

: dal 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio; Vacanze Carnevale : da lunedì 8 febbraio a mercoledì 10 febbraio;

: da lunedì 8 febbraio a mercoledì 10 febbraio; Vacanze pasquali : da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo;

: da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo; Ponte festa della Repubblica: dal 31 maggio al 2 giugno;

Fine delle lezioni: 9 giugno (per la scuola dell’infanzia 30 giugno).

Durata dell’anno scolastico minima di 203 giorni di lezione (per l’infanzia 221). Per le classe con la settimana corta, che non vanno a scuola il sabato sono previsti 156 giorni di lezione (171 per la scuola dell’infanzia).

Piemonte

Inizio lezioni : 14 settembre;

: 14 settembre; Ponte dell’Immacolata : da lunedì 7 dicembre a martedì 8 dicembre;

: da lunedì 7 dicembre a martedì 8 dicembre; Vacanze natalizie : dal 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio;

: dal 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio; Vacanze Carnevale : dal 6 febbraio al 10 febbraio;

: dal 6 febbraio al 10 febbraio; Vacanze pasquali : da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo;

: da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo; Ponte festa della Repubblica: dal 31 maggio al 2 giugno;

Fine delle lezioni: 10 giugno (per la scuola dell’infanzia 30 giugno).

Durata dell’anno scolastico minima di 206 giorni di lezione (per l’infanzia 222). Per le classe con la settimana corta, che non vanno a scuola il sabato sono previsti 176 giorni di lezione.

Valle d’Aosta

Inizio lezioni : giovedì 10 settembre;

: giovedì 10 settembre; Ponte di Ognissanti : lunedì 2 novembre;

: lunedì 2 novembre; Ponte dell’Immacolata : da lunedì 7 dicembre a martedì 8 dicembre;

: da lunedì 7 dicembre a martedì 8 dicembre; Vacanze natalizie : da giovedì 24 dicembre a mercoledì 6 gennaio;

: da giovedì 24 dicembre a mercoledì 6 gennaio; Fiera di Sant’Orso : sabato 30 gennaio;

: sabato 30 gennaio; Vacanze invernali : da lunedì 8 febbraio a mercoledì 10 febbraio;

: da lunedì 8 febbraio a mercoledì 10 febbraio; Vacanze pasquali : da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo;

: da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo; Fine delle lezioni: 9 giugno (per la scuola dell’infanzia 30 giugno).

Durata dell’anno scolastico minima di 200 giorni di lezione.

Friuli Venezia Giulia

Inizio lezioni : lunedì 14 settembre;

: lunedì 14 settembre; Ponte dell’Immacolata : da lunedì 7 dicembre a martedì 8 dicembre;

: da lunedì 7 dicembre a martedì 8 dicembre; Vacanze natalizie : da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio;

: da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio; Vacanze di Carnevale : da lunedì 8 febbraio a mercoledì 10 febbraio;

: da lunedì 8 febbraio a mercoledì 10 febbraio; Vacanze pasquali : da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo;

: da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo; Fine delle lezioni: 9 giugno (26 giugno per la scuola dell’infanzia).

La durata dell’anno scolastico è di 206 giorni, 221 per la scuola dell’infanzia.

Lazio

Inizio lezioni: martedì 15 settembre;

Vacanze natalizie: da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio;

Vacanze pasquali: da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo;

Fine delle lezioni: martedì 8 giugno (30 giugno per la scuola dell’infanzia).

La durata dell’anno scolastico è di almeno 206 giorni di lezione per le scuole con orario su sei giorni settimanali e di almeno 171 giorni di lezione per quelle articolate su cinque giorni.

Puglia

Inizio lezioni : giovedì 17 settembre;

: giovedì 17 settembre; Ponte dell’Immacolata : da lunedì 7 dicembre a martedì 8 dicembre;

: da lunedì 7 dicembre a martedì 8 dicembre; Vacanze natalizie : da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio;

: da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio; Vacanze pasquali : da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo;

: da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo; Fine delle lezioni: 8 giugno (30 giugno per la scuola dell’infanzia).

La durata dell’anno scolastico è di 205 giorni, 224 per la scuola dell’infanzia.

Sicilia

Inizio lezioni : martedì 15 settembre;

: martedì 15 settembre; Ponte di Ognissanti : lunedì 2 novembre;

: lunedì 2 novembre; Ponte dell’Immacolata : da lunedì 7 dicembre a martedì 8 dicembre;

: da lunedì 7 dicembre a martedì 8 dicembre; Vacanze natalizie : da mercoledì 23 dicembre a giovedì 7 gennaio;

: da mercoledì 23 dicembre a giovedì 7 gennaio; Vacanze pasquali : da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo;

: da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo; Fine delle lezioni: 10 giugno (per la scuola dell’infanzia 30 giugno).

La durata dell’anno scolastico è di 206 giorni, che possono scendere a 205 nel caso il giorno del Santo Patrono cada in un giorno scolastico.

Sardegna

Inizio lezioni : 16 settembre;

: 16 settembre; Vacanze natalizie : dal 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio;

: dal 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio; Vacanze Carnevale : 9 febbraio;

: 9 febbraio; Vacanze pasquali : da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo;

: da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo; Sa Die de sa Sardigna : 28 aprile;

: 28 aprile; Fine delle lezioni: 8 giugno (per la scuola dell’infanzia 30 giugno).

Durata dell’anno scolastico minima di 204 giorni di lezione, che possono scendere a 202 nel caso il giorno del Santo Patrono cada in un giorno scolastico.

Emilia Romagna

Inizio lezioni : martedì 15 settembre;

: martedì 15 settembre; Vacanze natalizie : da giovedì 24 dicembre a mercoledì 6 gennaio;

: da giovedì 24 dicembre a mercoledì 6 gennaio; Vacanze di Pasqua : da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo 2027;

: da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo 2027; Fine delle lezioni: 5 giugno (per la scuola dell’infanzia 30 giugno).

Durata dell’anno scolastico minima di 205 giorni di lezione.

Umbria

Inizio lezioni : lunedì 14 settembre;

: lunedì 14 settembre; Ponte di Ognissanti : lunedì 2 novembre;

: lunedì 2 novembre; Ponte dell’Immacolata : da lunedì 7 dicembre a martedì 8 dicembre;

: da lunedì 7 dicembre a martedì 8 dicembre; Vacanze natalizie : da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio;

: da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio; Vacanze pasquali : da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo;

: da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo; Fine delle lezioni: 8 giugno (per la scuola dell’infanzia 30 giugno).

La durata dell’anno scolastico è di 207 giorni, che possono scendere a 206 nel caso il giorno del Santo Patrono cada in un giorno scolastico.

Toscana

Inizio lezioni : martedì 15 settembre;

: martedì 15 settembre; Ponte dell’Immacolata : da lunedì 7 dicembre a martedì 8 dicembre;

: da lunedì 7 dicembre a martedì 8 dicembre; Vacanze natalizie : da mercoledì 24 dicembre a mercoledì 6 gennaio;

: da mercoledì 24 dicembre a mercoledì 6 gennaio; Vacanze di Carnevale : da lunedì 8 febbraio a mercoledì 10 febbraio;

: da lunedì 8 febbraio a mercoledì 10 febbraio; Vacanze pasquali : da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo;

: da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo; Fine delle lezioni: giovedì 10 giugno (30 giugno per la scuola dell’infanzia).

La durata dell’anno scolastico è di 211 giorni (210 giorni se il santo Patroni cade in giorno infrasettimanale) per le scuole organizzare su sei giorni settimanali, 177 giorni (176 giorni se il santo Patroni cade in giorno infrasettimanale).

Trento e Trentino Alto Adige

Inizio lezioni : giovedì 10 settembre;

: giovedì 10 settembre; Ponte di Ognissanti : lunedì 2 novembre;

: lunedì 2 novembre; Ponte dell’Immacolata : da lunedì 7 dicembre a martedì 8 dicembre;

: da lunedì 7 dicembre a martedì 8 dicembre; Vacanze natalizie : da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio;

: da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio; Vacanze di Carnevale : da lunedì 8 febbraio a martedì 9 febbraio;

: da lunedì 8 febbraio a martedì 9 febbraio; Vacanze pasquali : da giovedì 25 marzo a mercoledì 31 marzo;

: da giovedì 25 marzo a mercoledì 31 marzo; ponte 1° maggio : da giovedì 29 aprile a sabato 1° maggio;

: da giovedì 29 aprile a sabato 1° maggio; Fine delle lezioni: 8 giugno (30 luglio per la scuola dell’infanzia).

Veneto

Inizio lezioni : giovedì 10 settembre;

: giovedì 10 settembre; Ponte di Ognissanti : da venerdì 30 ottobre a lunedì 2 novembre;

: da venerdì 30 ottobre a lunedì 2 novembre; Ponte dell’Immacolata : da lunedì 7 dicembre a martedì 8 dicembre;

: da lunedì 7 dicembre a martedì 8 dicembre; Vacanze natalizie : da giovedì 24 dicembre a mercoledì 6 gennaio;

: da giovedì 24 dicembre a mercoledì 6 gennaio; Vacanze di Carnevale : da lunedì 8 febbraio a mercoledì 10 febbraio;

: da lunedì 8 febbraio a mercoledì 10 febbraio; Giornate dello Sport : da giovedì 11 febbraio a sabato 13 febbraio;

: da giovedì 11 febbraio a sabato 13 febbraio; Vacanze pasquali : da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo;

: da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo; Ponte 1° maggio : da giovedì 29 aprile a sabato 1° maggio;

: da giovedì 29 aprile a sabato 1° maggio; Ponte festa della Repubblica : lunedì 31 maggio a mercoledì 2 giugno;

: lunedì 31 maggio a mercoledì 2 giugno; Fine delle lezioni: 12 giugno (30 giugno per la scuola dell’infanzia).

La durata dell’anno scolastico è di 206 giorni, 222 per la scuola dell’infanzia. Se il giorno del Santo Patrono cade in un giorno di lezione alla durata totale dell’anno scolastico va sottratto un giorno.

Lombardia

Inizio lezioni : 7 settembre per la scuola dell’infanzia, lunedì 14 settembre per scuola elementare, media e superiore;

: 7 settembre per la scuola dell’infanzia, lunedì 14 settembre per scuola elementare, media e superiore; Vacanze natalizie : da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio;

: da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio; Vacanze di Carnevale : i due giorni che precedono l’inizio della Quaresima;

: i due giorni che precedono l’inizio della Quaresima; Vacanze pasquali : da giovedì 25 marzo a mercoledì 31 marzo;

: da giovedì 25 marzo a mercoledì 31 marzo; Fine delle lezioni: 8 giugno (30 giugno per la scuola dell’infanzia).

Basilicata

Inizio lezioni : 16 settembre;

: 16 settembre; Vacanze natalizie : da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio;

: da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio; Vacanze pasquali : da giovedì 25 marzo a mercoledì 31 marzo;

: da giovedì 25 marzo a mercoledì 31 marzo; Fine delle lezioni: 8 giugno (30 giugno per la scuola dell’infanzia).

La durata dell’anno scolastico è di 203 giorni, 222 per la scuola dell’infanzia. Se il giorno del Santo Patrono cade in un giorno di lezione alla durata totale dell’anno scolastico va sottratto un giorno.

Calabria

Inizio lezioni : 15 settembre;

: 15 settembre; Ponte di Ognissanti : lunedì 2 novembre;

: lunedì 2 novembre; Ponte dell’Immacolata : da lunedì 7 dicembre a martedì 8 dicembre;

: da lunedì 7 dicembre a martedì 8 dicembre; Vacanze natalizie : da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio;

: da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio; Vacanze pasquali : da giovedì 25 marzo a mercoledì 31 marzo;

: da giovedì 25 marzo a mercoledì 31 marzo; Fine delle lezioni: 8 giugno (30 giugno per la scuola dell’infanzia).

La durata dell’anno scolastico è di 206 giorni, 222 per la scuola dell’infanzia. Se il giorno del Santo Patrono cade in un giorno di lezione alla durata totale dell’anno scolastico va sottratto un giorno.