BCE, al Forum Sintra 2025 le dichiarazioni di Lagarde e Powell sui tassi. Aggiornamenti in DIRETTA

Il Forum di Sintra 2025, forum delle banche centrali organizzato dalla BCE, entra nel vivo nella giornata di oggi, con gli interventi congiunti della presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde, di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, di Andrew Bailey, governatore della Bank of England, Chang Yong Rhee, governatore della Bank of Korea e Kazuo Ueda, numero uno della Bank of Japan.

I cinque banchieri centrali prendono la parola nel corso dell’evento moderato da Francine Lacqua, giornalista di Bloomberg.

Money.it segue gli aggiornamenti in tempo reale.

15:30 Lagarde, Powell, Bailey, Ueda, discutono del futuro dell’economia, dei tassi e dell’inflazione Ha preso il via l’evento clou di questa edizione del Forum di Sintra 2025, ovvero gli interventi sulle condizioni dell’economia globali di Christine Lagarde, presidente della BCE, di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, di Andrew Bailey, governatore della Bank of England, Chang Yong Rhee, governatore della Bank of Korea e Kazuo Ueda, numero uno della Bank of Japan.

15:15 BCE, Müller: non c’è bisogno di cambiare i tassi nella riunione di luglio “Ha senso che i tassi di interesse della BCE rimangano fermi per un po’ di tempo. Non c’è bisogno di cambiare i tassi a luglio”. Parola di Madis Müller, governatore della banca centrale estone e membro della BCE. Müller ha aggiunto che “l’apprezzamento dell’euro è veloce, ma per ora non è particolarmente preoccupante ”. Occhio al calendario delle riunioni della BCE previste per il 2025.

12:52 BCE, Kazaks: dazi al 10% e rally euro oltre +10% sufficienti a danneggiare esportazioni Martins Kazaks, esponente del Comitato esecutivo della BCE e presidente della banca centrale della Lettonia, ha affrontato anche a lui a Sintra la questione del rafforzamento dell’euro, nei confronti del dollaro USA, avvertendo che la combinazione di “dazi al 10% e di un apprezzamento dell’euro superiore al +10% è abbastanza grande da danneggiare le esportazioni”. Kazaks ha aggiunto che “ un qualsiasi ulteriore taglio dei tassi sarebbe contenuto ”.

12:08 BCE, Vujcic: possibilità di nuovi shock inflazione, la frase sulle spese per la difesa Interpellato dalla CNBC Boris Vujcic, Presidente della Banca centrale croata, ha affermato che l’area euro “fa fronte alla possibilità di nuovi shock inflazionistici”. Vujcic ha aggiunto che “ le spese più alte per la difesa contribuiranno in qualche modo alle pressioni inflazionistiche”

11:17 Inflazione area euro +2% a giugno. Cosa emerge dal dato preliminare diffuso dall’Eurostat Pubblicato nella giornata di oggi il dato relativo all’inflazione dell’area euro misurata dall’indice dei prezzi al consumo che, nel mese di giugno, è salita su base annua del 2%, accelerando il passo rispetto al +1,9% di maggio, ma confermandosi in linea con le previsioni e riportando soprattutto un ritmo di crescita pari a quello che corrisponde al target della BCE. Quello appena reso noto è stato il dato preliminare elaborato dall’Eurostat. Occhio anche all’inflazione core, ovvero sull’inflazione depurata dalle componenti più volatili rappresentate dai prezzi dei beni energetici e alimentari, salita a giugno del 2,4%, come a maggio, e in linea con le attese. In evidenza tuttavia la dinamica dell’inflazione dei servizi, quella che per più tempo ha preoccupato la presidente della BCE Christine Lagarde, che è avanzata su base annua del 3,3%, accelerando il passo rispetto al +3,2% di maggio. (QUI gli altri dettagli del dato market mover).

10:53 Il vice di Lagarde de Guindos presenta il rapporto EUR-USD che complicherebbe la situazione A prendere la parola nella giornata di oggi anche il numero due della BCE, il vicepresidente Luis de Guindos, che ha illustrato anche il rapporto di cambio EUR-USD che agiterebbe l’istituzione: “Un rapporto EUR/USD a 1,17 è perfettamente accettabile e anche 1,20 è qualcosa che possiamo ignorare, ma qualsiasi valore superiore sarebbe complicato”. de Guindos ha ribadito di credere che “la crescita del PIL dell’area euro sarà vicina allo zero nel secondo e nel terzo trimestre” del 2025, aggiungendo che “abbiamo bisogno di certezze” e precisando anche che “un taglio aggiuntivo dei tassi di interesse non aiuterà l’economia a migliorare”.

10:47 BCE, Wunsch: se dovessimo muoverci, sarebbe al ribasso “Se dovessimo muoverci, sarebbe al ribasso”, ha detto Pierre Wunsch, governatore della Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique, banca nazionale del Belgio, segnalando come alcuni banchieri che siedono nel Consiglio direttivo della BCE, a dispetto dell’attenti che Lagarde continua a lanciare sul rischio che l’inflazione dell’Eurozona torni ad accendersi, temono piuttosto che il tasso di inflazione finisca per andare al di sotto del target del 2% prefissato dalla istituzione.

10:32 Lane, “la BCE deve essere pronta a contrastare qualsiasi deviazione dell’indice CPI” “La BCE deve essere pronta a contrastare qualsiasi deviazione dell’indice dei prezzi al consumo ”, tra i dati macro più importanti per monitorare il trend dell’inflazione dell’area euro. Così Philip Lane, esponente del Comitato esecutivo della BCE. Lane ha aggiunto che lo scenario di base della Banca centrale europea è quello dell’imposizione di dazi al 10% da parte degli Stati Uniti di Donald Trump sui prodotti importati dall’Europa. Per quanto concerne l’inflazione, “l’impressione è che sia attorno al target” del 2%.

10:03 BCE, parla il falco Nagel: “No a rilassarsi troppo di fronte a rischio crescita inflazione” Parla il falco tedesco del Consiglio direttivo della BCE Joachim Nagel. Il presidente della Bundesbank Nagel ha affermato che, al momento, la politica monetaria della Banca centrale europea si trova in una fase neutrale e che l’inflazione sta vivendo “un momento di pausa stabile”. Detto questo, è stato il monito di Nagel, “ la BCE non può rilassarsi troppo di fronte al rischio di una inflazione in aumento ”.