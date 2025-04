BCE, calendario riunioni 2025. Tutte le date dei prossimi meeting

Il 2025 prosegue all’insegna dei tagli dei tassi, con i riflettori accesi sul calendario di tutti gli incontri dell’anno della Banca Centrale Europea.

Con tre sforbiciate da 25 punti base, i tassi sui depositi, i tassi sulle operazioni di rifinanziamento principali e i tassi sulle operazioni di rifinanziamento marginale dell’Eurozona sono scesi rispettivamente al 2,25%, al 2,40% e al 2,65% dopo il meeting del 17 aprile 2025.

L’anno è iniziato pieno di insidie, con le incognite dei dazi di Trump, delle guerre, delle tensioni geopolitiche e commerciali con la Cina che continuano a minacciare la crescita dell’Eurozona e il percorso discendente dell’inflazione.

Proprio in vista di questo contesto così complesso, sapere quando si riunirà la BCE è fondamentale. Mercati, investitori, decisori politici attendono le prossime decisioni sui tassi di interesse con grande attenzione.

Il calendario delle riunioni BCE del 2025 mette in chiaro tutti gli incontri che si svolgeranno nei prossimi mesi.

Sono questi gli incontri più attesi e seguiti da mercati, investitori, politici dell’Eurozona poiché tramite queste riunioni i membri del Consiglio direttivo scelgono come intervenire sul costo del denaro, così impattante per mutui, investimenti, prestiti di comuni cittadini e imprese.

Nel 2025 la Banca Centrale Europea ha in programma di riunirsi per 8 volte con lo scopo di prendere decisioni specifiche su tassi di interesse e politica monetaria, al fine di mantenere stabile i prezzi al consumo.

Il calendario 2025 delle riunioni BCE non monetarie

La BCE si riunisce durante l’anno anche per incontri non monetari, ovvero per riunioni nelle quali non sono previste decisioni riguardanti i tassi. Questi meeting, comunque, sono altrettanto significativi poiché relativi a tutte le altre missioni della banca centrale.

L’Eurotower, infatti, si occupa della stabilità dei prezzi (per la quale utilizza come strumento privilegiato i tassi di interesse) e di altre tematiche cruciali. Per esempio, della gestione delle riserve auree e valutarie e dell’infrastruttura del mercato finanziario della zona euro; della raccolta di statistiche sull’attuazione della politica da parte dei regolatori europei; della stabilità del sistema finanziario; del monitoraggio sul settore bancario.

Durante le riunioni non monetarie vengono discussi questi temi, con una relazione finale su quanto deciso pubblicata nei canali ufficiali. Il calendario 2025 prevede le seguenti riunioni non monetarie:

19/02/2025

26/03/2025

24/09/2025

19/11/2025

La BCE si riunisce durante l’anno anche per riunioni denominate General Council meeting, con questo calendario per il 2025: