Riunione Bce oggi, tassi fermi al 4,25%. Nessuna anticipazione su settembre da Lagarde

La riunione Bce di oggi 18 luglio ha confermato le previsioni con i tassi di interesse che sono rimasti invariati.

Nel documento ufficiale che illustra la decisione, il tono prudente sull’inflazione - che ha spinto il board a lasciare il costo del denaro fermo - si legge soprattutto in questo passaggio:

Inoltre, viene ribadito che ogni decisione avverrà sulla base dei dati analizzati riunione per riunione e che la Bce non si impegna in anticipo su nessuna mossa di politica monetaria.

Durante la conferenza stampa di Lagarde, nessun particolare dettaglio è trapelato su cosa accadrà nelle prossime riunioni. Il tono è rimasto prudente e fermo nella determinazione a dipendere esclusivamente dai dati che verranno aggiornati prima del 12 settembre.

La riunione del 18 luglio è già stata battezzata da alcuni analisti come un non evento.

Lagarde non ha lasciato trapelare nulla di concreto sulle prossime mosse, ribadendo che tutti i membri del board sono stati d’accordo nel seguire esclusivamente l’approccio basato sui dati, riunione per riunione.

La possibilità di un taglio a settembre è stata definita come una questione “completamente aperta”, a testimonianza che tutto può ancora accadere e che non ci saranno anticipazioni.

Lagarde ha affermato che la banca centrale prevede che i livelli di inflazione oscilleranno per il resto del 2024, ma che nel complesso diminuiranno nella seconda metà dell’anno a causa del calo dei costi del lavoro, dell’impatto della politica monetaria e dell’attenuazione dell’impatto degli shock sui prezzi.

Nello specifico, la governatrice ha spiegato: “i salari continuano a crescere a un ritmo elevato, compensando il periodo di elevata inflazione del passato. I salari nominali più elevati, insieme alla debole produttività, hanno contribuito a una crescita del costo del lavoro, sebbene sia rallentata un po’ nel primo trimestre di quest’anno”.

Il 2025 sarà probabilmente l’anno in cui la Bce si aspetta un più deciso avvicinamento al target del 2%. Il nodo su un altro taglio tassi a settembre non è stato quindi sciolto.

Come ampiamente previsto, la Bce ha lasciato i tassi fermi. Tutti gli aggiornamenti della giornata.

Lagarde sembra piuttosto fiduciosa sui salari e sulle previsioni della Bce (salari e inflazione in calo). Sebbene affermi che ovviamente potrebbero essere sbagliato e che la Bce adeguerebbe la politica di conseguenza, rifiuta di prendere in considerazione l’ipotesi secondo cui *tutti* gli indicatori e le valutazioni della Bce sono sbagliati

A Lagarde viene chiesto della prospettiva di eventuali tariffe più alte negli Stati Uniti. Lei conferma che si tratta di un’area in cui i funzionari saranno “ovviamente attenti a qualunque decisione politica venga presa in futuro” .

Lagarde ribadisce che la decisione odierna è stata unanime e unanime è stata anche la convinzione a non anticipare nulla per settembre.

Si prevede che l’inflazione oscillerà attorno ai livelli attuali per il resto dell’anno, in parte a causa degli effetti energetici di base. Si prevede che tornerà verso il target del 2% nella seconda metà del 2025.

14:18

Decisione di politica monetaria

Il Consiglio direttivo ha deciso oggi di mantenere invariati i tre principali tassi di interesse della BCE. Le informazioni in arrivo supportano ampiamente la precedente valutazione del Consiglio direttivo sulle prospettive di inflazione a medio termine. Mentre alcune misure dell’inflazione di fondo sono aumentate a maggio a causa di fattori una tantum, la maggior parte delle misure è rimasta stabile o è scesa a giugno. In linea con le aspettative, l’impatto inflazionistico dell’elevata crescita salariale è stato tamponato dagli utili. La politica monetaria sta mantenendo restrittive le condizioni di finanziamento. Allo stesso tempo, le pressioni sui prezzi interni sono ancora elevate, l’inflazione dei servizi è elevata e l’inflazione complessiva probabilmente rimarrà al di sopra dell’obiettivo per buona parte del prossimo anno.

Il Consiglio direttivo è determinato a garantire che l’inflazione ritorni al suo obiettivo di medio termine del 2% in modo tempestivo. Manterrà i tassi di riferimento sufficientemente restrittivi per tutto il tempo necessario a raggiungere questo obiettivo. Il Consiglio direttivo continuerà a seguire un approccio dipendente dai dati e riunione per riunione per determinare il livello e la durata appropriati della restrizione. In particolare, le sue decisioni sui tassi di interesse si baseranno sulla sua valutazione delle prospettive di inflazione alla luce dei dati economici e finanziari in arrivo, delle dinamiche dell’inflazione sottostante e della forza della trasmissione della politica monetaria. Il Consiglio direttivo non si sta impegnando in anticipo su un particolare percorso di tasso.

Principali tassi di interesse della BCE

Il tasso di interesse sulle principali operazioni di rifinanziamento e i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi resteranno invariati rispettivamente al 4,25%, al 4,50% e al 3,75%.

Programma di acquisto di attività (APP) e programma di acquisto per l’emergenza pandemica (PEPP)

Il portafoglio APP sta diminuendo a un ritmo misurato e prevedibile, poiché l’Eurosistema non reinveste più il capitale rimborsato sui titoli in scadenza.

L’Eurosistema non reinveste più tutti i pagamenti del capitale dei titoli in scadenza acquistati nell’ambito del PEPP, riducendo il portafoglio PEPP di 7,5 miliardi di euro al mese in media. Il Consiglio direttivo intende interrompere i reinvestimenti nell’ambito del PEPP alla fine del 2024.

Il Consiglio direttivo continuerà ad applicare flessibilità nel reinvestimento dei rimborsi in scadenza nel portafoglio PEPP, al fine di contrastare i rischi per il meccanismo di trasmissione della politica monetaria connessi alla pandemia.

Operazioni di rifinanziamento

Mentre le banche rimborsano gli importi presi in prestito nell’ambito delle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine, il Consiglio direttivo valuterà regolarmente in che modo le operazioni di prestito mirate e il loro rimborso in corso contribuiscano al suo orientamento di politica monetaria.

***

Il Consiglio direttivo è pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti nell’ambito del suo mandato per garantire che l’inflazione ritorni al suo obiettivo del 2% nel medio termine e per preservare il regolare funzionamento della trasmissione della politica monetaria. Inoltre, il Transmission Protection Instrument è disponibile per contrastare dinamiche di mercato ingiustificate e disordinate che rappresentano una seria minaccia alla trasmissione della politica monetaria in tutti i paesi dell’area dell’euro, consentendo così al Consiglio direttivo di assolvere in modo più efficace al suo mandato di stabilità dei prezzi.