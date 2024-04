Riunione BCE oggi: Lagarde prepara il mercato al primo taglio dei tassi. Aggiornamenti LIVE

Riunione BCE oggi, aggiornamenti in tempo reale - La Banca Centrale Europea in seguito al meeting odierno ha lasciato i tassi di interesse invariati.

Ma ha segnalato che il Consiglio direttivo potrebbe presto tagliare i tassi di interesse.

E qualcosa, nelle dichiarazioni a margine della decisione sui tassi, infatti è cambiato. Con l’inflazione che si è attenuata, la BCE ha deciso di modificare le parole utilizzate per riferirsi alle prospettive dei tassi. Se le tendenze attuali continuano, “sarebbe opportuno” un allentamento, si legge nel comunicato.

Nello specifico, stando ad un passaggio ripetuto piuù volte da Lagarde in conferenza stampa:

Per la BCE le informazioni ricevute hanno sostanzialmente confermato la precedente valutazione dell’inflazione. Intanto, la crescita dei salari sta rallentando e le aziende stanno assorbendo una buona maggiore dell’aumento del costo del lavoro grazie ai loro margini di profitto.

Le dichiarazioni di Lagarde in conferenza stampa si appoggiano fortemente alla dipendenza dai dati. È chiaro che il piano preveda un taglio a giugno, ma i dati dovranno continuare a mostrare un’inflazione in rallentamento.

Christine Lagarde “rimprovera” scherzosamente un giornalista di Reuters, che si è riferito alla presidente della BCE con un “ you guys” (“voi ragazzi”, in italiano).

Aggiornamenti su PEPP e PPA

“Il portafoglio dell’asset purchase programme (APP) si sta riducendo a un ritmo misurato e prevedibile, dato che l’Eurosistema non reinveste più il capitale rimborsato sui titoli in scadenza.

Il Consiglio direttivo intende continuare a reinvestire, integralmente, il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del PEPP (pandemic emergency purchase programme) nella prima parte del 2024. Nella seconda parte dell’anno intende ridurre il portafoglio del PEPP di 7,5 miliardi di euro al mese, in media, e terminare i reinvestimenti nell’ambito di tale programma alla fine del 2024.

Il Consiglio direttivo continuerà a reinvestire in modo flessibile il capitale rimborsato sui titoli in scadenza del portafoglio del PEPP, per contrastare i rischi per il meccanismo di trasmissione della politica monetaria riconducibili alla pandemia”.