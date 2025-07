Un’Europa, molti conti: la fotografia economica dei 27 Paesi tra squilibri, divergenze e ricchezze nascoste

Il rapporto mette insieme più di 600 mila numeri, che descrivono la sequenza dei conti economici in tre diverse dimensioni: la distribuzione geografica (i 27 Paesi dell’Unione europea); l’evoluzione temporale dal 1995 al 2023 (per l’Italia al 2024); i settori istituzionali (società non finanziarie o imprese; società finanziarie; pubblica amministrazione; famiglie e istituzioni non profit; resto del mondo).

I conti finanziari per settore istituzionale misurano, invece, le attività e passività detenute per singolo strumento finanziario: Oro monetario e diritti speciali di prelievo (F1); Biglietti, monete e depositi (F2); Titoli di credito (F3); Prestiti (F4); Partecipazioni e quote di fondi di investimento (F5); Assicurazioni, pensioni e garanzie standard (F6); Strumenti finanziari derivati (F7); Altri conti (F8).

I risultati del 2023 riflettono il consolidamento delle economie di tutti gli Stati, dopo le difficoltà incontrate nel 2020-2021 per fronteggiare l’emergenza sanitaria, con interventi pubblici che hanno sostenuto famiglie e imprese, passando per il settore finanziario e il forte aumento dell’inflazione nel 2022, causato dal rialzo dei prezzi delle materie prime energetiche. [...]