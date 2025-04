Wall Street, crollo supera trauma Lehman. Dazi Trump, JPMorgan shock: “There will be Blood”

Grande attesa per la riapertura di Wall Street della giornata di domani, lunedì 7 aprile 2025, dopo il massacro storico che ha colpito i principali indici azionari USA nella sessioni di giovedì e venerdì scorso, a seguito dello schiaffo dei dazi contro tutto il mondo annunciato in pompa magna dal presidente americano Donald Trump.

Inarrestabile l’emorragia che ha colpito l’azionario globale che, stando a quanto riportato dall’esperto dei mercati Holger Zschaepitz dal suo account su X @Schuldensuehner, ha assistito a un crollo della sua capitalizzazione di $8,2 trilioni, più di quanto perso nella peggiore settimana della crisi finanziaria esplosa nel 2008, scatenata dal crac di Lehman Brothers.

Trump's tariff announcement this week has wiped out $8.2 TRILLION in stock market value — more than was lost during the worst week of the 2008 financial crisis. pic.twitter.com/m6MPYg7KTp

— Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 6, 2025