Tesla, rally da urlo per le azioni. Ma Musk spacca Washington: dal “Buy Tesla” al senatore che scarica la sua auto

Pioggia di buy sulle azioni Tesla, il colosso delle auto elettriche fondato e capitanato da Elon Musk.

Dopo una raffica di sell dall’inizio dell’anno che hanno attaccato più volte a Wall Street la Big Tech USA, ieri il titolo ha riportato la migliore sessione del 2025, schizzando dell’11,9%.

Per Tesla, la seduta è stata la migliore anche dal 6 novembre del 2024, Day After delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti, che hanno consacrato la vittoria di Donald Trump. Quel giorno, le azioni Tesla (TSLA) si erano confermate le migliori dello S&P 500.

Azioni Tesla in mercato orso, -44% rispetto ai massimi precedentemente testati

Dal giorno in cui tutto il mondo ha appreso la notizia della vittoria di Trump, il trend rialzista delle azioni Tesla è andato avanti fino alla prima metà di dicembre. Poi, il declino inarrestabile, che ha portato il titolo a scivolare nella fase di mercato orso, capitolando a un valore inferiore rispetto al massimo precedentemente testato del 44%.

Motivo: l’avversione crescente dei consumatori nei confronti di Elon Musk, diventato ufficialmente braccio destro del presidente americano Donald Trump, dopo esserne stato il principale sponsor in vista dell’Election Day del 5 novembre 2024. Una avversione che si è tradotta in atti di vandalismo e nella nascita di un movimento ad hoc volto a boicottare le auto Tesla, battezzato “ Tesla Takedown ”.

Diversi i casi di incendi dolosi che hanno mandato a fuoco i veicoli del gigante e che si sono manifestati in particolare dopo la decisione di Elon Musk, nelle vesti di numero uno di DOGE, il dipartimento dell’efficienza governativa USA, di licenziare più di 39.000 dipendenti dell’amministrazione degli Stati Uniti, nell’intento di snellire la burocrazia e per rimettere in sesto i conti federali.

La crisi di Tesla si è tutta riflessa nei numeri relativi alle vendite di auto del gigante, che hanno confermato come molti siano stati i potenziali clienti a decidere di non acquistare i veicoli, come segno di protesta nei confronti di Musk, punito anche per le sue ingerenze in questioni politiche di Paesi esteri, in particolar modo europei, come dimostra la nascita del movimento MEGA, acronimo di Make Europe Great Again.

Le esternazioni di Elon si sono tradotte in un vero e proprio crollo delle vendite di auto in Europa, ma il segno meno ha interessato anche le consegne in America e in Cina.

La performance delle azioni TSLA ha confermato a pieno la crisi in atto, e storico è stato il crollo avvenuto nel Black Monday di lunedì 10 marzo, quando il titolo ha sofferto la performance peggiore dal settembre del 2020. Tanto che a parlare del grande tonfo è stato lo stesso Elon Musk.