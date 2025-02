Crollano le vendite di Tesla in Europa, autogol politico di Musk?

Le vendite di Tesla a gennaio sono calate in diversi Paesi europei - in alcuni letteralmente crollate -, tra cui mercati importanti come Germania e Regno Unito. Questo sembrerebbe essere il rovescio della medaglia dell’attivismo politico di Elon Musk.

Quello che per Forbes è l’uomo più ricco del mondo, con un patrimonio personale superiore ai 400 miliardi di dollari, ormai è sempre più proiettato nel suo ruolo di capo del Dipartimento dell’efficienza creato dall’amministrazione Trump, senza parlare delle incursioni nelle vicende politiche tedesche, britanniche e spesso anche italiane.

Tesla così è stata lasciata in mano ad alcuni fedelissimi al pari delle altre aziende del magnate sudafricano; i numeri delle vendite delle auto in questo primo mese dell’anno però sono stati horror.

Secondo i dati pubblicati martedì da New AutoMotive, le vendite di Tesla nel Regno Unito sono diminuite di quasi il 12% a gennaio, nonostante le immatricolazioni mensili di auto elettriche nel più grande mercato europeo di veicoli elettrici a batteria abbiano fatto registrare un record.

In Francia il calo è stato addirittura del 63%, in Germania del 59%, in Svezia del 44%, in Norvegia del 38% e nei Paesi Bassi del 42%. Stiamo parlando dei mercati più importanti per le auto elettriche nel Vecchio Continente, mentre in Italia le vendite sono così basse che quasi non fa testo.

Per Musk le brutte notizie arrivano anche dalla California - il più grande mercato automobilistico degli Stati Uniti con oltre 1,7 milioni di immatricolazioni di veicoli nel 2024 -, con le vendite di Tesla che sono diminuite del 12%.