Se investi questa somma in Tesla diventi milionario. Garantisce Elon Musk

Diventare milionario investendo in azioni Tesla questa somma. Ma c’è chi non si è lasciato sfuggire un appunto. Che dicono intanto gli analisti?
Diventare milionario investendo un tot di soldi sulle azioni Tesla: possibile? Possibile, stando a Cole Grinde, che si presenta come un investitore che punta, tra gli altri, sui titoli del colosso americano delle auto elettriche, fondato e gestito da Elon Musk.
Il post che “promette” a chi investe $150.000 in azioni Tesla di diventare milionario
Utente di X, la piattaforma social in mano a Mus, Grinde ha pubblicato giorni fa uno screenshot, riassumendo la performance dei titoli della Big Tech dall’IPO del 2010 che ha portato il gigante a fare il suo debutto a Wall Street, scrivendo, testuali parole, che “$150,000 invested in $TSLA right now will most likely make you a millionaire”. Tradotto: “150.000 dollari investiti in TSLA in questo momento renderanno estremamente probabile che diventi un milionario ”.
$150,000 invested in $TSLA right now will most likely make you a millionaire. pic.twitter.com/SCsUTUPb4G
— Cole Grinde (@GrindeOptions) August 5, 2025
La reazione di Elon Musk su X
La notizia è che a rispondere a questa osservazione è stato lo stesso CEO di Tesla Elon Musk, con la frase: “ I think this is probably correct ”, ovvero che “Credo che questo sia probabilmente corretto”, ribadendo praticamente la sua view ottimistica sulla crescita futura del gruppo.
Non è mancata la perplessità manifestata da alcuni utenti di X, come di Lourenço Matalonga @Lou_Matalonga, che ha risposto chiedendo semplicemente chi siano le persone che possono permettersi di investire 150.000 dollari, così, su due piedi.
Nel frattempo, a esprimersi sulle potenzialità delle azioni Tesla - le vendite del colosso EV non vivono un buon momento, soprattutto in Europa, così come dimostrano i dati appena diffusi in particolare in Germania e nel Regno Unito - sono stati nelle ultime ore gli analisti di Morgan Stanley, che hanno diramato una nota ribadendo il rating “Overweight” sui titoli e un target price pari a 410 dollari, rispetto ai $319 circa a cui il titolo TSLA viene scambiato, e a fronte di una capitalizzazione di mercato che si aggira attorno a $1,03 trilioni.
Stando ai dati di InvestingPro, le azioni Tesla al momento sono scambiate tuttavia a un P/E ratio pari a ben 173,86, che confermerebbe valutazioni a premio.
Rating e target price Tesla, cosa dicono gli analisti
Considerando le previsioni di altri analisti, da segnalare la mossa di Wedbush, che è tornata ad attribuire il rating outperform sulle azioni Tesla, con un target price che ora è pari a 500 dollari.
Per quanto riguarda le view degli altri analisti, anche Piper Sandler ha riassegnato una valutazione “Overweight”, con target price a $400, mentre UBS Group è stata decisamente più pessimista, annunciando un prezzo obiettivo a $290.
La divisione di ricerca di Bank of America ha invece rivisto al rialzo il target price su Tesla da $305 a $341, con un rating “Neutral” all’interno di una nota pubblicata lo scorso 21 luglio, e Stifel Nicolaus ha fissato un target price a $450, con rating “Buy”.
In generale, tra gli analisti che hanno avviato una copertura sui titoli Tesla, 10 hanno un rating “Sell”, 15 una valutazione “Hold”, 17 un rating “Buy” e un analista un giudizio “Strong Buy”.
Dalle rilevazioni MarketBeat.com, emerge dunque che il consensus degli analisti ha assegnato in media alle azioni Tesla un rating “Hold” a fronte di un target price pari a $303,31.
