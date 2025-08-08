Se investi questa somma in Tesla diventi milionario. Garantisce Elon Musk

Diventare milionario investendo un tot di soldi sulle azioni Tesla: possibile? Possibile, stando a Cole Grinde, che si presenta come un investitore che punta, tra gli altri, sui titoli del colosso americano delle auto elettriche, fondato e gestito da Elon Musk.

Utente di X, la piattaforma social in mano a Mus, Grinde ha pubblicato giorni fa uno screenshot, riassumendo la performance dei titoli della Big Tech dall’IPO del 2010 che ha portato il gigante a fare il suo debutto a Wall Street, scrivendo, testuali parole, che “ $150,000 invested in $TSLA right now will most likely make you a millionaire ”. Tradotto: “ 150.000 dollari investiti in TSLA in questo momento renderanno estremamente probabile che diventi un milionario ”.

La reazione di Elon Musk su X

La notizia è che a rispondere a questa osservazione è stato lo stesso CEO di Tesla Elon Musk, con la frase: “ I think this is probably correct ”, ovvero che “Credo che questo sia probabilmente corretto”, ribadendo praticamente la sua view ottimistica sulla crescita futura del gruppo.

Non è mancata la perplessità manifestata da alcuni utenti di X, come di Lourenço Matalonga @Lou_Matalonga, che ha risposto chiedendo semplicemente chi siano le persone che possono permettersi di investire 150.000 dollari, così, su due piedi.

Nel frattempo, a esprimersi sulle potenzialità delle azioni Tesla - le vendite del colosso EV non vivono un buon momento, soprattutto in Europa, così come dimostrano i dati appena diffusi in particolare in Germania e nel Regno Unito - sono stati nelle ultime ore gli analisti di Morgan Stanley, che hanno diramato una nota ribadendo il rating “Overweight” sui titoli e un target price pari a 410 dollari, rispetto ai $319 circa a cui il titolo TSLA viene scambiato, e a fronte di una capitalizzazione di mercato che si aggira attorno a $1,03 trilioni.

Stando ai dati di InvestingPro, le azioni Tesla al momento sono scambiate tuttavia a un P/E ratio pari a ben 173,86, che confermerebbe valutazioni a premio.