Tassi BCE, la verità nuda e cruda sui tagli di Lagarde con trauma dazi Trump. Con tanto di attenti ai mutui

Come investire in borsa?

La BCE taglierà ancora i tassi di interesse dell’area euro nella prossima e imminente riunione di giovedì 17 aprile 2025, oppure deciderà di fare quella pausa tanto auspicata dai suoi soliti falchi?

Chi avrà la meglio nella Banca centrale europea guidata dalla presidente Christine Lagarde? L’ala hawkish del Consiglio direttivo dell’Eurotower, ossessionata ora più che mai dallo spettro dell’inflazione, non solo per i dazi di Trump, ma anche per il maxi bazooka fiscale tedesco e per le maggiori spese militari dell’Unione europea; oppure quella delle colombe, che ultimamente ha tuttavia smorzato i toni?

In un mondo letteralmente sconvolto dall’annuncio shock dei dazi di Trump, oggi la BCE ha pubblicato le minute relative all’ultima riunione del 6 marzo 2025, giorno in cui ha tagliato i tassi di interesse dell’Eurozona per la sesta volta, dal primo atto del 6 giugno dello scorso anno quando, dopo mesi di pausa e dopo due anni di strette monetarie, ha preso la decisione di iniziare ad allentare la restrizione monetaria in atto.

Così facendo, con il suo sesto e più recente taglio dei tassi di marzo, la BCE ha portato i tassi di interesse sui depositi, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale a scendere rispettivamente al 2,50%, al 2,65% e al 2,90%. Cosa succederà a questo punto nella riunione di aprile, rimane un mistero, inciso nelle stesse minute appena pubblicate dall’Eurotower, in cui non manca il vocabolo diventato ormai una costante sui mercati e nei discorsi proferiti dai vari banchieri centrali di tutto il mondo: “incertezza”. Così si legge infatti nel testo:

“L’incertezza è stata particolarmente elevata ed è aumentata a causa dei crescenti attriti nel commercio globale, degli sviluppi geopolitici e della messa a punto di politiche fiscali volte a sostenere la difesa e altre spese”.

Proprio queste incognite hanno portato gli esponenti della BCE, proseguono le minute, a “sottolineare l’importanza di continuare a rimanere dipendenti dai dati e ad adottare le misure di politica monetaria appropriate di riunione in riunione”.

Riguardo alla prossima riunione di politica monetaria, “nel complesso è stato considerato importante segnalare che le modifiche apportate (nel comunicato) non dovrebbero essere interpretate alla stregua di un segnale che indichi una qualsiasi direzione per la riunione di aprile, visto che sia un taglio che una pausa rimangono sul tavolo, a seconda dei dati (macro) che arriveranno”.

Va ricordato, di fatto che, nel corso della consueta conferenza stampa successiva all’annuncio sui tassi, Lagarde aveva proferito la parola “pausa”, non escludendo la possibilità di fermare il ciclo delle riduzioni sui tassi, al fine di concedersi del tempo per valutare i passi da fare, di fronte all’arrivo dei dazi reciproci di Trump. Dazi reciproci su cui il presidente americano ha alzato il velo nella giornata di ieri, 2 aprile 2025, da lui ribattezzata “Giornata della Liberazione USA”.

Ora, per Lagarde, sarà forse più facile (forse) fare la conta dei danni che le tariffe di Trump infliggeranno all’economia dell’area euro. In realtà, qualche stima su quanto il PIL e l’inflazione dell’Eurozona potrebbero accusare le ripercussioni dei dazi di Trump, la numero uno dell’istituzione l’aveva già presentata.