5 novità da conoscere per iniziare la giornata dei mercati

I mercati dell’Asia-Pacifico oggi sono contrastati, dopo che il rally alimentato dalla tecnologia di Wall Street si è dissipato. I titoli azionari asiatici hanno infatti faticato a trovare una direzione, mentre gli investitori attendono i dati sull’inflazione statunitense alla produzione per avere indizi sull’andamento dei tassi di interesse della Federal Reserve.

L’indicatore azionario dell’Asia Pacifico è rimasto poco cambiato, con i guadagni in Corea del Sud controbilanciati dalle perdite a Hong Kong e nella Cina continentale. Le azioni giapponesi sono salite, sostenute dal rialzo delle società di materie prime e da una leggera debolezza dello yen. Le trattative salariali in Giappone si sono concluse ieri, con la prima stima complessiva prevista per venerdì. Rapporti provenienti da fonti locali hanno indicato che le grandi aziende hanno offerto “importanti” aumenti salariali.

Forti rialzi delle buste paga potrebbero spianare la strada alla Banca del Giappone per iniziare ad allentare la sua politica monetaria ultra accomodante, con la banca centrale che si riunirà lunedì e martedì prossimi.

In questo contesto, la giornata delle Borse, con l’Europa quasi in apertura e Wall Street pronta agli scambi più tardi, potrebbe essere influenzata da queste 5 novità dall’economia mondiale.

1. Dati Usa in arrivo

L’attenzione dei mercati è tutta rivolta ai dati sui prezzi alla produzione statunitensi, previsti nel corso della giornata, che alimentano l’indice dei prezzi delle spese per consumi personali (PCE), nonché i dati sulle vendite al dettaglio di febbraio.

L’indice PCE core è la misura dell’inflazione preferita dalla Federal Reserve.

La raccolta dei dati di giovedì precede la riunione politica della Fed della prossima settimana, in cui l’attenzione si concentrerà sugli indizi su quanto presto i politici potrebbero iniziare il ciclo di allentamento dei tassi.

“I mercati terranno d’occhio i dati sui prezzi alla produzione statunitensi più tardi oggi, poiché potrebbero essere utilizzati per confermare o smentire il rapporto più caldo sull’IPC di questa settimana”, ha affermato Matt Simpson, uno stratega di mercato senior presso City Index Inc. “Questo sembra sopprimere la volatilità più del solito nella sessione asiatica di oggi, non aiutato dalla mancanza di dati economici in questa sessione”.

2. Tassi Fed ancora alti, parola di Yellen

Il segretario al Tesoro americano Janet Yellen ha affermato che è “improbabile” che i tassi di interesse di mercato tornino ai livelli in cui si trovavano prima che la pandemia di Covid-19 innescasse un’ondata di inflazione e rendimenti più elevati.

Alla domanda sul perché le proiezioni della Casa Bianca pubblicate lunedì mostrassero aspettative nettamente più elevate per i tassi di interesse nei prossimi anni rispetto alle proiezioni di un anno fa, Yellen ha affermato che i nuovi numeri erano in linea con le previsioni del settore privato.

3. Yen osservato speciale

Le aspettative che lo yen superi i suoi concorrenti quest’anno si stanno indebolendo, con gli strateghi che ora prevedono che la valuta finirà il 2024 con una piccola percentuale in più rispetto al punto in cui è iniziata.

I guadagni dello yen visti questo mese mentre la Banca del Giappone si prepara a porre fine ai tassi di interesse negativi arrivano dopo un crollo del 6% rispetto al dollaro nel periodo gennaio-febbraio. Gli investitori sono entusiasti della prospettiva di un cambiamento nella politica dei tassi del Giappone già la prossima settimana, ma diffidano della forza dell’economia statunitense e della probabilità che il divario di rendimento tra i due Paesi rimanga ampio.

4. Quale destino per TikTok?

Il destino di un’app utilizzata da 170 milioni di americani è ora nelle mani di 100 senatori Usa. Ancor prima che la Camera dei Rappresentanti approvasse mercoledì un provvedimento, 352 contro 65, per vietare TikTok a meno che il suo proprietario cinese non lo cedesse, l’app di video brevi aveva rivolto i suoi sforzi di lobbying al Senato, dove molti dei precedenti colossi legislativi sono andati a morire.

TikTok ha detto ai dipendenti che non intende cambiare il suo approccio alla protezione dei dati degli utenti anche dopo che i legislatori statunitensi hanno approvato un disegno di legge per vietare l’app nel Paese a meno che il suo proprietario cinese non la venda.

5. Usa vs Cina, la sfida continua

Un’associazione commerciale globale con sede a Washington che rappresenta le aziende biotecnologiche sta adottando misure per “separarsi” dal membro cinese Wuxi AppTec, ha detto il suo nuovo CEO in una lettera, un segno dei tesi legami tra le due maggiori economie del mondo.

Le azioni di Wuxi AppTec a Hong Kong sono crollate di oltre il 9%, mentre il titolo a Shanghai è sceso del 4,7%.