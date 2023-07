Sondaggi politici: vola Meloni tonfo Pd, Calenda recupera su Renzi

L’ultimo sondaggio politico di Swg, pubblicato in data 24 luglio dal Tg La7 di Enrico Mentana, sorride a Giorgia Meloni con la presidente del Consiglio che, oltre al lieto fine della vicenda riguardante Patrick Zaki con lo studente che ha ricevuto la grazia in Egitto, nel fine settimana è stata la protagonista di un importante vertice internazionale sul delicato tema dell’immigrazione.

Sondaggio Swg 24 luglio - prima parte Fonte Swg

Come si può vedere, il sondaggio indica un autentico balzo in avanti per i Fratelli d’Italia, con il partito della premier Meloni che ora sarebbe tornato a essere vicino alla ragguardevole soglia del 30%.

La crescita di Fratelli d’Italia però sarebbe avvenuta tutta a discapito delle altre forze della maggioranza, con la Lega che perderebbe lo 0,2% e Forza Italia lo 0,3%; gli azzurri in particolare starebbero pericolosamente scivolando verso il 4% che sarà la soglia di sbarramento alle elezioni europee che si terranno a giugno 2024.

Nel complesso di conseguenza per il sondaggio il centrodestra sarebbe stabile e, nel caso si dovesse votare oggi, sempre vincente vista anche la palese difficoltà delle opposizioni come si è visto anche alle recenti elezioni regionali in Molise.

Sondaggi politici: Pd a picco

Cattive notizie invece per il Partito Democratico nell’ultimo sondaggio di Swg; dopo essere diventata segretaria a fine febbraio, Elly Schlein ha trascinato i dem oltre il 20% nelle intenzioni di voto ma adesso questo effetto sembrerebbe essere svanito.

Di questa sorta di crisi del Pd però non sembrerebbe essere in grado di approfittare il Movimento 5 Stelle: per il sondaggio i pentastellati sarebbero in leggera crescita ma il distacco da Schlein è ancora importante.

Sondaggio Swg 24 luglio - seconda parte Fonte Swg

Anche sul fronte dei moderati la grande incertezza sembrerebbe minare la crescita del fu terzo polo, anche se Carlo Calenda può essere soddisfatto per il passo in avanti di Azione che ora sarebbe più vicina alla soglia di sbarramento del 4%.

Sentimento opposto invece per Matteo Renzi, visto che Italia Viva è attestata nuovamente in calo e ormai è quasi appaiata da +Europa: per l’ex premier a questo punto sarà vitale fare gioco di squadra con qualcuno alle prossime europee.

Discorso simile anche per Alleanza Verdi-Sinistra che, dopo il ritorno dei bersaniani tra le fila del Partito Democratico, alle europee potrà guardare solo verso Unione Popolare per dare vita a un listone di sinistra.