Elezioni Molise 2023, risultati candidati e liste: Roberti nuovo presidente, bene FdI

Elezioni regionali Molise 2023, i risultati ufficiali: Francesco Roberti candidato del presidente è il nuovo presidente di Regione dopo aver ottenuto alle urne il 62,31% dei voti. L’affluenza definitiva è stata del 47,94%, in netto calo rispetto a cinque anni fa.

Quando mancano ancora due sezioni per ultimare lo scrutinio delle elezioni regionali in Molise, i risultati parlano chiaro: la vittoria di Francesco Roberti è netta, con il candidato del centrosinistra Roberto Gravina che non è andato oltre il 36,25% mentre il terzo aspirante presidente Emilio Izzo di Io non Voto si è fermato all’1,44%.

A fare la parte del leone sono stati i Fratelli d’Italia - di gran lunga la lista più votata -, bene anche Forza Italia mentre la Lega alla fine è riuscita a superare la soglia di sbarramento; nel centrosinistra risultati sotto le attese per il Pd (12%) e per il Movimento 5 Stelle (7%).

Per quanto riguarda le preferenze dei candidati consiglieri alle elezioni regionali Molise 2023, i risultati hanno premiato Salvatore Micone di Fratelli d’Italia, risultato essere il più votato con oltre 4.700 preferenze.

Elezioni regionali Molise 2023: i risultati

Questi sono i risultati parziali delle elezioni regionali Molise 2023 dopo lo scrutinio di 391 sezioni su 393. L’affluenza definitiva è stata del 47,94%.

Candidati Liste Voti Roberto Gravina Partito Democratico (12,02%), Movimento 5 Stelle (7,09%), Alleanza Verdi-Sinistra (4,75%), Gravina Presidente (4,19%), Costruire Democrazia (5,74%), Molise Democratico e Socialista (0,76%) 36,25% Emilio Izzo Io non Voto (0,85%) 1,44% Francesco Roberti Fratelli d’Italia (18,85%), Forza Italia (12,00%), Lega (5,99%), Udc (3,54%), Roberti Presidente-Noi Moderati (7,48%), Popolari per l’Italia (6,85%), Il Molise che Vogliamo (9,90%) 62,31%

Alle elezioni regionali i Molise non è previsto un ballottaggio: verrà eletto presidente il candidato capace di ottenere anche un solo voto in più dei suoi sfidanti. In caso di perfetta parità sarà eletto il candidato più anziano.

La legge elettorale

In Molise la legge elettorale è stata modificata per l’ultima volta nel 2017. In totale alle elezioni regionali vengono eletti 20 consiglieri, a cui si aggiunge il presidente della Giunta regionale. Non essendo previsto un ballottaggio, viene eletto presidente il candidato capace di prendere anche un solo voto in più rispetto ai suoi avversari.

I consiglieri regionali verranno eletti in base a una unica circoscrizione, con un premio di maggioranza che va a garantire alla lista o alla coalizione vincitrice almeno 12 seggi in Consiglio oltre a quello assegnato al presidente.

Per quanto riguarda le liste, la soglia di sbarramento prevista è del 3% mentre per le coalizioni l’asticella sale fino all’8%. Infine alle elezioni regionali in Molise la legge elettorale non prevede il voto disgiunto.

I candidati

Alle elezioni regionali del 2018 Donato Toma è riuscito a riportare il centrodestra alla guida del Molise, superando con il 43,46% dei voti Andrea Greco del Movimento 5 Stelle (38,50%) e Carlo Veneziale del centrosinistra (17,10%).

Negli ultimi mesi molto si è parlato di una volontà di Toma di presentarsi anche alle elezioni 2023, ma il presidente forzista non ha avuto il pieno appoggio della sua coalizione.

Il centrodestra così ha ufficializzato la candidatura di Francesco Roberti, l’attuale sindaco forzista di Termoli, con i partiti che poi con un comunicato comunque hanno ringraziato l’attuale presidente per il lavoro svolto. La coalizione ha potuto contare anche sul supporto di Italia Viva, con il coordinatore provinciale dei renziani Donato D’Ambrosio inserito nella lista dell’Udc.

Nel centrosinistra c’è stata un’alleanza tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle: il candidato giallorosso è stato il sindaco pentastellato di Campobasso Roberto Gravina.

Alle elezioni regionali in Molise ha corso anche la lista Io non Voto (I Soliti Noti) - come simbolo è stato scelto un maiale - che ha avuto come candidato presidente l’attivista Emilio Izzo.