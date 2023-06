Renzi, altro passo verso il governo: Iv in Molise sosterrà il candidato del centrodestra

Matteo Renzi in questa legislatura resterà sempre all’opposizione oppure potrebbe finire per sostenere il governo Meloni? Fin da quando lo scorso 25 settembre si sono chiuse le urne nel nostro Paese, si è iniziato a ragionare sul futuro dell’ex presidente del Consiglio.

Del resto Renzi negli ultimi anni ci ha abituato a diversi colpi di teatro, dall’addio al Partito Democratico con conseguente nascita di Italia Viva fino alla caduta del secondo governo Conte, tanto che quando di mezzo c’è il senatore di Rignano nessuno scenario può essere escluso.

Di questo fatto ne è ben consapevole anche Carlo Calenda: i due sembrerebbero continuare a restare insieme obtorto collo, visto che da soli stando agli ultimi sondaggi entrambi rischierebbero di non superare alle elezioni europee del 2024 la soglia di sbarramento del 4%.

Ma più di un sospetto che Italia Viva stia ammiccando a Giorgia Meloni c’è e la cosa non riguarderebbe solo la riforma della giustizia che, tra le proteste del Movimento 5 Stelle e il silenzio del Pd, è stata accolta con favore dal terzo polo.

L’avvicinamento di Matteo Renzi al centrodestra è concreto infatti in Molise, dove domenica e lunedì si voterà per le elezioni regionali: pur senza presentare una propria lista, Italia Viva appoggerà il candidato della maggioranza Francesco Roberti.

Renzi in Molise sta con il centrodestra

Le elezioni regionali in Molise si terranno domenica 25 e lunedì 26 giugno. A sfidarsi saranno in totale tre candidati, con il centrodestra compatto nel sostenere Francesco Roberti mentre Pd, Movimento 5 Stelle e sinistra sosterranno Roberto Gravina.

“In Molise Italia Viva sta con Roberti e il centrodestra - ha dichiarato durante un evento elettorale a Termoli il parlamentare di Iv Ettore Rosato - Noi siamo all’opposizione del governo nazionale ma abbiamo scelto in questa Regione una figura che possa dare slancio al Molise. Il nostro sostegno è convinto e saremo al fianco di Roberti il giorno la vittoria dopo per aprire un tavolo con il governo”.

Il partito di Matteo Renzi non sarà presente con una propria lista nella coalizione di centrodestra, ma il coordinatore provinciale di Italia Viva Donato D’Ambrosio è candidato nella lista dell’Udc che sostiene Francesco Roberti.

Una scelta questa di Renzi che alimenta i sospetti di un suo continuo ammiccamento al governo Meloni, soprattutto ora che dopo la morte di Berlusconi sembrerebbe regnare una sorta di caos all’interno di Forza Italia.

Gli azzurri infatti sono numericamente indispensabili al Senato per la sopravvivenza del governo, con la minoranza guidata da Licia Ronzulli che, dopo essere stata defenestrata da ogni incarico, presto potrebbe fare armi e bagagli e abbandonare il partito.

Matteo Renzi così pur non entrando de facto tra le fila del governo, potrebbe garantire a Giorgia Meloni una maggiore stabilità Palazzo Madama in una sorta di appoggio esterno che andrebbe a blindare la maggioranza anche in caso di una spaccatura in seno a Forza Italia.

In Molise così potrebbero andare in scena le prove generali di questa intesa: di certo alle elezioni europee del giugno 2024 ognuno andrà per conto proprio ma, scavallato l’appuntamento elettorale, questo continuo avvicinamento potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto.