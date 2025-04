Sondaggi politici, vola il M5s: male Pd e Meloni, in calo anche Calenda

Come investire in borsa?

L’ultimo sondaggio politico di Swg, reso noto in data 14 aprile da parte dal Tg La7 di Enrico Mentana, sembrerebbe confermare il trend delle ultime settimane soprattutto per quanto riguarda i partiti di opposizione che adesso stanno cercando di dialogare in vista dell’importante tornata delle elezioni regionali che si terrà in autunno, mentre per le amministrative l’appuntamento è per fine maggio eccezion fatta per il Trentino-Alto Adige che anticiperà l’apertura delle urne di qualche settimana.

Tra le forze di governo il primo dato evidente è la flessione di Fratelli d’Italia proprio nel momento in cui, non senza qualche malumore da parte dei partner comunitari, la premier Giorgia Meloni si prepara a volare Oltreoceano per incontrare Donald Trump.

In flessione nel sondaggio anche Forza Italia, con gli azzurri che però riuscirebbero ancora a tenere dietro una Lega indicata come stabile, ma visto il recente andazzo un sorpasso sembrerebbe essere solo questione di tempo.

Non a caso Matteo Salvini - fresco di conferma alla guida del Carroccio - avrebbe ricevuto soltanto chiusure da parte dei suoi alleati dopo essere tornato alla carica per un suo passaggio al ministero dell’Interno, nella convinzione di poter risalire ulteriormente nei sondaggi una volta tornato al Viminale.

Una crescita di Salvini però vorrebbe dire un calo di Meloni visto che i due leader si contendono lo stesso elettorato, con un rimpasto di governo che al momento non sembrerebbe essere in agenda nonostante il pressing del Capitano.

In generale il sondaggio politico vedrebbe il centrodestra perdere lo 0,3% rispetto alla scorsa settimana, ma con Fratelli d’Italia ancora al 30% la premier Meloni può continuare a dormire ancora sonni tranquilli in virtù soprattutto delle divisioni nel centrosinistra.