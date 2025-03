Elezioni amministrative 2025, quando si vota? Data e Comuni interessati

Elezioni amministrative 2025, quando si vota? Saranno molto scaglionate le date di questa tornata delle comunali, con il Consiglio dei ministri che ha deciso di accorpare i ballottaggi ai cinque referendum ammessi dalla Consulta.

Le elezioni amministrative 2025 interesseranno in totale 461 Comuni, quasi tutti appartenente a Regioni a statuto speciale come la Valle d’Aosta o il Trentino-Alto Adige.

I Comuni che si sono recati alle urne nel 2020 in autunno - a causa della pandemia - grazie a una speciale deroga voteranno per eleggere il proprio sindaco direttamente a primavera 2026, una decisione questa del Viminale dettata dalla necessità di riallineare queste amministrazioni al classico calendario delle amministrative.

Le elezioni amministrative 2025 così andranno a riguardare i Comuni di molte Regioni a statuto speciale e quelli al momento retti da un commissario.

Vediamo allora nel dettaglio dove si vota per le elezioni amministrative 2025, dando uno sguardo a quali sono i Comuni capoluogo interessati e alla data di questa consultazione.

Quando si vota alle elezioni amministrative 2025: la data

Il Consiglio dei ministri ha stabilito che le elezioni amministrative 2025 si terranno in data 25 e 26 maggio, con questi che saranno gli orari del voto:

domenica 25 maggio dalle ore 7 alle ore 23;

dalle ore 7 alle ore 23; lunedì 26 maggio dalle ore 7 alle ore 15.

I ballottaggi invece ci saranno in data domenica 8 e lunedì 9 giugno con i medesimi orari del primo turno e, come detto in precedenza, in concomitanza con i cinque referendum dichiarati ammissibili dalla Consulta.

In Trentino-Alto Adige - ben 268 Comuni interessati - per le amministrative 2025 si voterà invece il 4 maggio, in Friuli-Venezia Giulia (4 Comuni) il 13 e 14 aprile e infine in Valle d’Aosta (65 Comuni) invece in autunno.

Le elezioni regionali 2025 invece si terranno in autunno - probabilmente a novembre -, anche se a riguardo ancora non è stata stabilita una data.