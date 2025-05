Risultati elezioni Ravenna 2025 candidati e liste, Barattoni nuovo sindaco vola il Pd

Risultati elezioni amministrative Ravenna 2025: concluso lo scrutinio Alessandro Barattoni è il nuovo sindaco con una netta vittoria già al primo turno. Affluenza definitiva in calo, con solo il 49,32% degli aventi diritto - meno della metà - che si è recato ai seggi contro il 54,08% della scorsa volta.

I risultati ufficiali alla fine hanno confermato le indicazioni degli exit poll, con il centrosinistra che ha mantenuto la guida di Ravenna come era stato pronosticato anche alla vigilia.

Per quanto riguarda le liste, la più votata alle elezioni Ravenna 2025 è stata quella del Pd (29,06%), seguita da quella di Fratelli d’Italia (16,78%) e della Lega (5,59%).

Vediamo allora nel dettaglio tutti i risultati delle elezioni Ravenna 2025 sia per quanto riguarda i candidati sindaco sia per le liste.

Data e orari elezioni Ravenna 2025

Le elezioni amministrative 2025 interesseranno in totale 461 Comuni, quasi tutti appartenenti a Regioni a statuto speciale come la Valle d’Aosta o il Trentino-Alto Adige. Come nel caso di Ravenna, sono diverse le città chiamate alle urne a causa di sindaci dimissionari o dichiarati decaduti.

Il primo turno delle elezioni Ravenna 2025 si terrà in data 25 e 26 maggio, con la decisione che è stata presa dal Consiglio dei ministri.

Questi saranno gli orari del voto:

domenica 25 maggio dalle ore 7 alle ore 23;

dalle ore 7 alle ore 23; lunedì 26 maggio dalle ore 7 alle ore 15.

I ballottaggi delle amministrative invece ci saranno in data domenica 8 e lunedì 9 giugno con i medesimi orari del primo turno; in concomitanza si voterà anche per i cinque referendum dichiarati ammissibili dalla Consulta.