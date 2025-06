Ballottaggio elezioni Lamezia 2025, risultati in DIRETTA: Murone nuovo sindaco

Risultati ballottaggio elezioni Lamezia 2025: è in pieno svolgimento lo spoglio dei voti, con il dato definitivo dell’affluenza che è stato del 45,12% in netto calo rispetto al primo turno.

Il ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco di Lamezia Terme è tra Mario Murone (centrodestra) - il più votato due settimane fa con il 44,11% - e Doris Lo Moro (centrosinistra) che invece si è fermato al 32,00%. Scaduti i termini nessun apparentamento è stato siglato.

Questi sono i risultati in risultati in diretta del ballottaggio elezioni Lamezia 2025 dopo lo scrutinio di 61 sezioni su 78. Anche se lo spoglio è ancora in corso la vittoria di Murone non sembrerebbe essere in discussione.

Candidato Voti Mario Murone 54,25% Doris Lo Moro 45,75%

Qui di seguito tutti i risultati del primo turno delle elezioni Lamezia 2025 aggiornati in tempo reale.