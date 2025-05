Elezioni Trento 2025, risultati candidati e liste in DIRETTA: vince Ianeselli, bene il Pd

Risultati elezioni amministrative Trento 2025: si sta per concludere lo spoglio dei voti che può essere seguito in diretta qui di seguito. L’affluenza definitiva alle urne è stata del 49,93%, in netto calo rispetto a cinque anni fa, mentre non sono stati effettuati degli exit poll.

In queste elezioni Trento 2025 sono sei i candidati in corsa: il sindaco uscente Franco Ianeselli (centrosinistra), Ilaria Goio (centrodestra), Giulia Bortolotti (M5S), Claudio Geat (Generazione Trento), Simonetta Gabrielli (Democrazia Sovrana e Popolare) e Andrea Demarchi (Prima Trento).

Anche se ancora non sono definitivi mancando poche sezioni all’appello, i risultati delle elezioni Trento 2025 sono chiari: Franco Ianeselli ha ottenuto una vittoria al primo turno con il 54% dei voti venendo confermato così sindaco.

Per quanto riguarda le liste la più votata è stata quella del Partito Democratico con il 24,75% dei voti, con Fratelli d’Italia (14,27%) e Campobase (9,67%) a seguire.

Vediamo allora i risultati in diretta delle elezioni Trento 2024, con lo spoglio dei voti aggiornato in tempo reale mentre lo scrutinio è in corso anche a Bolzano dove invece si andrà al ballottaggio.

I risultati elezioni Trento 2025 Questi sono i risultati elezioni amministrative Trento 2025 dopo lo spoglio di 95 sezioni su 98. L’affluenza definitiva è stata del 49,93%. Candidato Liste Voti Giulia Bortolotti Movimento 5 Stelle (2,24%), Rifondazione Comunista (1,65%), Onda (3,02%) 7,46% Andrea Demarchi Prima Trento (4,95%) 4,60% Simonetta Gabrielli Democrazia Sovrana e Popolare (1,75%) 1,72% Claudio Geat Generazione Trento (5,31%) 5,03% Ilaria Goio Fratelli d’Italia (14,27%), Forza Italia (4,30%), Lega (6,79%) 26,66% Franco Ianeselli Pd (24,75%), Avs (5,29%), Campobase (9,67%), Sì Trento (3,11%), Intesa per Trento (3,86%), Insieme per Trento (9,04%) 54,53% Avendo superato il 50% dei voti validi Franco Ianeselli è stato confermato sindaco di Trento già al primo turno.

Data e orari elezioni Trento 2025 Le elezioni amministrative 2025 hanno interessato in totale 461 Comuni, quasi tutti appartenenti a Regioni a statuto speciale come la Valle d’Aosta o il Trentino-Alto Adige. Il primo turno delle elezioni Trento 2025 si è svolto domenica 4 maggio, una data diversa dal resto del Paese che invece si recherà alle urne per le comunali alla fine dello stesso mese. Questi sono stati gli orari del voto delle amministrative Trento 2025. domenica 4 maggio dalle ore 7 alle ore 22. Per essere ammesso al voto ogni elettore dovrà esibire la tessera elettorale assieme a un documento di identità personale. Ogni elettore potrà votare nel proprio seggio di appartenenza che è indicato sulla propria tessera elettorale. L’eventuale ballottaggio invece ci sarebbe stato in data domenica 18 maggio con i medesimi orari del primo turno. leggi anche Elezioni amministrative 2025, quando si vota? Data e Comuni interessati

La legge elettorale delle amministrative a Trento Fatta eccezione per le regioni a statuto speciale dove possono esserci dei cambiamenti, la legge elettorale delle elezioni amministrative in Italia è di stampo maggioritario per quanto riguarda l’elezione del sindaco, mentre la ripartizione dei consiglieri avviene in maniera proporzionale. Essendo Trento un Comune con più di 15.000 abitanti, se nessun candidato al primo turno dovesse ottenere la maggioranza assoluta allora si procederà a un ballottaggio tra i due più votati. Nel caso si dovesse verificare una perfetta parità nel testa a testa, sarà eletto sindaco il candidato più anziano. Per garantire la formazione di una maggioranza solida e di conseguenza una sostanziale governabilità, alle liste collegate al candidato sindaco risultato vincitore verrà attribuito il 60% dei seggi. I restanti posti nel Consiglio verranno poi assegnati alle altre liste in maniera proporzionale attraverso il “metodo D’Hondt”. Alla divisione dei seggi, si andranno a eleggere nel totale 39 consiglieri escluso il sindaco, saranno ammesse tutte le liste e i gruppi di liste di candidati che avranno superato la soglia di sbarramento del 3% dei voti validi. A differenza del resto d’Italia, alle elezioni amministrative a Trento non è ammesso il voto disgiunto, con l’elettore che può esprimere due voti di preferenza senza la necessità di votare generi diversi per candidati alla carica di consigliere comunale della lista prescelta, scrivendone il cognome e se necessario il nome e il cognome nelle apposite righe accanto al contrassegno della lista prescelta. leggi anche Elezioni amministrative, ballottaggio elezione sindaco: come funziona e come si vota