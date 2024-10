Elezioni regionali 2025, dove si vota? Data e Regioni al voto

Elezioni regionali 2025, dove si vota? Sarà una tornata elettorale molto importante che si andrà a sommare con le immancabili amministrative e, con ogni probabilità, con diversi referendum anche se a riguardo l’ultima parola spetterà alla Consulta.

In totale sono sei le Regioni interessate dalle elezioni regionali 2025: Campania, Veneto, Toscana, Puglia, Marche e Valle d’Aosta. Si tratta dunque di un appuntamento con una forte valenza anche a carattere nazionale.

In teoria nel 2025 si sarebbe dovuto votare anche in Liguria ed Emilia-Romagna, ma le due Regioni hanno anticipato il voto al 2024 per le dimissioni di Giovanni Toti nel primo caso e di Stefano Bonaccini nel secondo.

Per quanto riguarda la data delle elezioni regionali 2025 ancora è tutto da decidere: nel 2020 come ben noto le urne si sono aperte a settembre e non in primavera come previsto da programma a causa della pandemia.

Stando a quanto si apprende, il governo starebbe spingendo per una sorta di election day da tenere il prossimo autunno, ma non sarà facile mettere d’accordo tutte le Regioni, senza contare che la Valle d’Aosta può decidere in sostanziale autonomia.

Elezioni regionali 2025: data e dove si vota

Le elezioni regionali 2025 come detto interesseranno in totale sei Regioni: Campania, Toscana, Veneto, Puglia, Marche e Valle d’Aosta. Nei prossimi mesi però altre si potrebbero aggiungere in caso di dimissioni del presidente o crisi di Giunta.

Per quanto riguarda la data, tutte le Regioni interessate nel 2020 si sono recate ai seggi il 20 e 21 settembre, con l’attuale mandato che di conseguenza scadrà in autunno e non in primavera come solitamente accaduto in passato.

Queste sono le possibili date per le elezioni regionali 2025:

Campania : autunno 2025

: autunno 2025 Marche : autunno 2025

: autunno 2025 Puglia : autunno 2025

: autunno 2025 Toscana : autunno 2025

: autunno 2025 Valle d’Aosta autunno 2025

autunno 2025 Veneto: autunno 2025

L’intenzione del governo sarebbe quella di far votare tutte le Regioni insieme in una sorta di election day che possa coinvolgere eventualmente anche le amministrative 2025, ma non sarà facile trovare una data che possa andare bene a tutti.

In Campania per esempio la finestra elettorale utilizzabile è quella che va dal 20 Ottobre 2025 al 20 Gennaio 2026. Altre Regioni però hanno statuti differenti: per contenere i costi in considerazione delle amministrative però si cercherà di trovare un accordo.