Elezioni Toscana 2025, quando si vota? Data, candidati e sondaggi

Elezioni Toscana 2025: c’è grande fermento tra i partiti nonostante manchi ancora molto all’apertura delle urne, con il governo che starebbe valutando una sorta di election day accorpando tutte le regionali e le amministrative.

Al momento non è noto quando si voterà per le elezioni Toscana 2025, ma già sarebbero diverse le ipotesi sul tavolo anche se non sarà facile mettere d’accordo tutte le Regioni che saranno chiamate a eleggere il nuovo presidente.

Tutto da decidere anche per quanto riguarda i candidati, con il presidente in carica di centrosinistra, Eugenio Giani, che salvo dei colpi di scena dovrebbe essere in corsa anche nel 2025 alla ricerca di un secondo mandato.

Nel centrodestra invece il nome più caldo è quello di Alessandro Tomasi, attuale sindaco di Pistoia dei Fratelli d’Italia che presto potrebbe incassare il via libera definitivo.

Con i primi sondaggi elettorali che già stanno provando a ipotizzare l’esito del voto, diamo uno sguardo alla possibile data delle elezioni regionali Toscana 2025, a chi potrebbero essere i candidati e ai dettami della legge elettorale.

La data delle elezioni regionali Toscana 2025

Come detto ancora non è ufficiale la data delle elezioni regionali Toscana 2025. Nel 2020 a causa della pandemia il voto non si è tenuto in tarda primavera, ma i cittadini si sono recati alle urne a fine settembre.

Nel 2025 per le regionali si voterà, oltre che in Toscana, anche in Puglia, Campania, Veneto, Marche e Valle d’Aosta. Considerando pure la tornata delle elezioni amministrative, il governo sembrerebbe spingere per un election day in autunno.

Non sarà facile però trovare una data che possa andare bene a tutti. In Campania per esempio la finestra elettorale utilizzabile è quella che va dal 20 Ottobre 2025 al 20 Gennaio 2026, con la decisione finale che arriverà nei prossimi mesi.

La legge elettorale delle regionali in Toscana

In Toscana l’attuale legge elettorale, ribattezzata Toscanellum, è stata introdotta nel 2014 e utilizzata per la prima volta per le regionali del 2015. Anche in questa legislatura, c’è stato un tentativo per modificarla rendendola ma finora senza successo.

A differenza di tutte le altre regioni, in Toscana è previsto un eventuale ballottaggio (senza possibilità di fare apparentamenti) nel caso nessuno dei candidati dovesse riuscire a ottenere al primo turno almeno il 40% dei voti.

Previsti diversi premi di maggioranza. Se un candidato al primo turno ottiene almeno il 45% dei voti a questi vengono assegnati 24 dei 40 seggi in totale. Se invece ottiene tra il 40% e il 45% avrà 23 seggi.

Ci sarà una sola scheda con possibilità di effettuare un voto disgiunto (ovvero indicare un candidato governatore e poi volendo anche una lista che non lo appoggia), mentre se si vogliono esprimere due preferenze si dovrà sempre mantenere la parità di genere (una donna e un uomo).

Tre le soglie di sbarramento per accedere alla ripartizione dei seggi: il 10% per le coalizioni di partito, il 3% per le liste all’interno delle coalizioni e il 5% per le liste non coalizzate. Ci sarà poi in maniera facoltativa la possibilità di creare un mini-listino bloccato a livello regionale formato da soli tre nomi.

I candidati alle elezioni Toscana 2025

La Toscana da sempre è considerata come una delle regioni rosse in Italia al pari dell’Emilia-Romagna, con il Partito Democratico che di conseguenza avrà l’ultima parola in merito alla scelta del candidato.

Eugenio Giani dovrebbe essere di nuovo in campo dopo aver vinto con il 48% dei voti le regionali del 2020; sulla composizione della coalizione di centrosinistra invece gravitano molti più interrogativi.

Italia Viva infatti fa parte dell’attuale maggioranza che sostiene Giani, con il presdiente che vorebbe proseguire insieme ai renziani e alle altre forze moderate, senza però mettere alla porta la sinistra e il Movimento 5 Stelle che nel 2020 andò per conto proprio.

Alle elezioni Toscana 2025 il centrodestra cercherà di ottenere uno storico successo che, fino a poco tempo fa, poteva apparire soltanto un miraggio. La vittoria in diversi Comuni in questi anni senza dubbio ha riacceso le speranze nella coalizione.

Per quanto riguarda la scelta del candidato, se la scelta dovesse spettare ai Fratelli d’Italia ecco che a guidare il centrodestra potrebbe essere Alessandro Tomasi, attuale sindaco di Pistoia.

Forza Italia invece ha avanzato l’ipotesi delle primarie, mentre la Lega potrebbe pensare di proporre come candidato Luca Baroncini, fresco nuovo segretario regionale del Carroccio in Toscana.

I sondaggi delle elezioni Toscana 2025?

Sondaggi ufficiali in merito alle elezioni regionali Toscana 2025 ancora non sono stati diffusi. Da tempo però si parla di un’indagine condotta a novembre 2024 da Yoodata per conto di Anteprima e Cgil.

Il sondaggio avrebbe cercato di analizzare in particolare l’effetto di un eventuale ingresso di Italia viva e Azione in una coalizione di centrosinistra. Il risultato a riguardo sarebbe piuttosto netto: in Toscana il gradimento per una alleanza con i centristi scenderebbe dal 49 al 30%, ben 19 punti percentuali in meno.