Sondaggi politici, tonfo Calenda: bene Salvini e M5s, ok Meloni e Renzi

L’ultimo sondaggio politico di Swg - reso noto in data 25 marzo dal Tg La7 di Enrico Mentana - sorride a tutti i principali partiti nostrani, ora impegnati nella campagna elettorale per le elezioni europee senza dimenticare le imminenti regionali in Basilicata, quelle in Piemonte e le immancabili amministrative.

Dopo un periodo complicato per il sondaggio tornerebbe a crescere Giorgia Meloni, con Fratelli d’Italia che sarebbe oltre quel 26% indicato dalla premier come obiettivo del suo partito alle europee di giugno.

Può essere un po’ più ottimista anche Matteo Salvini, che invece ha indicato nella doppia cifra l’obiettivo della Lega alle prossime europee: nonostante il passo in avanti, il 10% però resterebbe sempre lontano per il Carroccio.

Per Salvini però c’è un’altra buona notizia che trapela dal sondaggio: il passo indietro di Forza Italia che farebbe aumentare la distanza tra gli azzurri e la Lega, in una sorta di corsa interna per essere il secondo partito della maggioranza.

Considerando anche Noi Moderati dati come stabili, il centrodestra per il sondaggio sarebbe cresciuto complessivamente dello 0,4% nelle intenzioni di voto rispetto alla scorsa settimana, un segnale di certo positivo per Meloni e tutto il suo governo.

Sondaggi politici: cala Calenda, ok Pd e M5s

L’ultimo sondaggio politico di Swg vede in crescita anche il Partito Democratico, ora però leggermente più lontano da Fratelli d’Italia in virtù del balzo da parte del partito di Giorgia Meloni.

Più marcato invece sarebbe per il sondaggio il passo in avanti del Movimento 5 Stelle, con i pentastellati che così tornerebbero ad avvicinarsi alle percentuali ottenute alle ultime elezioni politiche.

Si fa più traballante invece la situazione per Alleanza Verdi-Sinistra e Azione, specie per Carlo Calenda che nel sondaggio fa registrare un netto segno negativo e che ora sarebbe proprio al limite della soglia di sbarramento che alle europee è fissata al 4%.

Può essere un po’ più fiducioso invece Matteo Renzi, con Italia Viva indicata come in crescita e soprattutto speranzosa di un accordo con +Europa: l’ex premier starebbe continuando a inviare segnali, ma ancora nessun accordo tra i due partiti è stato siglato.

Infine nel sondaggio c’è da registrare l’esordio di Pace, Terra Dignità, la lista pacifista lanciata da Michele Santoro che sarebbe all’1,6%: la soglia di sbarramento appare lontana, ma oltre alla campagna elettorale il giornalista deve pensare anche alla raccolta delle firme per potersi presentare alle europee.