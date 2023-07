Sondaggi politici: male Meloni e Schlein, salgono Salvini e Forza Italia

L’ultimo sondaggio politico di Swg, diramato in data 3 luglio dal Tg La7 di Enrico Mentana, arriva dopo l’ennesimo successo del centrodestra alle elezioni regionali: con la vittoria in Molise fanno quattro su quattro, con il pokerissimo che potrebbe arrivare in autunno quando si voterà nella Provincia Autonoma di Trento.

Sondaggio Swg 3 luglio - prima parte Fonte Swg

Anche a livello nazionale la musica non sembrerebbe essere cambiata: nonostante il calo attestato a Fratelli d’Italia, il centrodestra nel complesso sarebbe in crescita e ben oltre la soglia stimata che potrebbe garantire alla coalizione una eventuale vittoria elettorale alle politiche.

Il segno negativo per Giorgia Meloni così non sembrerebbe avere il sapore della crisi: dopo che FdI di recente ha letteralmente svuotato la Lega più che doppiandola alle ultime politiche, adesso il Carroccio avrebbe riconquistato un po’ del terreno perduto negli ultimi mesi.

Musica questa per le orecchie di Matteo Salvini che si giocherà buona parte della sua leadership alle elezioni europee che si terranno il 9 giugno 2024: in caso di un flop della Lega, a quel punto la sua segreteria potrebbe traballare.

Il sondaggio sorride anche a Forza Italia ma il destino degli azzurri dopo la morte di Silvio Berlusconi assomiglia molto a una sciarada, anche se al momento la minoranza guidata da Licia Ronzulli non sembrerebbe essere con le valigie pronte.

Sondaggi politici: male il Pd di Schlein

Se il calo attestato dall’ultimo sondaggio politico di Swg a Giorgia Meloni sembrerebbe essere indolore per la presidente del Consiglio, di ben altro tono appare essere quello indicato per il Partito Democratico.

Certo il Pd di Elly Schlein sarebbe sempre saldamente sopra il Movimento 5 Stelle - stabile per il sondaggio - e in netta ripresa rispetto al picco negativo dei mesi successivi al voto di settembre, ma i dem sembrerebbero faticare a trovare una propria identità e dimensione.

La strada tracciata da Schlein però appare essere chiara: il Pd sarà la guida di un nuovo centrosinistra che comprenderà anche il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verd-Sinistra, altro partito stabile nel sondaggio di Swg e sotto la soglia di sbarramento che alle europee sarà del 4%.

Sondaggio Swg 3 luglio - seconda parte Fonte Swg

La porta in teoria sarebbe aperta anche a Carlo Calenda ma Azione, dopo la tregua siglata con Matteo Renzi, con ogni probabilità alle prossime elezioni europee sarà in lista insieme a Italia Viva.

Stando al sondaggio infatti al momento sia Calenda sia Renzi sarebbero sotto la soglia di sbarramento ma uniti, soprattutto se alla fine dovesse aggiungersi anche + Europa, potrebbero portare a Strasburgo un buon numero di eurodeputati.