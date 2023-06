Sondaggi politici: male Meloni e Schlein, ok il M5s e Renzi avvicina Calenda

L’ultimo sondaggio politico di Swg, diramato in data 26 giugno dal Tg La7 di Enrico Mentana, è arrivato nel momento in cui è in pieno svolgimento lo spoglio delle elezioni regionali in Molise che hanno visto il centrodestra vincere nettamente.

Sondaggio Swg 26 giugno - prima parte Fonte Swg

Fratelli d’Italia che in Molise si è confermato essere il primo partito della Regione, per il sondaggio sarebbe invece in calo anche se Giorgia Meloni può sempre continuare a guardare tutti dall’alto verso il basso.

Del resto anche il Partito Democratico sarebbe in calo con il divario che così resterebbe sostanzialmente invariato: Elly Schlein però deve essere preoccupata pure per la seconda debacle elettorale in poche settimane, in una Regione dove alla vigilia i sondaggi davano i giallorossi non troppo distanti dal centrodestra.

Il Movimento 5 Stelle che alle politiche è andato bene in Molise pagando poi alle regionali anche l’alta astensione, può così consolarsi con il segno positivo assegnato dal sondaggio che lo riavvicinerebbe al Pd.

Segnali di ripresa da parte della Lega, con Matteo Salvini che così avrebbe rimesso a debita distanza una Forza Italia che, dopo l’impennata a seguito della morte del leader Silvio Berlusconi, adesso starebbe iniziando a calare.

Sondaggi politici: Renzi avvicina Calenda

Tra i partiti in bilico sulla soglia di sbarramento - che alle elezioni europee del giugno 2024 sarà del 4% - può sorridere Italia Viva con il partito di Matteo Renzi dato in rialzo rispetto all’indagine realizzata da Swg la scorsa settimana.

Sondaggio Swg 26 giugno - seconda parte Fonte Swg

L’ultimo sondaggio dell’istituto però vede al contrario in calo Azione, da qualche settimana stabilmente sotto l’asticella del 4%: di questo passo Carlo Calenda rischierebbe clamorosamente di essere sorpassato da Matteo Renzi.

I due comunque nonostante i recenti dissapori alla fine dovrebbero presentarsi insieme alle europee, con +Europa possibile “terza gamba” per blindare in qualche modo il superamento della soglia di sbarramento.

Sotto il 4% al momento per il sondaggio ci sarebbe anche Alleanza Verdi-Sinistra: nonostante i recenti miglioramenti, l’obiettivo per i rossoverdi appare essere ancora lontano. Stesso discorso per Unione Popolare che, al pari di Per l’Italia con Paragone, non sembrerebbe avere la forza di compiere quel decisivo salto di qualità nelle intenzioni di voto.