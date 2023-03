Sondaggi politici: male Meloni e Salvini, vola il Pd di Schelin

È amaro per il centrodestra l’ultimo sondaggio politico di Emg Acqua realizzato in data 20 marzo e poi diffuso dalla trasmissione Agorà, anche se la coalizione di governo resterebbe sempre ampiamente in vantaggio rispetto al centrosinistra pure se allargato ai grillini.

Sondaggio Emg 20 marzo - prima parte Fonte Agorà

Per il sondaggio sarebbe in calo Fratelli d’Italia, con Giorgia Meloni che potrebbe iniziare a risentire delle prime difficoltà nel governare un Paese come l’Italia che sta attraversando un momento molto delicato sia dal punto di vista economico sia sociale.

La vita a Palazzo Chigi infatti è ben diversa dalla bambagia dell’opposizione, con Meloni che per un sondaggio di Swg sarebbe in calo anche per quanto riguarda la fiducia verso il suo operato al pari di quello del suo governo.

Segno negativo anche per la Lega, con Matteo Salvini che alle vicne elezioni regionali in Friuli-Venezia Giulia rischierebbe seriamente di vedere la lista del Carroccio doppiata da quella di FdI in quello che è stato sempre un fortino leghista.

Sondaggio Emg 20 marzo - seconda parte Fonte Agorà

Segnali di ripresa invece da parte di Forza Italia nonostante la lontananza di Silvio Berlusconi dai riflettori della vita politica, mentre per il sondaggio sarebbe in flessione Noi Moderati la cosiddetta quarta gamba della coalizione di centrodestra.

Sondaggi politici: vola il Pd di Schlein

Non sembrerebbe fermarsi il momento d’oro del Partito Democratico che, da quando Elly Schlein è diventata segretaria vincendo le primarie contro Stefano Bonaccini, starebbe recuperando terreno nelle intenzioni di voto.

Certo Giorgia Meloni è ancora lontana ma di questo passo, considerando anche la grande volatilità dell’elettorato italiano, Elly Schlein può sperare in una autentica remuntada in questa lunga volata che ci porterà alle elezioni europee del 2024.

Se il Pd continuerà a crescere nei sondaggi questo però potrebbe avvenire tutto a discapito di un Movimento 5 Stelle che però, al momento, ancora sembrerebbe reggere restando ai livelli delle scorse elezioni politiche.

A rischio ci sarebbe anche il tandem Verdi-Sinistra Italiana, indicato ora dal sondaggio sotto la soglia di sbarramento del 3%; stabile invece l’altro due Azione-Italia Viva, con Matteo Renzi e Carlo Calenda che non sembrerebbero essere capaci di attrarre i moderati del Pd che potrebbero essere in qualche modo “spaventati” dall’avvento di Elly Schlein.

Per il sondaggio politico di Emg sono lontani dalla soglia di sbarramento +Europa e Unione Popolare, mentre l’asticella ora sarebbe più vicina per Italexit con Paragone, il movimento politico antisistema dell’ex senatore pentastellato.