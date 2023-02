Elezioni regionali Friuli-Venezia Giulia 2023: data, candidati e sondaggi

Si scaldano i motori in vista delle elezioni regionali Friuli-Venezia Giulia 2023, ora che la data del voto è stata ufficializzata con le urne che torneranno ad aprirsi il prossimo 2 e 3 aprile.

Blindata la posizione di Massimiliano Fedriga, attuale presidente di Regione, che sarà di nuovo in campo alla ricerca di un secondo mandato in queste elezioni regionali sostenuto da tutta la coalizione di centrodestra.

Diviso invece il centrosinistra, con Pd e Movimento 5 Stelle che sosterranno Massimo Moretuzzo mentre il terzo polo ha scelto di sostenere la candidatura di Alessandro Maran.

In attesa degli immancabili sondaggi, ecco una guida alle elezioni regionali Friuli-Venezia Giulia 2023 con tutte le novità in merito alla data, una sintesi della legge elettorale e i vari rumors in merito ai candidati.



ELEZIONI FRIULI-VENEZIA GIULIA 2023: LA GUIDA Data

Legge elettorale

Candidati

Elezioni regionali Friuli-Venezia Giulia 2023: la data

Le elezioni regionali 2023 in Friuli-Venezia Giulia si terranno in data domenica 2 e lunedì 3 aprile, in contemporanea con le elezioni amministrative che nella Regione interesseranno 24 Comuni.

Per quanto riguarda gli orari delle regionali, i seggi domenica 2 aprile resteranno aperti dalle ore 07:00 fino alle ore 23:00, mentre nella giornata di lunedì 3 aprile dalle ore 07:00 fino alle ore 15:00. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura delle urne, con la precedenza rispetto alle amministrative.

Oltre che in Friuli-Venezia Giulia, nel 2023 per le regionali si voterà anche in Lombardia, Lazio, Molise e Provincia autonoma di Trento. In più c’è l’immancabile tornata delle elezioni.



Per quanto riguarda le elezioni amministrative, nel 2023 in Friuli-Venezia Giulia 2023 si voterà in un capoluogo, Udine, oltre che a Sacile e ad altri diciassette comuni con meno di 15.000 abitanti.

La legge elettorale

Le elezioni regionali in Friuli-Venezia Giulia sono disciplinate da una legge elettorale rivista l’ultima volta nel 2007. I vari tentativi di apportare delle modifiche avvenuti nel 2017 infatti non sono andati a buon fine.

Non essendo previsto un ballottaggio, viene eletto presidente di Regione il candidato capace di ottenere anche un solo voto in più rispetto agli avversari. Per garantire la governabilità è previsto un premio di maggioranza.

In totale vengono eletti 47 consiglieri regionali, uno riservato alla minoranza slovena, a cui vanno aggiunti poi il candidato eletto Presidente e il secondo per numero di voti per un totale di 49 seggi. La ripartizione avviene su base circoscrizionale.

Udine - 18

Pordenone - 12

Trieste - 9

Gorizia - 5

Tolmezzo - 3

Per eleggere propri consiglieri una lista deve superare la soglia di sbarramento del 4%, che diventa dell’1,5% se fa parte di una coalizione che ha superato il 15%, oppure ottenere in una circoscrizione almeno il 20% dei voti.

Ricordiamo infine che alle elezioni regionali in Friuli-Venezia Giulia è prevista la possibilità di effettuare un voto disgiunto.



I candidati

Al momento sono quattro i candidati ufficiali in queste elezioni regionali Friuli-Venezia Giulia 2023. Alcuni mesi giocando d’anticipo Massimiliano Fedriga ha annunciato la sua volontà di correre per un secondo mandato.

Dopo u fitto dialogo, alla fine il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno trovato l’intesa per la candidatura di Massimo Moretuzzo, attuale capogruppo del Patto per l’Autonomia in consiglio regionale.

Oltre al Pd, al Patto per l’Autonomia e ai pentastellati, faranno parte della coalizione a sostegno di Moretuzzo anche Alleanza Verdi-Sinistra, Civica Fvg, Unione Slovena, Articolo Uno, Open Fvg e Adesso Trieste.

Andrà per conto proprio invece il terzo polo, con Azione e Italia Viva che hanno deciso di puntare su Alessandro Maran che potrà contare anche sul sostegno di +Europa, Regione Futura e Alfieri per la Libertà.

A completare il quartetto dei candidati c’è Giorgia Tripoli, candidata della lista Insieme liberi per il Fvg che racchiude insieme Ancora Italia, Italexit per l’Italia, Movimento 3V, Movimento Gilet Arancioni, Popolo della Famiglia, Lista Civica Cambiamenti per Cervignano, Il Quadrifoglio, Alister, Solidar, Sindacato dei Popoli Liberi, Comitato Tutela Salute Pubblica Fvg e Comitato Personale UniUd contro il greenpass.