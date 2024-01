Sondaggi politici, male Meloni e M5s: balzo Salvini e Pd, in calo Renzi

L’ultimo sondaggio politico di Swg, reso noto in data 29 gennaio dal Tg La7 di Enrico Mentana, farebbe segnare un altro passo indietro per Giorgia Meloni anche se, in vista delle elezioni europee di giugno, la premier può continuare a dormire sonni relativamente tranquilli.

Fratelli d’Italia infatti per il sondaggio sarebbe in calo ma sempre per distacco il primo partito del Paese, anche se Meloni vedrebbe allontanarsi l’obiettivo del 30% da raggiungere alle elezioni europee.

Il calo di Giorgia Meloni sarebbe quasi del tutto intercettato da Matteo Salvini, con la Lega in rialzo ma anch’essa in ritardo rispetto al risultato minimo atteso per le europee: quella doppia cifra lontana oltre un punto percentuale.

Stando al sondaggio ci sarebbero cattive notizie per Forza Italia, ma gli azzurri se dovessero riuscire a ufficializzare un’alleanza con Udc e Noi Moderati potrebbero ambire a superare la Lega alle elezioni europee.

Complessivamente per il sondaggio il centrodestra sarebbe in calo dello 0,3%, un dato non particolarmente preoccupante a meno che nelle prossime settimane non dovesse proseguire un declino nelle intenzioni di voto.

Sondaggi politici: il Pd stacca il Movimento 5 Stelle

Nel sondaggio politico di Swg ci sono buone notizie per il Partito Democratico, dato in netta ripresa anche se Elly Schlein sarebbe sempre lontana nove punti percentuali da Giorgia Meloni.

Al tempo stesso il Pd avrebbe aumentato il distacco dal Movimento 5 Stelle, con i giallorossi che correranno insieme alle elezioni regionali in Sardegna e in Abruzzo per cercare di scalzare il centrodestra.

Tra i partiti in lotta per superare la soglia di sbarramento del 4% delle elezioni europee, per il sondaggio ci sarebbe un deciso passo in avanti per Alleanza Verdi-Sinistra che lentamente starebbe vampirizzando Unione Popolare.

Tra i moderati invece stabile Azione con Carlo Calenda sempre oltre la soglia del 4%, mentre l’asticella al momento per il sondaggio non verrebbe superata da un Matteo Renzi dato in calo.

Senza ulteriori alleanze oltre a quella siglata con Clemente Mastella, la strada per Italia Viva appare essere tutta in salita soprattutto se +Europa alla fine dovesse decidere di correre da sola alle europee oppure in tandem con Azione.