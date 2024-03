Elezioni Abruzzo 2024, tutto quello che devi sapere: data, orari e candidati

Elezioni regionali Abruzzo 2024, la guida: cresce l’attesa con le urne che si apriranno domenica 10 marzo. In totale saranno due i candidati in campo per una sorta di ballottaggio per la guida della Regione.

A sfidarsi queste elezioni regionali in Abruzzo saranno Marco Marsilio - attuale presidente di centrodestra - e Luciano D’Amico, l’ex rettore dell’Università di Teramo che sarà sostenuto da tutto il centrosinistra.

Un voto questo in Abruzzo sta catturando tutte le attenzioni anche a livello nazionale, visto che una nuova sconfitta del centrodestra dopo quella rimediata in Sardegna potrebbe mettere in crisi il governo.

Ecco allora tutto quello che devi sapere sulle elezioni regionali Abruzzo 2024, con gli orari del voto, i candidati e le liste a loro sostegno in campo e tutte le informazioni utili per votare.

Elezioni regionali Abruzzo 2024: data e orari

Le elezioni regionali 2024 interesseranno in totale cinque Regioni: oltre all’Abruzzo, saranno chiamate a eleggere un nuovo presidente anche Sardegna (dove si è già votato), Basilicata, Piemonte e Umbria.

Le urne si apriranno in date differenti, con il voto in Piemonte che sarà accorpato alle elezioni europee e al primo turno delle elezioni amministrative.

Le elezioni regionali Abruzzo 2024 si terranno in data domenica 10 marzo, due settimane dopo il voto in Sardegna.

Per quanto riguarda gli orari delle regionali in Abruzzo, i seggi rimarranno aperti il prossimo 10 marzo dalle ore 07:00 alle ore 23:00, con lo spoglio dei voti che prenderà il via subito dopo la chiusura delle urne.

I candidati

In totale sono due i candidati alle elezioni regionali Abruzzo 2024. Ecco chi sono e da quali liste e partiti saranno sostenuti in questo appuntamento elettorale.

Luciano D’Amico : Pd, M5s, Azione, Alleanza Verdi-Sinistra, Abruzzo Insieme, Riformisti e Civici

: Pd, M5s, Azione, Alleanza Verdi-Sinistra, Abruzzo Insieme, Riformisti e Civici Marco Marsilio: Fdi, Forza Italia, Lega, Marsilio Presidente, Noi Moderati, Udc-Dc

Non ci sono state sorprese per quanto riguarda Marco Marsilio: l’attuale presidente di Fratelli d’Italia è di nuovo il candidato del centrodestra, con la coalizione che si presenterà compatta a sostegno del “governatore”.

Per tornare alla guida della Regione, alle elezioni regionali il centrosinistra si è compattato sotto le insegne di Abruzzo Insieme che comprende: Pd, Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle, Centro Democratico, Psi, Azione, Italia Viva, Passo Possibile, Demos, Polis, + Europa e di alcune liste civiche.

Quanto al candidato alla fine la scelta è ricaduta sul rettore Luciano D’Amico che, in Abruzzo, è riuscito a realizzare quel campo largo più volte evocato nel centrosinistra come unico modo per sconfiggere il centrodestra.

Elezioni Abruzzo 2024: tutte le informazioni utili

Domenica 10 marzo si vota in Abruzzo per l’elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale. In totale saranno 1.208.276 i cittadini chiamati alle urne.

Per votare l’elettore deve presentarsi al proprio seggio di riferimento munito della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento valido.

Un elettore per esprimere il proprio voto in tre modalità:

votare un candidato presidente, e il voto NON si estende alle liste a esso collegate;

votare una lista, e il voto si estende anche al candidato presidente a essa collegato;

votare un candidato presidente e una delle liste a esso collegate.

Alle elezioni regionali in Abruzzo non è possibile effettuare un voto disgiunto, ovvero votare per un candidato presidente e contemporaneamente dare una preferenza a una lista circoscrizionale a esso non collegata.

Ricordiamo infine che per le regionali in Abruzzo non è previsto un ballottaggio: sarà eletto presidente il candidato che riuscirà a prendere anche un solo voto in più degli altri.